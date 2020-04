Wonder Woman Star veut un film dérivé d’Amazonie | .

Connie Nielsen, qui incarne Hippolyta dans les films DC Extended Universe Wonder Woman et Justice League veut étendre le rôle dans un film dérivé axé sur les guerriers amazoniens. La sortie de la prochaine merveille Wonder Woman 1984 a été récemment reportée au 14 août en raison de la pandémie de coronavirus, mais l’actrice danoise est prête à briser l’isolement que les Amazones se sont battus pour maintenir du monde extérieur.

Wonder Woman 1984 réunira le public avec de nombreux favoris du film original, dont Hippolyta. En tant que mère de Diana et leader de Themyscira, elle a joué un grand rôle dans la vie de Diana et continuera probablement à le faire. Chris Pine reviendra sous le nom de Steve Trevor, malgré sa mort dans le premier film. Pedro Pascal et Kristen Wiig rejoindront également le casting en tant que deux nouveaux personnages, Maxwell Lord et Barbara Ann Minerva / Cheetah. Le personnage de Pascal en particulier devrait jouer un rôle dans la résurrection de Steve.

Connexes: Wonder Woman 1984 Release & Coronavirus: Retardé, à la demande, en streaming?

Dans une récente interview, Nielsen a parlé d’un film potentiel dérivé mettant en vedette les Amazones. Bien qu’elle n’entre dans aucun détail, Nielsen a dit à Coming Soon qu’elle et le casting “adoreraient, nous adorerions le faire”. Fin 2019, la réalisatrice de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, a déclaré aux fans de Comic Con Experience à São Paulo, au Brésil, qu’elle et Warner Bros envisageaient un film dérivé basé sur les Amazones de Wonder Woman et leur monde mythique de Themyscira. Jenkins a ensuite développé le spin-off, disant qu’elle avait “tout tracé”.

Alors que la reine Hippolyta a peut-être formé la princesse Diana de Themyscira en argile et qu’elle était toujours prête au combat, Jenkins veut prendre une pause après la sortie de Wonder Woman 1984. Cela pourrait signifier un certain temps loin de la franchise. On ne sait pas non plus avec certitude si un spin-off avec les Amazones viendrait avant ou après Wonder Woman 3. L’histoire pourrait dépendre de la conclusion de la trilogie ou se tenir complètement seule. Il est possible que la fin de Wonder Woman 1984 apporte une certaine clarté, lorsque les fans pourront enfin le voir.

Le monde amazonien offre des possibilités apparemment infinies. Wonder Woman de Gal Gadot a fait ses débuts en 2016 Batman v Superman: Dawn of Justice, et Diana Prince avait une histoire complète à remplir. Cependant, les femmes guerrières de l’histoire de Paradise Island peuvent être des fourrages pour les préquelles remontant jusqu’aux anciens Grecs et les dieux olympiens. Sculpté et animé par Aphrodite il y a plus de trois mille ans, Hippolyta a rencontré Hercule lui-même dans un combat personnel. Cela fait Wonder WomanLes Amazones sont un terrain fertile d’inspiration et de retombées.

Suivant: Le retard de 2020 de Wonder Woman en 2020 a fini par être une erreur

Source: À venir