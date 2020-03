Wubba Lubba Dub Dub & 9 autres Rick et Morty-ismes à ajouter à votre vocabulaire

Le tube d’animation, Rick And Morty, est officiellement devenu l’un de ces spectacles que si vous étiez à une fête, la plupart des gens en ont entendu parler, et il y a au moins une personne qui l’aime autant que vous. C’est étrange et époustouflant, avec une distribution si fantastique de personnages et d’épisodes inhabituels et délirants qui vous permettent de repenser votre vie.

CONNEXES: Les 15 meilleures citations de Rick et Morty qui vous feront rire

Avec le casting de personnages, de nombreux mots et expressions étranges sont utilisés. De Rick et Morty eux-mêmes aux personnages de soutien bien-aimés, tous ceux qui parlent dans la série ont dit quelque chose de bizarre. Beaucoup de ces phrases et mots peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Voici dix Rick et Morty-ismes à ajouter à votre vocabulaire quotidien.

10 “Squanch”

Squanchy est l’un des nombreux amis délirants de Rick qui est apparu de temps en temps tout au long du spectacle, devenant un personnage mineur populaire. La caractéristique la plus distinctive de Squanchy est son utilisation du mot squanch.

Squanchy utilise le mot pour remplacer la plupart de ses verbes. Si vous êtes avec d’autres fans de la série, il n’y a peut-être pas de meilleur mot au singulier à utiliser de manière cohérente dans les conversations avec eux. Même s’ils ne sont pas fans de la série, il sera hilarant de voir leur visage lorsque vous utiliserez le mot dans toutes les autres phrases.

9 “ET C’EST LE WAYYYYYY GOS NEWS”

Rick Sanchez a une grande variété de citations hilarantes, étranges et absurdes tout au long des émissions quatre saisons. Mais, en dehors de grandes citations singulières, Rick est plein de slogans.

L’un d’eux est: “Et c’est comme ça que les nouvelles vont.” C’est un slogan sans trop de contexte mais peut être utilisé comme un moyen parfait pour conclure quelque chose ou pour passer à autre chose et se réconcilier avec lui, similaire à dire, “c’est juste la façon dont ça se passe.” Il peut également être utilisé pour donner un coup de pouce à n’importe qui ou pour alléger l’ambiance générale.

8 N’importe quoi des Cromulons

Les Cromulons sont apparus dans l’épisode “Get Schwifty” de l’émission, exigeant que la Terre leur montre ce qu’ils ont obtenu sous forme de musique pour les satisfaire. Cette musique est présentée dans une émission de téléréalité appelée Planet Music.

CONNEXES: 10 meilleurs mèmes de Rick et Morty que seuls les vrais fans comprendront

Les Cromulons dans l’épisode, sont tous immensément citables. “MONTRE MOI CE QUE TU AS!” “DISQUALIFIÉ!” “J’AIME CE QUE VOUS AVEZ OBTENU!” Il y a tellement de bonnes choses qui peuvent être utilisées dans une variété de contextes hilarants pour sortir de cet épisode, notamment des Cromulons.

7 “OOH WEE!”

M. Poopy Butthole est devenu un membre sporadique bien-aimé de la distribution et est un autre avec un grand slogan.

“Ooh wee” est plus un bruit qu’autre chose mais est synonyme de personnage et peut être facilement intégré dans le vocabulaire de tous les jours. Cela peut être utilisé si vous êtes excité par quelque chose, ou soulagé qu’une bonne chose soit terminée et qu’elle soit un excellent ajout à votre vocabulaire quotidien.

6 “Dans la culture des oiseaux, cela est considéré comme un mouvement D * ck.”

Birdperson est un brillant ami de Rick dans la série. Il a des moments hilarants et se réfère toujours à sa nature d’oiseau, et est si clair dans sa livraison de citations, dont le meilleur peut être une phrase insérée dans le vocabulaire de n’importe qui.

Lorsque Morty abandonne Rick et se retrouve sur la planète Birdpersons, Birdperson dit à Morty “dans la culture des oiseaux, cela est considéré comme un mouvement d * ck.” Cette citation peut être utilisée par quiconque a besoin et mérite de l’entendre. La première partie, cependant, “dans la culture des oiseaux” est quelque chose qui peut facilement être tourné avec beaucoup de phrases pour vous faire paraître un peu plus drôle pour les fans de Rick And Morty, et un peu plus étrange pour tout le monde.

5 “OBTENEZ CE PARKOUR!”

Pickle Rick est l’un des points forts de tous les temps de Rick And Morty. C’est peut-être l’un des lieux les plus étranges et sans doute les plus stupides du spectacle, mais il a livré de toutes les manières imaginables. En plus d’être juste hilarant, et assez emblématique dans l’espace des fans, Pickle Rick est immensément citable.

CONNEXES: Rick et Morty: Les 10 meilleurs épisodes à ce jour (selon IMDb)

Celui qui est facilement transférable au vocabulaire est «obtenez ce parkour». Non seulement il peut être utilisé lorsque l’on participe au parkour, mais toute activité sportive générale, ou tout simplement toute activité qui nécessite un effort et l’envie de déclencher le Rick-isme Pickle.

4 “QUOI DE NEUF MON GLIP GLOPS!”

L’épisode de la première saison “Ricksy Business” présente aux fans une pléthore d’êtres étranges et merveilleux ainsi qu’une tonne de grandes citations. Rick et Summer organisent une fête dans la maison qui devient un peu hors de contrôle, et conduit également à la fameuse “quoi de neuf mon glip glops!”

Rick décrit le glip glop comme une purée du mot c et du mot n. Mais, toute personne qui n’est pas fan de Rick And Morty ne le sait pas, et si vous l’utilisez comme un salut amical à ceux qui le sont, ce sera simplement une référence amusante et une manière amicale mais insultante de les saluer.

3 “Petit Rick!”

Dans “Big Trouble In Little Sanchez”, les fans sont présentés à Tiny Rick. Il est simplement une version plus jeune de Rick créée dans le cadre de l’opération Phoenix. Il est au départ une version optimiste et optimiste de Rick, mais les consciences du vieux Rick et du jeune Rick se battent. Tiny Rick était un grand personnage unique, avec un grand et simple slogan “Tiny Rick”.

CONNEXES: Le MBTI® des personnages de Rick et Morty

Tiny Rick utilise ce slogan chaque fois qu’il est plein de joie, d’excitation, ou a réalisé quelque chose ou a été triomphant. C’est tout simplement la meilleure façon d’utiliser “Tiny Rick” dans votre vocabulaire et peut être utilisé pour des victoires importantes et de petites victoires tout au long de la vie de tous les jours.

2 “WUBBA LUBBA DUB-DUB!”

Le slogan le plus célèbre de Rick, et peut-être la partie la plus courante de son vernaculaire, “wubba lubba dub-dub” apparaît tout au long du spectacle. C’est l’expression la plus associée à Rick et chaque fan devrait l’utiliser dans leur vie.

Dans la langue de Birdperson, la phrase signifie: “Je souffre beaucoup, aidez-moi, s’il vous plaît.” Rick, cependant, utilise l’expression dans des moments passionnants, des moments de bonheur, ou à tout le moins quand il s’en fiche. C’est la phrase parfaite pour sortir dans une situation de fête, ou dans un moment heureux au hasard dans un groupe.

1 “Obtenez Schwifty!”

Le meilleur Rick-isme pour faire une partie de votre vocabulaire vient de l’épisode, comme mentionné précédemment, du même nom que la phrase «Get Schwifty».

La phrase est un grand “permet de faire la fête!” La différence est qu’il est beaucoup plus cool d’utiliser une phrase Rick And Morty qu’une phrase normale. Le fait qu’il y ait une chanson brillante pour accompagner la phrase ne fait que la rendre un peu plus précieuse en tant que partie de votre vocabulaire.

SUIVANT: Rick et Morty: les 10 meilleures (et 5 pires) inventions de Rick

Prochain

Buffy contre les vampires: 5 choses qui ont changé par rapport au pilote d’origine (& 5 elles ont gardé la même chose)



A propos de l’auteur

Rhys McGinley est un étudiant en cinéma et en journalisme, cinéphile et nerd polyvalent de Glasgow, en Écosse, qui a écrit toute sa vie. Rhys en est à sa première année à l’Université de Stirling et écrit maintenant pour ., CBR et TheGamer. Rhys a une profonde passion pour Star Wars et diverses propriétés basées sur la bande dessinée ainsi qu’une affection pour tous les genres de films.

En savoir plus sur Rhys McGinley