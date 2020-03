WWDC 2020: à quoi s’attendre du grand spectacle d’Apple s’il se déroule

La WWDC 2020 (ou Worldwide Developers Conference 2020 pour lui donner son nom complet) est la prochaine émission annuelle consacrée aux logiciels d’Apple.

C’est ici que nous aurons probablement notre premier aperçu officiel d’iOS 14, avec diverses autres mises à jour logicielles, mais un nouveau matériel pourrait également faire son apparition, y compris potentiellement l’iPhone 9 et un nouvel iPad Pro.

Il y a donc beaucoup à attendre. Cela dit, la question de savoir si la WWDC 2020 aura lieu, compte tenu de la propagation du coronavirus, pose également un sérieux problème.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations sur ses chances, quand elle sera probablement détenue si cela se produit, et ce qu’Apple pourrait montrer et annoncer.

Quand aura lieu la WWDC 2020 et se poursuivra-t-elle?

Apple n’a pas encore confirmé les dates de la WWDC 2020, mais elle démarre toujours le premier ou le deuxième lundi de juin, c’est-à-dire le 1er ou le 8 juin de cette année. Il est probable que cela se poursuive jusqu’au vendredi, mais le discours principal d’Apple – qui est généralement le lieu des principales annonces – sera probablement le premier jour, donc l’une des deux dates ci-dessus.

C’est si la WWDC 2020 se produit. Normalement, cela ne fait aucun doute, mais le coronavirus a déjà provoqué l’annulation de nombreux événements – dont MWC 2020 et Google IO -, de sorte que la même chose pourrait arriver à la WWDC 2020.

Au moment de la rédaction du présent rapport, nous ne disposions d’aucune information sur les plans d’Apple, mais la société confirme généralement les dates de la WWDC en avril, donc cela donnera probablement une indication sur la poursuite de l’événement.

Nous soupçonnons qu’il y a de fortes chances que cela ne se produise pas – ou du moins pas dans sa forme habituelle, mais la partie keynote et annonces pourrait bien se produire via la diffusion en direct, même si le rassemblement réel ne l’est pas. Donc, même si la WWDC 2020 ne se produit pas, il y a de fortes chances qu’Apple dévoile toujours iOS 14 et plus au début de juin.

À quoi s’attendre à la WWDC 2020

Comme la WWDC se concentre sur les logiciels, les annonces les plus probables sont toutes liées au logiciel, mais il existe une quantité importante de matériel qui pourrait également faire son apparition. Les choses suivantes sont toutes des possibilités.

iOS 14 et iPadOS 14

(Crédit d’image: TechRadar)

Bien que nous ne soyons pas certains que toutes les choses ci-dessous feront leur apparition à la WWDC 2020, iOS 14 et iPadOS 14 semblent être des paris sûrs, car Apple a une longue histoire d’annoncer de nouveaux logiciels mobiles lors de l’événement.

Cela dit, ce n’est pas lorsque les versions finales du logiciel arriveront sur les téléphones et les tablettes. Au lieu de cela, Apple annoncera probablement de nombreuses fonctionnalités et modifications clés et publiera une version de développeur précoce.

Cela, bien que destiné aux développeurs, sera probablement accessible aux utilisateurs désireux de passer à travers quelques cerceaux, bien qu’une version bêta publique suivra probablement de toute façon, le logiciel fini devant probablement être lancé fin septembre aux côtés de l’iPhone 12.

Nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler des fonctionnalités d’iOS 14, mais des rumeurs pointent vers un commutateur d’application redessiné et une prise en charge des lunettes AR d’Apple depuis longtemps.

watchOS 7

(Crédit d’image: Future)

Nous aurons également très probablement notre premier aperçu officiel de watchOS 7 pendant la WWDC 2020, mais comme avec iOS 14, il ne sera probablement pas terminé et lancé avant fin septembre, où il pourrait atterrir aux côtés de l’Apple Watch 6.

Nous n’avons pas encore entendu de rumeurs sur watchOS 7, mais nous le ferons probablement dans les semaines et les mois à venir.

iPhone 9

L’iPhone 9 pourrait ressembler beaucoup à l’iPhone 8 (Crédit image: Future)

L’iPhone 9 a fait l’objet de nombreuses rumeurs et nous sommes convaincus qu’il atterrira bientôt, mais la question est de savoir dans combien de temps. Il y a de fortes chances, selon les rumeurs, qu’il pourrait atterrir fin mars, avant la WWDC 2020, mais ailleurs, nous avons entendu simplement qu’il atterrirait au premier semestre, ce qui ferait d’Apple un candidat.

Comme pour le spectacle lui-même, il est également possible que le coronavirus ait affecté le développement et la production de l’iPhone 9, donc même si un lancement en mars était une fois sur la table, ce ne l’est peut-être pas maintenant, ce qui fait de nouveau de la WWDC une réelle possibilité.

Quant à ce à quoi s’attendre de l’iPhone 9, il s’agit d’un combiné relativement abordable qui pourrait également être lancé comme l’iPhone SE 2. Des rumeurs suggèrent un design similaire à l’iPhone 8, avec de grands cadres et un bouton d’accueil physique avec un Touch scanner d’empreintes digitales d’identification intégré.

Les spécifications incluent un écran LCD de 4,7 pouces, un chipset A13 Bionic (comme sur l’iPhone 11), 3 Go de RAM, une caméra arrière à objectif unique et 32 ​​Go ou 64 Go de stockage.

Nouvel iPad Pro 2020

L’iPad Pro 11 attend un rafraîchissement en retard (Crédit d’image: TechRadar)

Nous attendons un nouvel iPad Pro, l’iPad Pro 11 atterrissant en 2018. Mais le prochain modèle, comme l’iPhone 9, pourrait en fait atterrir fin mars selon les rapports, nous ne sommes donc pas du tout convaincus qu’il atterrira à la WWDC 2020.

Mais si ce n’est pas le cas en mars – en particulier avec le calendrier de rejet des coronavirus – la WWDC semble être le prochain candidat évident.

Le nouvel iPad Pro 2020 aurait trois caméras arrière, contre une seule sur les modèles actuels, mais à part cela, nous n’en savons pas grand-chose.

On parle d’une ardoise Apple avec un écran miniLED (ce qui pourrait améliorer la qualité d’affichage), mais les rapports suggèrent que l’atterrissage arrivera fin 2020, donc si le prochain iPad Pro arrive à ou avant la WWDC, alors il pourrait être trop tôt pour cela technologie.

macOS 10.16

(Crédit d’image: Shutterstock; Apple)

Ce n’est pas seulement les logiciels mobiles que nous verrons probablement pendant la WWDC, la prochaine version de macOS est également susceptible d’être dévoilée. Nous ne savons encore rien sur macOS 10.16, mais selon les versions précédentes, il – comme les autres logiciels présentés – sera probablement révélé lors de la WWDC 2020 mais ne sera pas complètement lancé avant au moins septembre.

AirTag

(Crédit d’image: tuile)

La rumeur veut qu’Apple travaille depuis longtemps sur un rival Tile, peut-être appelé AirTag, qui serait un petit appareil que vous pouvez mettre dans un portefeuille ou un sac à dos (ou attacher à d’autres effets personnels), puis les suivre s’ils disparaissent.

Nous avons entendu dire que cela pourrait atterrir au cours du premier semestre de l’année, donc la WWDC est une possibilité. Cela dit, il n’a pas été spécifiquement lié à la WWDC, nous ne sommes donc pas du tout certains de le voir là-bas.

HomePod 2

(Crédit d’image: TechRadar)

Apple travaille probablement sur un nouveau HomePod, certains rapports suggérant qu’il pourrait être plus compact, pouvant être lancé sous le nom de HomePod Mini.

Mais que ce soit le HomePod Mini ou HomePod 2, il y a de fortes chances qu’un nouveau modèle débarque en 2020, et la WWDC 2020 est un lieu probable pour l’annonce, d’autant plus que le HomePod original a été annoncé lors d’une WWDC (bien qu’il n’ait pas frappé les magasins longtemps plus tard).

Apple TV et tvOS 14

(Crédit d’image: Future)

La mention d’un nouveau modèle Apple TV 4K a récemment été trouvée dans le logiciel tvOS, donc une nouvelle Apple TV pourrait être en route, et il est possible qu’elle atterrisse à la WWDC.

Que le nouveau matériel le fasse ou non, il y a également de fortes chances que de nouveaux logiciels, sous la forme de tvOS 14, en particulier étant donné que tvOS 13 a été présenté à la WWDC 2019, suivi d’un lancement en septembre.

Nouveau matériel Mac

(Crédit d’image: Future)

Nous avons mentionné que de nouveaux logiciels Mac devraient être annoncés à la WWDC. Eh bien, le nouveau matériel Mac l’est aussi. À la WWDC 2019, nous avons obtenu le Mac Pro. Lors de la WWDC 2020, nous pourrions potentiellement voir un nouveau MacBook Air, MacBook Pro ou des versions actualisées de tout autre matériel de bureau ou portable d’Apple.

Plus tard dans l’année, nous attendons l’iPhone 12