Witcher 3: Localisation et fabrication de l’équipement de l’école de chat

Geralt peut porter une variété de différents vêtements et armures dans The Witcher 3: Wild Hunt, mais l’un des meilleurs équipements qu’il peut trouver est le Cat School Gear, dont il a besoin pour se trouver et se forger. Dans le monde de The Witcher, il y avait autrefois plusieurs bastions différents qui avaient leurs propres méthodes pour créer et former des sorciers.

Les joueurs de The Witcher 3: Wild Hunt se familiariseront rapidement avec Kaer Morhen, qui appartient à l’école du loup, mais il existe d’autres ordres de sorciers dans le monde. On dit qu’il y a l’école de l’ours, l’école du chat, l’école de la grue, l’école du griffon, l’école du Manticore et l’école de la vipère. Il est possible pour Geralt de créer une armure communément portée par les membres de l’École du chat, à condition qu’il termine d’abord plusieurs quêtes.

Le Cat School Gear (également connu sous le nom de Feline School Gear) se compose d’une armure, de bottes, d’un gantelet, d’un pantalon, d’une épée en argent, d’une épée en acier et d’une arbalète. Le joueur ne peut pas les trouver naturellement dans le monde du jeu et Geralt doit les forger lui-même. Afin de forger l’équipement Cat School, le joueur doit retrouver les diagrammes de chacun.

Dirigez-vous vers Est Tayiar dans le nord-est de Gustfields et recherchez un mur lâche qui peut être brisé avec Aard. Il y a une chambre qui contient le diagramme de l’épée d’argent et quelques notes, qui dirigeront Geralt vers le château Drahim. Le château en ruine se trouve dans la région de Grassy Knoll en se dirigeant au sud de la porte de la gloire ou au sud-ouest du Cunny of the Goose. Le joueur doit utiliser Aard pour détruire la porte de la tour, ce qui lui permet d’entrer dans le château. Si le joueur fouille la cave, il trouvera le schéma de l’épée d’acier et le journal du prince Adrien.

Le journal mentionne un navire appelé Flying Stag. Pour trouver les ruines du cerf volant, le joueur doit visiter le phare (à l’ouest de la cabane des bûcherons dans la région de Grassy Knoll) et utiliser un navire pour se diriger vers la mer dans une direction sud-ouest jusqu’à ce qu’il atteigne certaines îles. L’épave du Flying Stag se trouve au large de la côte est de la plus grande île. Si le joueur fouille la coque du navire, il trouvera le diagramme de l’arbalète et des notes écrites par un mage.

Les notes mèneront le joueur à l’île du Temple à Novigrad. Geralt devrait se rendre rapidement à la place des électeurs à Novigrad et chercher à l’ouest / nord-ouest de l’île jusqu’à ce que le joueur voie un chemin en pierre au sommet d’une falaise qu’il peut déposer sur un chemin herbeux qui mène à une grotte. Il est vital pour la prochaine partie de la quête que le joueur ait acquis l’œil de Nehaleni pendant la série de quêtes de Keria Metz, car le chemin mène à un mur illusoire qui doit être dissipé avec l’œil.

Le donjon sous l’île du Temple contient plusieurs ennemis puissants (y compris des golems et des spectres), donc le joueur doit être prêt pour des batailles difficiles. S’ils explorent le donjon, ils finiront par atteindre une chambre avec des leviers et des statues. Les niveaux peuvent être tirés pour faire bouger les statues à quatre-vingt-dix degrés, et le joueur doit continuer à les tirer jusqu’à ce que les statues soient face au centre de la pièce. Cela ouvrira une piscine dont Geralt a besoin pour nager jusqu’au fond, afin de récupérer une clé.

La clé peut être utilisée pour ouvrir la porte verrouillée de la pièce avec le golem. C’est dans cette pièce qu’ils affronteront un ancien sorceleur expérimenté par un mage fou. Geralt doit vaincre ce sorceleur afin de trouver les diagrammes de l’armure, des bottes, des gantelets et du pantalon.

Une fois que le joueur a retrouvé les diagrammes d’équipement de l’école de chat, il peut forger chaque pièce de l’équipement, tant qu’il possède les composants nécessaires.

Pour forger l’armure féline, le joueur a besoin d’une chemise, de deux morceaux de cuir durci, de deux morceaux de plaque d’acier sombre, de deux morceaux de bois durci et de tissu de monstre en poudre.

Pour forger les bottes félines, le joueur a besoin de deux morceaux de cuir durci, un morceau de minerai de fer foncé, deux sangles en cuir, un morceau de bois durci et deux yeux de monstre.

Pour forger les gantelets félins, le joueur a besoin de deux morceaux de cuir durci, d’un morceau de minerai de fer foncé, de deux clous, d’un morceau de bois durci et de deux dents de monstre.

Pour forger le pantalon félin, le joueur a besoin de deux morceaux de soie, un morceau de cuir durci, un morceau de bois durci, quatre lanières de cuir et un cerveau de monstre.

Pour forger l’arbalète féline, le joueur a besoin de deux morceaux de bois durci, un os de monstre, un morceau de cheveux de monstre, un morceau de cire et du minerai de fer noir.

Afin de forger l’épée d’argent féline, le joueur a besoin de deux sangles en cuir, de deux lingots d’argent, de poussière de rubis et d’un œil de monstre.

Pour forger l’épée d’acier féline, le joueur a besoin d’un bracelet en cuir, de quatre lingots de fer, de poussière de rubis et de salive de monstre.

The Witcher 3: Wild Hunt est maintenant disponible pour Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 et Xbox One.