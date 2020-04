WSJ: Apple “se démène” pour éviter les retards de l’iPhone en cas de pandémie de COVID-19

Au cours des dernières semaines, divers rapports ont détaillé comment Apple s’adapte à la pandémie de COVID-19 et ses effets sur la chaîne d’approvisionnement et le développement de produits. Maintenant, un rapport du Wall Street Journal ajoute plus de détails à la situation actuelle.

Il y a eu des rapports contradictoires sur le retard de l’iPhone 12. Nikkei a déclaré qu’Apple envisage de retarder le produit en raison de l’incertitude économique. D’autres rapports ont indiqué que, pour le moment, l’iPhone 12 devrait être lancé à l’automne de cette année.

Le rapport d’aujourd’hui du Wall Street Journal cite d’anciens employés et ajoute quelques détails sur le processus de production:

Les nouveaux modèles phares d’Apple sont généralement dévoilés en septembre, donc les téléphones 5G sont dans des mois. Cependant, l’équipe d’exploitation de la société passe généralement des commandes en mars et avril pour des modules de caméra et d’autres composants pour l’assemblage d’iPhone pendant les mois d’été, ont déclaré d’anciens employés.

Le rapport réitère également que le PDG d’Apple, Tim Cook, est régulièrement resté en contact avec les employés par e-mail, notant qu’Apple est «préparé pour ce moment et continuera d’investir dans l’avenir». Un analyste a toutefois souligné que l’iPhone invendu ou les composants inutilisés pourraient compromettre les marges bénéficiaires d’Apple:

Le fait d’être coincé avec des modems supplémentaires ou des iPhones 5G invendus pourrait réduire les riches marges bénéficiaires qui ont contribué à faire d’Apple la première entreprise américaine évaluée à 1 billion de dollars, a déclaré Mehdi Hosseini, analyste chez Susquehanna International Group. Il s’attend à ce qu’Apple fasse en sorte que les fournisseurs de composants continuent de fabriquer des pièces pour iPhone comme prévu, tout en réévaluant la demande en mai ou juin.

À l’heure actuelle, le Wall Street Journal dit qu’Apple “se démène” pour éviter les retards de produits. Les équipes d’ingénierie d’Apple, par exemple, ne sont pas en mesure de se rendre en Chine et ont plutôt recouru à «l’utilisation d’appels vidéo pour diriger des collègues chinois via l’assemblage de prototypes d’iPhone».

Le rapport d’aujourd’hui réitère également qu’Apple autorise les ingénieurs hardware à emporter pour la première fois des prototypes de produits inédits. L’idée est que même si une grande partie de la chaîne d’approvisionnement d’Apple a redémarré ses activités en Chine, la pandémie de COVID-19 et les blocages associés aux États-Unis compliquent toujours le développement de produits.

