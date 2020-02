Wix améliore la création de site Web avec la fonction Editor X

Le constructeur de sites Web Wix a lancé un nouvel outil de conception appelé Editor X destiné aux concepteurs et créateurs de sites Web professionnels.

Le nouveau service cherche à offrir aux concepteurs plus de flexibilité et de contrôle sur les sites Web qu’ils construisent, avec des outils de conception avancés pour aider à créer un site Web conçu par des professionnels répondant aux besoins de leurs clients.

Editor X sera disponible dans les solutions commerciales existantes proposées par Wix, avec une version bêta fermée ouverte pour les applications à partir d’aujourd’hui.

Autonomiser

Certaines des fonctionnalités clés offertes par Editor X sont:

· Option d’empilement et de mise à l’échelle des médias: cela aide à une conception de site Web uniforme quelle que soit la taille de l’écran

· Docking: Cela permettra de verrouiller l’élément de conception sur le site Web dans une position spécifique

· Contrôle du dimensionnement: les éléments CSS modernes aident les concepteurs à définir n’importe quel élément comme fluide ou fixe

· Toile flexible: cela permettra aux concepteurs de voir instantanément la mise en page Web telle qu’elle apparaît sur différentes tailles d’écran

· Glisser-déposer: tous les outils avancés auront désormais une option de glisser-déposer

· Flex layouter: cet outil intelligent reconnaîtra automatiquement le contenu lorsque l’écran est redimensionné

· Système Wix Design: une collection de sections réactives préconçues qui correspondent à la palette de couleurs utilisée sur le site Web

«Nous comprenons l’évolution des besoins des concepteurs et de leurs clients, et nous innovons pour répondre à leurs demandes sophistiquées et à leurs exigences diverses», a déclaré le cofondateur et PDG de Wix, Avishai Abrahami.

«Editor X est la solution pour ces utilisateurs ayant des besoins de conception plus complexes.»