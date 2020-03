Wolverine est officiellement PLUS COURT que le plus petit fuyard

Les fugueurs sont rarement pris au sérieux. En tant qu’enfants de méchants ténébreux dévorés par leur propre ambition, les héros adolescents sont habitués à être méprisés. Plus que quiconque, cela inclut Molly, la plus jeune du groupe, et un enfant qui était parfois considéré comme impuissant et non menaçant, même par ses propres coéquipiers. La plus jeune membre des Runaways n’a jamais manqué de pouvoir, mais elle a un nouveau point de fierté visible dans la couverture du prochain Les fugueurs # 34. Grâce aux merveilles de l’adolescence, elle est officiellement plus grande que Wolverine.

Les fans de Wolverine dans les bandes dessinées savent que le héros X-Men a un trait dans les bandes dessinées que son incarnation de film, joué par Hugh Jackman, ne partage pas: le Logan du matériel source est notoirement robuste, ne se tenant qu’à 5 pieds et 3 pouces de hauteur. Cela place Logan à regarder la poitrine de la plupart des héros de Marvel, dont les proportions héroïques placent la tête et les épaules au-dessus de la personne moyenne, sans parler d’un Canadien lourd construit comme une mustélide. Bien qu’il ne soit pas le héros Marvel le plus court (son compatriote canadien Puck a le nanisme), son cadre robuste mais de faible hauteur a tendance à être dominant dans les photos de groupe.

L’annonce par Marvel de plusieurs numéros prévus pour une sortie en juin 2020 comprend la couverture de Runaways # 34, illustrée par Kris Anka. Sur la couverture, Wolverine pousse Molly à traverser un portail vers Krakoa. (Contrairement à l’émission de télévision, la Molly de la bande dessinée est la fille de mutants dotés de pouvoirs provenant d’un gène X.) La jeunesse têtue ne semble pas avoir l’intention de suivre l’exemple du berserker. En conséquence, chacun regarde l’autre vers le bas avec les bouches recroquevillées en un air renfrogné inébranlable. Si Wolverine essaie d’être intimidant, cela ne semble pas fonctionner, et c’est probablement un facteur contributif que Molly est celui qui le regarde de quelques centimètres au-dessus de sa ligne des yeux.

Au cas où des fans ne seraient pas certains de la relation exacte entre les deux, l’artiste de la série Anka le confirme via Twitter. Molly a vieilli de quelques années au cours de la bande dessinée Runaways et a atteint une hauteur de cinq pieds et six pouces. Wolverine, en revanche, reste cinq pieds trois pouces.

Cela pointe Molly vers un destin que nous avons déjà vu dans les bandes dessinées. Au cours du scénario de la bataille de l’atome, une équipe X-Men du futur a semblé intervenir dans les problèmes causés par les X-Men voyageant dans le temps. La prochaine génération de héros mutants comprenait Molly, qui a utilisé le nom de code Bruiser et était deuxième en stature seulement devant l’énorme monstre de glace qui prétendait être l’homme des glaces de l’avenir.

Bien sûr, la taille n’est pas une mesure des mérites d’une personne, quelle que soit sa puissance. Même lorsque Molly avait moins de cinq pieds, elle était encore physiquement la plus forte des Runaways. Et le célèbre slogan de Wolverine est “il est le meilleur dans ce qu’il fait” pour une raison. Pourtant, le mentorat continu des adolescentes par Wolverine est plus logique si l’on considère qu’elles sont l’une des rares données démographiques avec lesquelles il peut être d’accord.

Vous pouvez précommander Les fugueurs # 34 avant sa mise en vente en juin 2020.

