Worms 2020 est en cours de développement, préparez les bananes

L’équipe 17 a confirmé, à travers un bref teaser, qu’elle travaille sur Worms 2020, un nouvel épisode de la célèbre franchise de vers “guérilla” avec laquelle ils pourraient profiter pour effectuer un redémarrage.

Malheureusement, les informations dont nous disposons pour le moment sont très rares, mais si nous nous laissons emporter par ce que nous voyons dans la vidéo ci-jointe, il est probable que l’équipe 17 décide d’utiliser des graphiques 3D de haute qualité tout en maintenant un développement 2D. Cela lui permettrait de conserver l’essence de l’original sans avoir à renoncer à une finition graphique typique de la génération actuelle.

Ce ne serait pas la première fois qu’ils sont utilisés Graphiques 3D avec jouabilité 2DN’oubliez pas que Street Fighter 4 et 5 a suivi cette approche et a été un succès.

Worms 2020: le gameplay est la chose importante

Au-delà des graphismes et de la section technique de l’équipe 17, il devrait être clair que l’important de cette franchise a toujours été la diversion, et pour cela, il est essentiel qu’ils prennent soin du côté “voyou” des vers et du gameplay. Je ne parle pas sans connaître la cause, je me souviens de la première fois que j’ai joué aux premiers Worms avec mes amis dans mon modeste Pentium 133 MHz, l’expérience a été une huée.

Eh bien, c’est l’essence que l’équipe 17 doit récupérer si elle veut que Worms 2020 soit un vrai succès. Jusqu’à présent, ils ont osé dire que on peut y jouer “comme on ne l’a jamais fait”. Cela signifie qu’ils oseront innover, ce qui peut finir par devenir une épée à double tranchant.

Si tout se passe comme prévu, le lancement de Worms 2020 devrait avoir lieu avant la fin de 2020, probablement dans la seconde moitié de l’année, et atteindra PS4, Xbox One et PC. On ne peut exclure, en plus, une éventuelle version pour Nintendo Switch et une autre pour Google Stadia.

L’original m’a donné de nombreuses heures de moments amusants et inoubliables, bien que peu à peu j’ai perdu tout intérêt pour la franchise et ai mis longtemps à me consacrer à un jeu. Worms: Ultimate Mayhem, le dernier épisode de la franchise, je n’ai rien aimé. J’espère que l’équipe 17 récupère la simplicité de l’original dans Worms 2020.