Words With Friends Co-Creator Studio frappé par des licenciements importants

Playful Studios, le développeur de Super Lucky’s Tale fondé par le co-créateur de Words With Friends, a annoncé des licenciements majeurs. Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle proclamait une série de licenciements importants en raison de “changements continus sur le marché mondial du jeu vidéo”.

Dans un communiqué, Paul Bettner et Katy Drake Bettner ont déclaré qu’ils étaient fiers de ce que Playful avait créé depuis sa fondation en 2012. Le couple a également reconnu qu’ils avaient pris des “risques importants” pour faire croître leur studio alors qu’ils “osaient rêver grand”, mais tous ses efforts n’ont pas abouti.

“Les changements continus sur le marché mondial du jeu vidéo nécessitent que Playful fasse évoluer son approche du développement et de la production de nos projets actuels et futurs”, ont-ils déclaré. “Le studio va pivoter vers un modèle de production plus rationalisé basé sur le développement de jeux distribués et des équipes dynamiques basées sur des projets.”

À la suite de ce changement, Playful prend la décision de «réduire considérablement» le personnel à temps plein de l’entreprise dans le cadre d’une «décision incroyablement difficile».

“Nous avons vraiment le cœur brisé de nous séparer de beaucoup de nos amis et collègues. Ce sont des gens qui ont investi leur cœur dans chaque jeu créé par Playful, qui nous ont soutenus et nous soutiennent à chaque étape du processus, et qui ont vraiment fait cela. studio ce que c’est aujourd’hui “, ont déclaré Paul et Katy Bettner. Nous travaillerons en étroite collaboration avec chaque personne touchée par cette transition pour l’aider à avancer. “

Paul Bettner a commencé sa carrière dans les jeux travaillant sur la série Age of Empires à Ensemble Studios pour Microsoft. Il a commencé une nouvelle entreprise, NewToy, en 2008. Le studio a ensuite créé le très populaire Words With Friends, qui a été acquis par Zynga en 2010. Bettner est devenu vice-président et directeur général de Zynga jusqu’en 2012, date à laquelle il a quitté pour commencer ludique.

Randy Pitchford, le PDG du studio voisin Gearbox Software, a dit qu’il était désolé d’entendre parler des licenciements de Playful, et il a rappelé aux gens que Gearbox embauche actuellement.

Il a été récemment confirmé que le développeur Playful Stephen Dupree avait quitté le studio pour rejoindre Retro.

