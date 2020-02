WoW Classic ramène la foire originale de Sombrelune la semaine prochaine

Recréation par Blizzard de World of Warcraft Classic ajoute la foire de Sombrelune le 10 février. De nombreux joueurs nouveaux dans cette version de World of Warcraft ont été surpris, car ils pensaient que la foire de Sombrelune avait été ajoutée dans la troisième extension du jeu, Cataclysm. Cependant, la version originale, ne présentant aucun des éléments désormais attendus tels que l’île instanciée et de nombreuses quêtes quotidiennes, existait dès 2005.

World of Warcraft Classic a été lancé en août 2019 en grande pompe. Le jour du lancement et peu de temps après, il y avait plus d’un million de téléspectateurs sur Twitch, regardant avec impatience les streamers essayer et échouer pour résoudre les problèmes de serveur omniprésents que les systèmes de Blizzard avaient, comme en hommage à la période de lancement brutale du jeu original. Chaque serveur a été immédiatement rempli à ras bord, ce qui a entraîné une prolongation de la file d’attente de plus de douze heures. Blizzard n’a pas tardé à ouvrir de nouveaux serveurs pour aider à ramifier les joueurs. Les serveurs restent pleins de joueurs actifs aimant l’expérience traditionnelle d’un MMO plus ancien.

MassivelyOP a confirmé les débuts à venir de la Faire. Il commencera à être taquiné le 7 février, avec des indices précoces de la foire de Sombrelune qui commencent à être trouvés dans le monde. Une fois la foire lancée, les joueurs devraient commencer à collecter des cartes de Sombrelune pour créer de puissants bibelots qui les aideront à braver les profondeurs dangereuses du nouveau raid. La foire se déplacera entre Mulgore, une zone de la Horde, et la forêt d’Elwynn, une zone de l’Alliance, tous les six jours, permettant aux joueurs des deux factions de vivre la foire dans son intégralité.

Blizzard a publié progressivement des correctifs tels qu’ils existaient lors du lancement du jeu original. Bien que cette récréation soit presque entièrement fidèle, il y a eu des changements mineurs dans le cycle de publication pour aider à expliquer les sécheresses de contenu qui existaient auparavant. Les joueurs modernes peuvent découvrir de nouveaux contenus dans leur ancien MMO préféré tous les quelques mois maintenant, avec un nouveau raid, Blackwing Lair, qui sortira peu de temps après le 12 février. Cela amène avec lui la Phase 3, avec ce nouveau raid. Cependant, les débuts prévus de deux nouveaux champs de bataille pour la communauté compétitive Joueur contre Joueur ont été publiés plus tôt en décembre pour aider à satisfaire le désir de la communauté de nouveaux contenus.

Blizzard a été sous le feu récemment en raison d’une mauvaise gestion apparente de l’entreprise et des sorties décevantes de leurs produits les plus appréciés. Overwatch 2 a été annoncé comme une quasi-suite et a été reçu avec une enthousiasme tiède, tandis que la sortie de Warcraft III: Reforged est à la fois un échec critique et à l’échelle du public. Classic WoW a réussi à devenir la grâce salvatrice pour de nombreux fans de Blizzard, car son lancement n’a pas été entaché de nombreuses controverses. Bien que ce qui se passe ensuite soit encore inconnu (d’autant plus que de nombreux joueurs attendent l’annonce de la réédition de The Burning Crusade), les joueurs avides de World of Warcraft Classic semblent satisfaits du contenu qui leur est proposé.

World of Warcraft Classic est maintenant disponible sur PC via Battle.net.

