WireGuard VPN ajouté à Linux 5.6

Les utilisateurs de Linux ont désormais un autre choix en matière de protection en ligne puisque WireGuard VPN a été ajouté au noyau Linux dans la version 5.6.

Jusqu’à présent, le VPN rapide et flexible, spécialement conçu pour les implémentations Linux, n’était disponible qu’en tant qu’addition tierce. Cependant, WireGuard VPN est désormais disponible par défaut avec la version de Linux 5.6.

Dans une annonce, le président et chercheur en sécurité d’Edge Security, Jason Donenfeld, a expliqué que les futurs noyaux Linux auront par défaut WireGuard intégré, en disant:

«Plus tôt dans la soirée, Linus a publié Linux 5.6, qui contient notre première version de WireGuard. C’est assez excitant. Cela signifie que les noyaux à partir de maintenant auront WireGuard intégré par défaut. Et pour ceux d’entre vous qui avaient été effrayés auparavant par le “NE PAS UTILISER CETTE K0DE !! 1!” des avertissements partout, vous avez maintenant quelque chose de plus stable avec lequel travailler. »

WireGuard VPN

WireGuard a été initialement développé en remplacement de protocoles VPN plus complexes tels que IPsec et OpenVPN car ils peuvent souvent être difficiles à mettre en œuvre. Il est également plus difficile d’auditer ou de vérifier les protocoles existants en raison de leur grande base de code.

Étant donné que WireGuard VPN se compose d’environ 4000 lignes de code, par opposition aux 100000 lignes de code qui composent OpenVPN, il est beaucoup plus facile pour les experts en sécurité de l’examiner et de vérifier les vulnérabilités.

Bien que WireGuard soit maintenant disponible dans Linux 5.6, il faudra encore un certain temps au noyau pour trouver son chemin dans d’autres distributions Linux populaires telles que Ubuntu, Arch Linux et Linux Mint.

Cependant, pendant que les utilisateurs de ces distributions attendent que l’effet de ruissellement se produise, la compatibilité existante de WireGuard avec les anciennes versions de certaines distributions Linux sera maintenue.

Via Decipher