WordPress est le CMS le plus populaire au monde

De nouvelles recherches ont révélé que WordPress est le meilleur système de gestion de contenu (CMS) parmi les entreprises utilisant deux ou plusieurs CMS et qu’il est également le CMS dominant pour les applications technologiques sans tête.

Le nouveau rapport de WP Engine, intitulé «L’essor de plusieurs CMS, WordPress et Headless dans l’entreprise», a constaté que l’utilisation d’un CMS n’est plus facultative pour les entreprises et que les applications sans tête, qui contrôlent le contenu séparé de la couche d’affichage ou l’expérience utilisateur front-end, est à la hausse.

Vanson Bourne a interrogé 300 décideurs informatiques et marketing au niveau de l’entreprise aux États-Unis et au Royaume-Uni pour compiler le nouveau rapport qui fait suite à une enquête similaire menée en 2017.

Le rapport montre une augmentation marquée de l’utilisation de WordPress parmi les clients d’entreprise et le CMS populaire a montré la plus forte augmentation d’utilisation par rapport à d’autres CMS, notamment Adobe Experience Manager, Sitecore, Joomla, Drupal et Umbraco.

Utilisation du CMS d’entreprise

L’une des conclusions les plus intéressantes de l’enquête de WPEngine était l’avantage évident de retour sur investissement de WordPress. Parmi les personnes interrogées, 31% considéraient le retour sur investissement comme un avantage majeur de l’utilisation de WordPress et aucun autre CMS n’avait obtenu un score supérieur à 27%, la moyenne de tous les autres CMS étant de 20%. Parmi les décideurs informatiques et marketing qui utilisent déjà WordPress, 38% considèrent le retour sur investissement comme un avantage majeur, ce qui montre qu’une fois qu’une entreprise utilise le CMS, son retour sur investissement est encore plus prononcé.

Selon l’enquête, WordPress et Adobe Experience Manager se battent toujours pour la première place. Alors qu’Adobe Experience Manager (AEM) est toujours le CMS le plus couramment utilisé à 68%, WordPress rattrape rapidement son retard à 66%. Dans le même temps, l’utilisation de WordPress dans l’entreprise a augmenté de 16% depuis 2017 et cela est dû aux entreprises utilisant plusieurs CMS. Près de la moitié (49%) des entreprises prévoient également d’étendre à d’autres CMS à l’avenir.

Fondateur et directeur technique de WP Engine, Jason Cohen a fourni des informations supplémentaires sur les conclusions du rapport et sur la façon dont les entreprises utilisent désormais plusieurs CMS, en déclarant:

“Pour les entreprises d’aujourd’hui, l’utilisation d’un CMS n’est plus une option, c’est un mandat. Les résultats de la recherche montrent clairement que non seulement la plupart, sinon la totalité, des entreprises utilisent un CMS, elles en utilisent très probablement plusieurs. WordPress est l’une des deux principales plates-formes principales pour les utilisations primaires et secondaires, avec des avantages évidents en termes de facilité d’utilisation, de retour sur investissement, d’agilité et de délais de commercialisation plus rapides. C’est également l’un des principaux CMS pour les applications sans tête, qui continuent de croître sur ce marché très important. »