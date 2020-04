World of Warcraft: Shadowlands devrait maintenant fonctionner plus facilement sur votre PC

World of Warcraft: Shadowlands dispose de quelques options astucieuses pour aider à maintenir une fréquence d’images fluide, et elles pourraient (plutôt facilement) accompagner la prétendue addition de ray tracing au MMO dont nous avons déjà parlé.

Les nouvelles options graphiques pour Shadowlands (introduites dans l’alpha de la huitième extension pour WoW) ont été mises en évidence par un mod sur les forums Icy Veins, et elles consistent en un paramètre Target FPS et un autre paramètre pour Spell Density.

L’option FPS cible vous permet de spécifier exactement cela: une fréquence d’images cible qui, si vos performances chutent en dessous, le jeu réduira intelligemment la qualité visuelle pour la ramener au-dessus de ce nombre (ou du moins essayer de le faire).

Cela se produit de manière dynamique, à la volée, et lorsqu’il y a moins d’action à l’écran et que les choses se déroulent mieux, le moteur WoW remonte automatiquement la qualité graphique là où elle devrait être.

Douceur et clarté

Ceci est couplé au paramètre Densité des sorts qui peut ajuster la quantité de sorts affichés à l’écran – ce qui peut être problématique dans, par exemple, un raid massif où des charges d’effets de sorts volent tout autour – pour lutter contre tout ralentissement des performances.

La densité de sorts aura une multitude d’options, y compris un paramètre dynamique qui supprimera intelligemment tous les effets de sorts «non essentiels» en fonction de la fréquence d’images, tout comme le FPS cible. La gamme complète d’options avec la densité de sort est:

Essentiel: affiche uniquement les sorts essentiels. Vos propres sorts sont toujours affichés Certains: Réduit les sorts non essentiels montrés d’environ 75% La moitié: Réduit les sorts non essentiels d’environ 50% La plupart: Réduit les sorts non essentiels d’environ 25% Dynamique: Réduit les sorts non essentiels montrés en fonction du cadre -taux. Si vous êtes au-dessus de votre fréquence d’images souhaitée, tout sera affiché Tout: toujours afficher tous les sorts

Comme mentionné, cela pourrait être d’une grande aide dans d’énormes bagarres et raids, non seulement pour une fréquence d’images plus fluide, mais en termes de suppression de tout cet encombrement visuel et de voir ce qui se passe avec plus de clarté.

Une autre nouvelle introduction est un écran de sélection de personnage remanié et amélioré, qui ne fait pas de mal non plus. De nouvelles références aux commandes de la manette de jeu ont également été repérées via l’exploration de données – pas pour la première fois, l’esprit – mais c’est encore une autre indication que peut-être le MMO de Blizzard pourrait arriver sur les consoles à un moment donné, peut-être même la Xbox Series X ou PS5.

