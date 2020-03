World War Z rejoint les jeux gratuits de l’Epic Games Store

Une autre semaine, et divertissant notre séjour à la maison, Epic revient pour nous apporter non pas un ou deux jeux gratuits, mais jusqu’à trois nouveaux titres y compris le succès et précédemment discuté ici World War Z.

Suivant la méthode habituelle, les trois matchs seront disponible et échangeable via Epic Games Store, nous n’aurons donc qu’à nous connecter avec notre compte Epic, accéder aux onglets de chacun des jeux (World War Z, Tormentor X Punisher et Figment), et terminer le processus d’achat en entier.

Nous pouvons également les ajouter directement à partir de l’application de bureau Epic Games, où ils apparaîtront dans un petit pop-up en haut de la page d’accueil, qui nous redirigera vers les pages de ces jeux gratuits sans avoir à recourir au navigateur web.

Encore une fois, rappelez-vous que comme le reste des jeux gratuits proposés dans Epic Games Store, ceux-ci ne peuvent être échangés gratuitement que pendant une semaine, étant la nouvelle date limite jeudi prochain 2 Avril à 16h59 (heure de la péninsule).

Guerre mondiale z

Un jeu de tir à la troisième personne passionnant, avec une grande composante coopérative pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, dans lequel, comme le roman et le film éponyme, nous ferons face à d’innombrables hordes massives de zombies qui tenteront de nous dévorer sans pitié. Ainsi, alors que World War Z offre une expérience solo aussi amusante et addictive, notre recommandation, et surtout en ces jours d’austérité personnelle, est que vous la jouiez en compagnie de vos amis.

Exigences minimales de la Seconde Guerre mondiale

Système opératif: Windows 7 64 bits

Processeur: Intel Core i3-3220 ou AMD A10-5700



Mémoire: 8 Go de RAM

GPU: NVIDIA GeForce 650Ti ou Intel 630 ou AMD Radeon HD 5870

Stockage: 35 Go d’espace disque libre

Tormentor X Punisher

Un jeu de tir brutal en perspective aérienne contrôlé par deux joysticks, où l’objectif est de survivre et d’atteindre le meilleur score. Un seul coup suffit pour tuer n’importe qui, y compris vous.

Exigences minimales Tormentor X Punisher

Système opératif: Windows XP

Processeur: Tout processeur Dual Core



Mémoire: 2 Go de RAM

GPU: NVIDIA GeForce 7600 GT ou Intel HD Graphics 4400 ou AMD Radeon X1600 XT

Stockage: 500 Mo d’espace disque libre

DirectX: Version 9.0c

Figment

Un jeu d’action-aventure qui vous invite à explorer un univers unique et surréaliste plein de musique, d’humour et une histoire pleine de nuances. Rejoignez Dusty et son camarade toujours optimiste, Piper, dans une aventure à travers les différents coins de l’esprit à la recherche de la valeur perdue.

Configuration minimale requise

Système opératif: Windows 7

Processeur: Intel Core i5 4670T ou AMD FX 8370E



Mémoire: 8 Go de RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 480 ou GTX 580M ou AMD Radeon R7-265

Stockage: 3 Go d’espace disque libre

DirectX: Version 11