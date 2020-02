Wonderful 101 Remaster arrive sur PS4, PC et Switch (mis à jour)

Confirmant des rumeurs antérieures, Platinum Games a maintenant lancé une campagne Kickstarter pour The Wonderful 101 Remastered, un port Switch de la Wii U-exclusive avec un objectif de financement de 50000 $ jusqu’à la fin de la campagne le 6 mars. Et en moins de 30 minutes, la première l’objectif de financement de la campagne a été un succès.

Depuis le lancement, le financement participatif a dépassé le cap des 500 000 $, ce qui signifie que le remaster vient sur Steam et PlayStation 4 aux côtés du Switch. C’est la première fois que The Wonderful 101 sera disponible sur des plateformes non Nintendo.

La prochaine étape majeure du financement est d’un million de dollars, auquel moment un mode d’attaque temporelle sera ajouté au jeu. Ce mode est décrit par Platinum Games comme «le rêve d’un speedrunner». Au-delà de cela, un tout nouveau jeu 2D à défilement horizontal appelé Luka’s First Mission sera ajouté à The Wonderful 101 Remastered.

Les niveaux de promesse vont de 3900 ¥ (environ 36 $) pour une version numérique du jeu, jusqu’à 550 000 ¥ (environ 5000 $), ce qui comprend une tonne d’avantages: vêtements, marchandises comme des autocollants et une bande sonore, et bien sûr, se faire bloquer par le tristement célèbre bloqueur et directeur de Wonderful 101, Hideki Kamiya, sur Twitter. Si vous mourriez d’envie d’être bloqué sur Twitter par Kamiya lui-même, cela commence par le niveau de 11 000 ¥ (environ 100 $).

La campagne Kickstarter fait suite à une allumeuse de plus tôt aujourd’hui par Platinum Games, avec le lancement d’un mystérieux site Web Platinum 4. Cette page a depuis été mise à jour pour révéler qu’il y a bientôt quatre projets en cours de discussion, et Wonderful 101 Remastered est le premier à sortir.

Atsushi Inaba et Hideki Kamiya de Platinum Games ont parlé de la campagne Kickstarter de The Wonderful 101 dans une interview avec GameSpot. Le duo a également discuté de l’opportunité d’envisager de relancer d’autres jeux et de la manière dont l’ancien développeur de Castlevania, Koji Igarashi, avait influencé leur décision de rechercher un financement participatif.

