Wonder Woman vient d’obtenir une mise à niveau COSMIC | .

Wonder Woman’s Invisible Jet fait partie de l’histoire légendaire du personnage depuis sa première apparition dans Sensation Comics # 1 en 1942. Le jet furtif a reçu une nouvelle mise à niveau cosmique qui le rend plus utile et puissant qu’il ne l’est sans doute jamais.

De retour dans Wonder Woman # 82 (avant que la série ne revienne à la numérotation héritée), Wonder Woman avait besoin d’un nouveau jet invisible après sa suppression lors de l’événement Leviathan. Diana a recruté l’aide de Natasha Iron qui a utilisé un petit morceau de son jet invisible pour forger un tout nouveau navire qui comportait des améliorations considérables par rapport à son précédent – et Irons a absolument livré.

Dans Wonder Woman # 754 de Steve Orlando, Gleb Melnikov, Romulo Fajardo Jr. et Pat Brosseau, la princesse Maxima s’écrase sur la planète Almerac au domicile de Diana à Boston. Maxima demande l’aide de Wonder Woman car elle a été attaquée par des assassins avec l’aimable autorisation du prince Ultraa en raison de sa sexualité. Comme Maxima le déclare, “il me déteste à cause de qui je suis – je ne donne pas mon cœur aux hommes”. Elle révèle qu’Almerac a d’abord été fondée par Almaara et Raacal, dont la relation serait interdite en vertu de la règle actuelle – même si elle ne devrait pas l’être. Elle veut l’aide de Diana pour s’assurer qu’Ultraa n’est pas couronnée avant qu’il ne soit trop tard. Elle appelle son jet invisible à se diriger vers Almerac et avec une simple commande vocale, “mise à niveau du jet”, le nouveau jet se transforme en vaisseau spatial.

Il est sûr de supposer que le jet invisible est beaucoup plus polyvalent qu’auparavant. Diana a réussi à transformer son jet en vaisseau spatial juste sur commande. Les engrenages et les entrailles du navire se sont rapidement déplacés afin que Wonder Woman et Maxima puissent rapidement se diriger vers l’espace et affronter Ultraa. C’est l’une des mises à niveau les plus puissantes – sinon les plus puissantes – que l’Invisible Jet ait jamais reçues.

Wonder Woman et Maxima arrivent sur Almerac et découvrent qu’il y a un petit soulèvement contre Ultraa mais il y en a encore beaucoup sur la planète qui ont besoin d’être convaincus. Le partenaire de Maxima, Primaa, révèle qu’elle a une technologie thangare appelée Absorbascon qui a une empreinte préhistorique d’Almerac – prouvant qu’il s’agissait d’une société matriarcale. Le groupe parvient à arrêter le couronnement d’Ultraa quelques instants avant qu’il ne devienne roi. Sans le navire amélioré, Almerac aurait été gouverné comme une dictature sans que sa véritable histoire ne soit révélée. Heureusement, la nouvelle mise à niveau de l’Invisible Jet a permis à Maxima et Wonder Woman pour voyager rapidement et en toute sécurité dans l’espace et arrêter le couronnement – permettant à Maxima et Primaa de prendre la place qui leur revient au sommet de la hiérarchie de la planète. C’est une histoire réconfortante d’Orlando qui obtient une fin heureuse – avec l’aide du nouveau jet cosmique Invisible.

