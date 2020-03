Witcher: le rôle original de Freya Allan dans la série Netflix (avant Ciri)

Le sorceleur a présenté les téléspectateurs du monde entier à la princesse Ciri, jouée par Freya Allan, et leur a donné un aperçu de ce que ses pouvoirs peuvent faire, mais Allan allait à l’origine jouer un rôle complètement différent et a traversé un processus de casting étrange. Basé sur la série de livres du même nom par Andrzej Sapkowski, The Witcher est une série dramatique fantastique qui a fait ses débuts sur Netflix en décembre 2019. The Witcher a été adapté auparavant aux jeux vidéo, c’est pourquoi il avait déjà une grande base de fans, et à son tour fait de la série l’une des versions les plus attendues de Netflix de l’année.

The Witcher a suivi Geralt of Rivia (Henry Cavill), un chasseur de monstres amélioré; Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra), une puissante sorcière; et Ciri, la princesse héritière de Cintra et petite-fille de la reine Calanthe, et qui a ses propres pouvoirs magiques. Leurs histoires ont été racontées séparément et à différents moments, leurs parcours finissant par converger à la fin de la saison. The Witcher a été un grand coup de pouce pour les carrières de la plupart de ses acteurs, en particulier Freya Allan, qui avant la série était apparue dans divers courts métrages et avait des rôles mineurs dans différentes séries télévisées.

Allan reprendra son rôle dans la saison 2 de The Witcher, et en repensant au processus de casting, elle a admis que c’était étrange, et elle a même été interprétée comme un personnage très différent avant de signer pour jouer Ciri.

Dans une interview avec Digital Spy, Freya Allan a partagé que le processus de casting qu’elle a traversé pour The Witcher était étrange, car elle n’était pas vraiment sûre du personnage qu’elle était censée jouer. Allan a expliqué qu’on lui avait donné des scènes et qu’elle les avait jouées, et on lui avait dit qu’elle allait jouer Marilka, bien que la directrice de casting Sophie Holland ait déclaré à la showrunner Lauren Schmidt Hissrich qu’elle devrait être considérée pour Ciri. On lui a dit plus tard qu’elle avait été choisie comme Marilka, mais le lendemain, elle a reçu un appel disant que Hissrich, le réalisateur Alik Sakharov et certains producteurs se rendaient à Londres pour la “voir pour Ciri”, et ont obtenu le rôle le lendemain.

Marilka est la fille du conseiller municipal de Blaviken et est apparue dans le premier épisode de la saison 1 “The End’s Beginning”. Dans ce document, elle a été embauchée par Stregobor pour attirer Geralt vers lui, et c’est ce qu’elle a fait en prétendant avoir le paiement du kikimora qu’il avait tué. Comme son père n’aurait pas besoin de la créature morte, elle a suggéré que Geralt ait parlé à un sorcier appelé “Master Irion” (qui est un alias pour Stregobor) car il était prêt à payer pour cela car il en avait besoin pour les élixirs. Elle a ensuite été prise en otage par Renfri mais a finalement été libérée, et lorsque Stregobor est arrivé pour voir toutes les personnes que Geralt a tuées, elle et le reste des habitants se sont retournés contre lui, Marilka lui-même lui disant de partir et de ne jamais revenir.

Bien sûr, changer Marilka pour Ciri a été une mise à niveau majeure pour Freya Allan et Le sorceleur ainsi que. La représentation d’Allan de Ciri équilibrait assez bien la peur et la force du personnage, ainsi que sa confusion sur ses pouvoirs nouvellement découverts et son combat pour la survie. Jouer Ciri ne lui a pas seulement accordé un rôle beaucoup plus important dans la série, mais sera sûrement un grand coup de pouce pour sa carrière, tout cela grâce à un changement de plans au cours du processus de casting.

