Wondershare Filmora9, faire des vidéos n’a jamais été aussi simple

Vous approchez pour la première fois du monde du montage vidéo ou vous cherchez simplement un programme de montage vidéo c’est de facile à utiliser et gratuit, mais toujours complet et plein de fonctionnalités? Avez-vous déjà entendu parler de Wondershare Filmora?

Compatible pour PC Windows et Mac, Filmora est un éditeur vidéo gratuit grâce à quoi créer des vidéos rapidement et facilement. Avec son interface utilisateur extrêmement intuitive et ses possibilités de personnalisation infinies (le programme met à disposition de nombreux outils de coupe, éditez et éditez une vidéo(y compris des clips audio libres de droits, ainsi que divers filtres et effets) Filmora est la solution idéale à la fois pour les utilisateurs novices et pour les professionnels qui ont déjà acquis des années d’expérience dans le domaine et recherchent de nouveaux outils pour donner libérez votre créativité.

En plus de prendre en charge tous les principaux formats vidéo (MP4, FLV, AVI, VOB, 3GP, 3G2, MOV, F4V, M4V, MPG, MPEG, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, DAT, WMV, MKV, ASF, DV, MOD, NSV, TOD, EVO , etc.), Filmora comprend un certain nombre d’outils et de fonctions d’une importance fondamentale pour ceux qui veulent créer un projet original et de qualité. Parmi les plus importants, nous mentionnons:

Image dans l’image, plusieurs clips dans des pistes PIP superposées

Audio-Mixer, pour régler l’audio sur plusieurs pistes dans une chronologie

Édition de texte avancée, pour changer la couleur, la taille, la police et l’animation des textes et des titres

Écran vert, pour changer l’arrière-plan et créer des effets spéciaux avec la fonction Chroma Key

Enregistrement d’écran, pour enregistrer l’écran de l’ordinateur ou du smartphone

Écran partagé, pour lire plusieurs clips simultanément

3D Lut, sélectionnez la correction des couleurs prédéfinie pour améliorer les scènes

Stabilisation vidéo, pour supprimer le bougé de l’appareil photo

Tilt Shift, pour un focus sur une partie de la vidéo ou sur tout l’écran

Séparation audio, pour supprimer l’audio de la vidéo et le modifier séparément

Détection de scène, scannez les clips pour détecter automatiquement les changements dans la scène

Égaliseur audio, pour régler les chansons et l’audio

En bref, Filmora offre tout ce dont vous avez besoin pour réaliser n’importe quel type de vidéo de manière simple, rapide et gratuite. Vous ne savez pas comment utiliser le logiciel? Ne vous inquiétez pas, dans ce guide simple je vais vous montrer comment réaliser les principales actions et créer, donc, le vôtre première vidéo avec Wondershare Filmora.

Filmora, guide pour créer un nouveau projet vidéo

Tout d’abord, téléchargez et installez le programme sur votre PC. Filmora peut être téléchargé gratuitement, mais dans ce cas, un logo sera appliqué sur les vidéos réalisées. Alternativement, vous pouvez choisir de souscrire un abonnement annuel au coût de 39,99 euros, ou d’acheter la licence à vie pour 59,99 euros. Après avoir installé et démarré Filmora sur votre ordinateur, sélectionnez le format souhaité (sous la rubrique Sélectionnez le rapport hauteur / largeur du projet) et cliquez sur l’élément Nouveau projet.

À ce stade, vous devrez importer la vidéo que vous devez changer. Vous pouvez le faire soit en sélectionnant des fichiers dans un dossier sur votre PC, soit en faisant glisser directement ces clips dans le programme.

Maintenant, faites glisser les vidéos de la bibliothèque multimédia vers la piste vidéo sur la timeline. Vous pouvez effectuer des coupes manuellement et automatiquement. Dans le premier cas, si vous souhaitez couper le début et la fin de la vidéo, déplacez-vous sur la barre rouge le long de la timeline, cliquez sur l’icône en ciseaux, le bouton droit de la souris puis sur l’élément taille ou Supprimer. Si, d’autre part, vous souhaitez supprimer des images à l’intérieur de la vidéo, sélectionnez le début de la partie que vous souhaitez couper avec la barre rouge, cliquez sur l’icône de ciseaux, déplacez la barre de lecture à la fin de la partie que vous devez supprimer, cliquez avec le bouton droit souris et enfin sélectionner l’élément taille.

Si, d’autre part, vous souhaitez couper les scènes automatiquement, sélectionnez la vidéo dans la galerie et cliquez sur l’élément Détection de scène.

À ce stade, cliquez sur le bouton détecter, afin que le programme puisse séparer automatiquement la vidéo en plusieurs parties en fonction des changements de scène. Après avoir terminé cette opération, vous pouvez supprimer les scènes vidéo en cliquant sur l’icône de la corbeille. Cliquez sur le bouton maintenant Ajouter à l’historique pour continuer à modifier votre vidéo.

Quelques outils qui peuvent être utiles pour éditer votre vidéo:

en cliquant sur l’icône horloge, vous pouvez changer la vitesse de lecture de la vidéo

en cliquant sur l’icône de l’écran, vous pouvez appliquer des effets liés à l’utilisation de l’écran vert

en cliquant sur l’icône de la palette, vous pouvez ajuster les couleurs de la vidéo

en cliquant sur l’élément Audio, vous pouvez ajouter une piste audio

en cliquant sur l’élément Transitions, vous pouvez ajouter des effets de transition

en cliquant sur l’élément Effets, vous pouvez ajouter des filtres à votre vidéo

en cliquant sur l’élément Éléments, vous pouvez ajouter des emojis et d’autres graphiques

Une fois votre projet terminé, exportez-le en cliquant sur l’élément exportation puis en choisissant le format d’exportation. Après cela, cliquez sur Enregistrer pour choisir le dossier dans lequel exporter la vidéo, choisissez la résolution de l’élément réglages et enfin cliquer sur exportation.

Bref, tout est très simple, non? Qu’attendez-vous? Exécuter pour télécharger Wondershare Filmora maintenant! Je vous rappelle que le le programme est entièrement gratuit.