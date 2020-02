Wondershare PDFelement 7 Pro, la meilleure alternative à Adobe Acrobat

Dans la plupart des grandes entreprises, Adobe Acrobat Pro a toujours été l’outil idéal pour créer et éditer des PDF. Il est probable que cette réputation soit donnée à Acrobat plus que sa supériorité réelle sur les autres produits. Il existe en fait de nombreux autres programmes riches en fonctions et outils du même niveau, et PDFelement 7 de Wondershare parmi eux. PDFelement 7 offre plusieurs fonctionnalités. Avec lui, vous pouvez, par exemple:

Annoter et imprimer le PDF

Modifier n’importe quel élément du PDF

Convertissez des PDF dans tous les formats courants, y compris Word et HTML

Protection par mot de passe des documents PDF

Créer des documents PDF contenant des champs de formulaire

Signer numériquement des documents

Effectuer l’OCR sur des images contenant du texte

Documents de traitement en bloc pour la conversion ou la correction de formatage

De nombreuses personnes pensent que seul Adobe Acrobat peut présenter de telles fonctionnalités avancées, mais PDFelement 7 les rend toutes disponibles, à un coût considérablement réduit par rapport au produit Adobe. Mais comment fonctionne ce programme?

Ouverture et modification de fichiers

Une fois commencé PDFelement 7, cliquez sur Ouvrir un fichier pour télécharger n’importe quel document PDF sur votre ordinateur.

La plupart des éditeurs PDF ont les mêmes contrôles d’affichage pour les documents PDF et PDFelement ne fait pas exception. Habituellement, en bas, il y a les options de défilement et le curseur pour agrandir ou réduire la vue du contenu.

la icônes sur le côté gauche sur l’écran sont ce qui va venir utilisé plus par les utilisateurs. Cette partie de la mise en page est également similaire à celle de certains des meilleurs éditeurs de PDF sur le marché. la caractéristique la plus utile est probablement celui pour le miniatures, qui vous permet de naviguer dans les documents PDF et de sélectionner une ou plusieurs pages à la fois.

Le véritable potentiel des miniatures est libéré dans toute sa grandeur lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur les pages sélectionnées. Cela vous permet de ajouter, supprimer ou modifier le contenu des PDF immédiatement.

Les options que PDFelement 7 propose dans ce domaine sont nombreuses:

Insérer des pages: pour insérer des documents entiers ou des pages PDF uniques au point sélectionné du document ouvert.

Remplacer les pages: pour remplacer des pages existantes par d’autres pages de différents documents PDF.

Extraire des pages: pour enregistrer des pages individuelles ou des parties de documents en tant que nouveaux fichiers PDF.

Copier, coller ou supprimer: pour réorganiser les documents PDF en copiant et collant une ou plusieurs pages.

Faire pivoter les pages: pour faire pivoter les pages si elles n’ont pas été chargées correctement après une numérisation.

OCR des pages: pour effectuer la reconnaissance optique des caractères afin de détecter le texte contenu dans les PDF numérisés.

Pages d’étiquetage: pour personnaliser les étiquettes de page.

Pages de l’Union: joindre toutes les pages pour en former une.

Toutes ces fonctions sont utiles pour faciliter l’organisation et le traitement des documents et numérisations PDF, exactement comme cela est également possible grâce à Adobe Acrobat et à d’autres outils professionnels pour l’édition PDF. Il est vraiment difficile de trouver des lacunes dans PDFelement 7. Comment rechercher une aiguille dans une botte de foin.

Les autres sections du menu de gauche vous permettent de ajouter des signets, entrez commentaires, joindre des fichiers et rechercher du contenu dans les documents PDF. Les mêmes fonctionnalités sont également accessibles à partir des menus Accueil et Vista. Le menu Accueil est également celui à partir duquel vous pouvez ouvrir ou importer des documents PDF à partir de différentes sources.

PDFelement vous permet également d’ouvrir des PDF individuels ou créer des documents à partir de l’union de plusieurs PDF. Et si vous souhaitez enregistrer des documents numérisés au format PDF, Wondershare PDFelement Pro vous permet également de le faire. Il vous suffit de cliquer sur Depuis le scanner et utilisez le menu déroulant pour sélectionner le scanner connecté à votre ordinateur.

Le menu de conversion

Un bon éditeur PDF est également évalué sur la base de quantité de formats des fichiers qu’il prend en charge. Et PDFelement Pro ne déçoit pas du tout de ce point de vue.

PDFelement Pro dispose de plusieurs options de conversion par rapport à la plupart des éditeurs PDF sur le marché, devenant ainsi une solution très puissante pour transférer des données vers et depuis tout type de fichier. Plus précisément, vous pouvez convertir un document PDF en fichier Word, Excel, PowerPoint, Images, Texte, ePub, HTML et RTF. En cliquant sur le menu maisonvous pouvez également sélectionner l’option Depuis le fichier pour importer des documents de n’importe quel format, qui seront immédiatement convertis au format PDF.

Le menu Edition

Avant de tirer le meilleur parti du menu éditer de PDFelement, il est indispensable d’avoir activé l’outil OCR depuis le menu Convertir. Cela vous permettra également de modifier des documents et des images numérisés.

Les options contenues dans le menu Edition vous permettent de mettre en évidence le contenu textuel des PDF et de changer leurs polices, leur formatage et d’autres aspects en interagissant avec le panneau pratique du propriété.

Le menu éditer de PDFelement est plein de fonctionnalités et d’options utile pour modifier des documents PDF d’une manière que vous ne pensiez même pas exister. Vous pouvez ajouter de nouveaux objets, images ou contenus textuels dans des documents PDF avec une facilité déconcertante. Et si vous avez déjà traité un document à l’aide de l’OCR, vous pouvez déplacer les objets à votre convenance absolue. L’ajout de liens avec PDFelement Pro est légèrement différent de celui qui peut être fait avec des documents Word ou des pages Web.

Vous devez délimiter un rectangle autour du texte ou de la zone à laquelle vous souhaitez associer un lien, puis cliquez sur le bouton Connexion dans le menu Edition pour continuer.

À ce stade, vous pouvez configurer le lien pour faire référence à une page Web externe ou à une autre page du document PDF actuel. Une fois que vous aurez appris à décrire correctement les rectangles, vous pourrez faire en sorte que vos liens agissent exactement de la même manière que ceux trouvés sur les sites Web. Les autres options du menu Edition incluent:

Définition de la partie visible de la page

Ajout de filigranes

Personnalisation en arrière-plan

Modification des en-têtes et pieds de page

Personnalisation de la numérotation Bates

Et le menu Edition propose également trois outils de base utiles pour explorer les documents PDF.

Outil de sélection: pour sélectionner du texte ou des images

Outil à main: pour naviguer dans le contenu des documents

Outil d’édition: pour éditer du texte et des images

PDFelement Pro fournit tous les outils d’édition que vous pouvez vous attendre à trouver dans un éditeur PDF professionnel.

Le menu d’annotation

L ‘ajout de commentaires c’est une opération de plus en plus souvent réalisée avec des documents PDF. De nombreuses entreprises ont besoin d’utiliser ces fonctionnalités pour gérer les documents, les contrats et les chèques au format PDF et il est approprié que le logiciel réponde à leurs besoins, et même sur ce front PDFelement Pro ne déçoit pas les attentes, en effet.

Voici quelques-uns des outils d’édition et d’annotation offert par PDFelement Pro:

Mettre en surbrillance du texte ou une zone

Barrer

underscore

Ligne ondulée

Accent circonflexe

Formes, lignes et flèches

Dessins à la main et gomme

notes

Zones de texte

Timbres

Pièces jointes

Il y a beaucoup trop de processeurs de texte sur le marché qui manquent d’une telle quantité de fonctionnalités d’édition. C’est pourquoi PDFelement Pro est un véritable rêve éveillé pour toute personne travaillant dans la révision et la modification de contenu.

Le menu des modules

PDFelement Pro dispose également d’outils pour créer des formulaires qui vous permettent de générer des formulaires interactifs dans les documents PDF. Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles dans le secteur juridique ou au niveau de l’entreprise pour ceux qui travaillent dans des domaines qui nécessitent la compilation de documents par les clients ou le personnel. L’ajout de modules est capable de faciliter le traitement numérique des contenus, augmentant considérablement l’efficacité.

Le menu des modules PDFelement comprend tous les outils nécessaires pour gérer tous les opérations liées aux formulaires. Vous pouvez créer des formulaires à l’aide de chacun des éléments interactifs suivants:

Champ de texte

Case à cocher

Bouton radio

Zone de liste

Liste déroulante

bouton

image

Signature numérique

Le menu propose également options d’exportation des données saisies par les clients ou par toute autre personne dans les champs interactifs appropriés.

la les données peuvent être exportées sous forme de fichier CSV, idéal pour analyser et organiser les données. L’exportation de données peut également être effectuée sur plusieurs formulaires PDF simultanément.

Autres fonctions

Déjà, seules les fonctions discutées jusqu’à présent seraient plus que suffisantes pour convaincre quiconque d’envisager d’acheter PDFelement Pro et de considérer le programme supérieur aux autres du même type. Pourtant, il y a d’autres petites choses intéressantes que vous pouvez faire avec ce logiciel et nous voulons vous en parler. Tout d’abord, le menu Pages, ce qui vous permet de afficher toutes les pages des documents au sein d’une structure qui vous permet de modifier l’ordre et de les faire pivoter librement.

Et encore une fois, le menu protect laisse de crypter les documents PDF avec des mots de passe personnalisé, rédiger du contenu confidentiel et appliquer des signatures numériques. Le menu partagerau lieu de cela, il vous permet de envoyer des documents PDF via DocSend, votre compte de messagerie, Dropbox et Google Drive.

Comment choisir un éditeur PDF

Choisir l’éditeur PDF le mieux adapté à vos besoins n’est pas toujours simple. Il existe de nombreuses options riches en fonctionnalités et avec des prix diversifiés. PDFelement Pro est une solution fiable en ce que offre toutes les fonctions que tout éditeur de PDF professionnel qui se respecte devrait avoir, à un petit prix. Seulement pour une période de temps limitée, PDFelement Pro peut être acheté avec une remise de 50% pour tous nos lecteurs.

Ce produit exceptionnel est disponible à un coût abordable pour les petites entreprises et les particuliers. Qu’attendez-vous? Courez pour télécharger PDFelement Pro!