WindTre offre la Start Limited Edition à tous les nouveaux clients

Jusqu’au 3 avril 2020, à moins qu’elle ne soit prolongée dans les prochains jours, la nouvelle marque unique WindTre offrira l’offre à tous les clients qui demandent un nouveau numéro Commencez l’édition limitée pour seulement 11,99 euros par mois.

Les nouveaux clients opérateurs subiront un coût SIM initial de 10 euros et un coût d’activation de 6,99 euros. L’activation devient gratuite pour tous les utilisateurs qui choisissent l’activation en ligne. Voyons ce que comprend l’offre.

Passez à WindTre avec un nouveau numéro pour activer la Start Limited Edition

L’édition limitée Start comprend minutes illimitées à tous les numéros mobiles et fixes nationaux, 200 SMS à tous les numéros nationaux e 10 Go du trafic Internet à la vitesse maximale disponible a 11,99 euros par mois. L’envoi de la carte SIM, en cas d’activation en ligne, n’entraîne pas de frais supplémentaires et l’offre est compatible avec l’option Rechargeable pour communiquer à l’étranger et avec l’offre Super Fibre, alors qu’elle n’est pas compatible avec le téléphone inclus.

Une fois dépassé 10 Go inclus dans l’offre est un paiement supplémentaire pour le trafic de données de 99 centimes d’euro pour 1 Giga d’Internet par jour. Si ce Giga supplémentaire est utilisé avant 23h59, la navigation sera bloquée jusqu’au lendemain. Une fois les SMS épuisés, le coût de base de 29 centimes d’euro sera appliqué pour chaque SMS envoyé.

Les frais mensuels sont facturés le crédit résiduel et, dans le cas où celui-ci ne serait pas suffisant au moment du renouvellement, les clients de l’opérateur auront accès à l’avance au trafic inclus dans leur offre. Pour plus d’informations, pour découvrir d’autres promotions ou pour activer l’offre, visitez le site officiel de l’opérateur.