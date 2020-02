WWE 2K20 obtient une nouvelle mise à jour, Southpaw Wrestling DLC

2K Games a dévoilé le dernier DLC pour WWE 2K20, mettant en vedette des personnages de Southpaw Regional Wrestling, une série Web satirique mettant en vedette des artistes de la WWE qui se moquent de l’ère des années 80 de la lutte professionnelle. 2K a également publié le patch 1.07, qui corrige de nombreux bugs qui ont tourmenté le jeu depuis sa sortie en octobre dernier.

Le nouveau DLC présente une histoire où un banquier maléfique (joué par Tyler Breeze) a pris la direction de Southpaw Regional Wrestling, et l’équipage de lutteurs gentils doit gagner une série de matchs pour reprendre le contrôle de leur entreprise. Tout cela semble très maladroit.

WWE 2K20 a reçu un shellacking critique au lancement, avec de nombreux auteurs le qualifiant de vrai jabonis uniquement. Dans notre revue, Richard Wakeling a cité “la grande abondance de bugs et de bugs rencontrés dans presque chaque match et écran de menu” comme le principal échec du jeu. Avec un peu de chance, ce patch aidera à les repasser. Sinon, nous vous suggérons de connaître votre rôle et d’essayer Fire Pro Wrestling World pour tous vos fantasmes de cercle carré.

Notes de patch complètes ci-dessous:

Général

Adresse les préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire dans le menu principal.Adresse les préoccupations signalées que le jeu peut se bloquer à divers points.Adresse les préoccupations signalées que les gestionnaires peuvent ne pas avoir de villes natales définies.Adresse les préoccupations signalées que les plantages peuvent se produire lors de la tentative de suppression d’une arène personnalisée qui est utilisée dans un univers Sauvegarder. à partir de l’utilitaire de suppression Adresse les problèmes signalés lorsque MyCareer Unlockable Superstars n’a pas pu être présent lors du choix des gestionnaires dans le menu Modifier la liste des superstars Les adresses ont signalé des problèmes lors du retour du mode veille ou suspendu. Répond à divers autres problèmes signalés tout au long du jeu.

Gameplay

Adresse les préoccupations signalées concernant certaines animations d’entrée et les entrées personnalisées.Adresse les préoccupations selon lesquelles les Superstars pourraient se déformer, se couper, flotter ou tomber pendant certaines animations et scénarios.Adresse les préoccupations signalées avec l’apparence des coiffures dans le gameplay et le menu Apparence dans Créer une superstar. La réaction de la foule n’a pas été appliquée lors de l’observation de la foule pendant le jeu. Adresse des problèmes signalés avec les curseurs ne prenant pas effet dans le jeu après avoir été modifié dans le menu Options. Adresse des problèmes signalés où une corruption visuelle peut se produire. Adresse des problèmes signalés que des plantages peuvent se produire lors de la sélection de l’option de menu d’affectation du contrôleur à partir de le menu de pause pendant le jeu. Les adresses ont signalé des problèmes de plantage lors de l’accès à l’univers avec des personnages personnalisés ou des correspondances à 8 avec des personnages personnalisés. atchAddresses a signalé des problèmes visuels liés aux championnats personnalisésAdresses a signalé des problèmes de plantage lors de la saisie d’un match de la salle d’élimination

Les créations

Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées avec la teinture capillaire, les tatouages ​​d’image personnalisés et les piercings multiples Créer une superstar: répond aux préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire lors de la sélection de Candice LeRae dans Créer une superstarCréer une superstar: répond aux préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire lors de l’ajout de logos dans Créer Une superstarCréer une superstar: répond aux préoccupations selon lesquelles des plantages peuvent se produire lors de l’importation de pièces de tenue vestimentaire dans d’autres superstarsCréer une superstar: résout les problèmes liés à l’impossibilité d’accéder aux images personnalisées dans CreationsCréer une superstar: répond aux préoccupations signalant que l’option plaques latérales n’a pas été trouvée lorsque recherche dans le menu Informations personnelles de Créer une superstarCréer une superstar: répond aux préoccupations signalées que les paramètres de la liste peuvent ne pas être appliqués lors de la création d’une variante personnalisée d’une superstar WWE dans Créer une superstarCréer une superstar: répond aux préoccupations signalées lorsque les changements de couleur apportés aux pièces peuvent revenir retour à un colo par défaut rCréer une superstar: résout les problèmes signalés concernant la modification d’un corps de blocCréer un championnat: répond à diverses préoccupations signalées avec les championnats personnalisés, la création de plaques latérales et l’attribution de plaques latérales à SuperstarsCréer un championnat: traite les problèmes signalés par l’impossibilité de supprimer les titres personnalisés qui sont attribués à Créations communautaires: les adresses ont signalé des problèmes où des images manquaient lors du téléchargement d’un championnat personnalisé avec des images personnalisées appliquées et de l’observation dans le jeu.Créations communautaires: les adresses ont signalé des problèmes dans les téléchargements où le rang du créateur n’affichait pas les objectifs «jusqu’au prochain rang» correct. Créer une victoire: adresses a signalé des problèmes de plantage sur un écran de chargement lors de la tentative de création d’une victoireCréation d’une arène: résout les problèmes signalés avec les éléments de construction de la scène dans la création d’une arèneCréation d’une arène: résout les problèmes de plantage pouvant survenir lors de l’accès au menu Créations avancées d’un menu personnalisé Superstar lors de la création d’une entréeCréer une arène: répond aux préoccupations selon lesquelles des plantages peuvent se produire lors de l’application d’images dans Créer une arèneCréer un mouvement: répond aux préoccupations selon lesquelles des plantages peuvent se produire lors de l’entrée dans le menu Créer un ensemble de mouvements après avoir précédemment téléchargé des ensembles de mouvements personnalisés dans Community CreationsCréer a Move: répond aux préoccupations concernant un écran de chargement infini survenu lors de la sélection de Toni Storm dans Create a Move-SetCreate a Move: répond aux préoccupations selon lesquelles des plantages peuvent survenir lors de la fermeture de Move-Set lors de la création d’un Move-setCreate a Video: Addresses signalées craintes que des plantages ne se produisent lorsque vous quittez l’aperçu pour Universe Cutscene contenant une superstar personnalisée féminine dans Créer une vidéo

En ligne

Les adresses ont signalé des préoccupations selon lesquelles des plantages pourraient se produire dans les lobbies en ligne.Les adresses ont signalé des préoccupations selon lesquelles des plantages pourraient se produire lors du démarrage d’une deuxième correspondance dans Online.Adresses ont signalé des préoccupations selon lesquelles des plantages pourraient se produire après avoir terminé un face-à-face ou le dernier homme debout. lorsque l’hôte quitte un jeu dans OnlineAddresses, a signalé des problèmes de blocage sur l’écran de chargement lors du choix de jouer un autre tour après avoir terminé un match à un dans OnlineAddresses, a signalé des problèmes lors du chargement dans une correspondance en ligne à trois menaces. après avoir récupéré d’une erreur de réseau survenue dans un lobby d’après-match lors de la sélection de Quick Play

Univers

Adresse les préoccupations signalées concernant les modifications de l’arène qui ne s’appliquent pas lors de la modification des matchs dans le menu Spectacle de ce soir dans Universe Les adresses ont signalé des inquiétudes concernant les correspondances de titres de championnat personnalisées réinitialisées lors de l’utilisation de titres téléchargés depuis Community Creations, puis la sortie d’UniverseAddresses ont signalé des inquiétudes quant à l’impossibilité de définir un une tenue vestimentaire créée par le biais de Create A Superstar pour un UniverseAddresses déjà en cours a fait part de ses craintes qu’un crash puisse se produire alors que l’arbitre signale le début du match dans un match par équipe à 8 éliminatoires par équipe lors de la série Survivor dans UniverseAddresses a fait part de ses inquiétudes un crash peut se produire après avoir accepté une invitation lors de la simulation d’une correspondance dans Universe CalendarAddresses a signalé des problèmes qu’un crash peut se produire lors de l’affichage de l’écran Match Up de l’aperçu complet dans UniverseAddresses a signalé des problèmes avec la séquence de rodage post-match ne se produisant pas correctement lorsque le gagnant de le match est un champion et la superstar de rodage est le titulaire de la MITB dans UniverseAddresses a signalé des craintes qu’un crash se produise lors de la lecture de correspondances de balises à 8 personnes dans UniverseAddresses a signalé des craintes qu’un crash se produise lors de la lecture via Univers provoquant des accès et des divisions personnalisés inaccessiblesAddresses a signalé des craintes que les paramètres des émissions personnalisées puissent être effacés lorsque fermeture et réouverture du titre dans le menu Univers Les adresses ont signalé des craintes qu’un crash puisse se produire après avoir défini l’ordre d’entrée pour tous les participants à un Royal Rumble

MyPlayer / MyCareer

Les adresses ont signalé des problèmes de plantage lors de la suspension du titre lors de la “Randomisation” dans les paramètres de MyPlayer dans Creations. Les adresses ont signalé des problèmes avec les difficultés de suivi. Les adresses ont signalé des problèmes de plantage dans les écrans de chargement de MyCareer. Les adresses ont signalé des problèmes de plantage lors de la sélection de l’apparence par défaut et puis confirmer une couleur des yeux lors de la personnalisation de MyPlayer dans MyPlayer WizardAddresses a signalé des problèmes de plantage lors de la lecture de la correspondance MITB du chapitre 1 et la visualisation de la cinématique de mi-match dans MyCareerAddresses a signalé des problèmes de plantage ou d’erreurs liés à diverses adresses MyPlayer TowersAddresses signalées craint que le texte de l’espace réservé puisse être affiché et qu’un plantage puisse se produire lors du chargement dans le menu d’édition de la victoire “ Single ” de MyPlayer Répond aux préoccupations signalées que les modifications enregistrées peuvent être réinitialisées par défaut lors de l’édition et du chargement de l’entrée d’équipe ou de la victoire de balise à partir du menu d’accueil de MyPlayer ddresses a signalé des craintes qu’un élément de bras inférieur de préréglage de tenue puisse être verrouillé lors de la saisie de MyPlayer AppearanceAddresses a signalé des craintes qu’une perte de fonctionnalité puisse se produire après avoir changé de sélection pendant l’écran du concentrateur dans le chapitre deux, l’acte sept de MyCareerAddresses a signalé des craintes de perte de VC au démarrage jeu sans accès Internet, se reconnecter, acheter dans l’événement PPV et fermer le titre dans le menu Road to Glory Répond aux préoccupations signalées avec un écran de chargement infini qui peut se produire lors de la première sélection de MyPlayer Adresse aux préoccupations signalées que des plantages peuvent se produire à divers moments dans MyCareer lorsque vous appuyez sur l’invite de continuation pour passer au chapitre suivant ou à ActAddresses, vous craignez que des plantages ne se produisent après avoir atteint les objectifs à différents moments de MyCareer

2K Central



Les adresses ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité de plantages lors de la visualisation du package vidéo de Charlotte Flair avant le premier match dans “The Four Horsewomen” Showcase. Les adresses ont fait part de leurs préoccupations concernant le lancement du jeu à partir d’un état terminé après avoir effectué une veille connectée pendant le jeu en mode Four Horsewoman dans 2K CentralAddresses. ont signalé que Charlotte Flair pourrait parfois tomber à travers le tapis après avoir vu ou sauté la cinématique dans le match 14 de Showcase

l’audio

Les adresses ont fait part de leurs préoccupations concernant le fait que le Championnat d’Europe de la WWE ait annoncé l’anneau incorrect lors de la visualisation de l’introduction du championnat dans le jeu. Les adresses ont fait part de leurs préoccupations concernant la musique d’entrée du Grand Championship Batista manquante. Les adresses ont fait part de leurs préoccupations concernant Ali Fortune Fighter qui n’a pas sa musique d’entrée unique lors de la visualisation dans Créer une entrée. que certains problèmes peuvent survenir en relation avec Music Jukebox

Originaux 2K

Répond aux préoccupations selon lesquelles des accidents peuvent survenir lors de l’obtention d’une plaque latérale. Répond aux préoccupations concernant un objectif de vitrine qui ne se termine pas lors de l’exécution du finisseur Springboard Blackout dans le ring. Adresse fait part des préoccupations concernant les accidents pouvant survenir lors du chargement ou de la sortie des matchs, des tours ou des vitrines dans 2K Originals. Les Wasteland Wanderers n’étant pas disponibles initialement après l’achat de la clé DLC et l’accès au menu 2K Originals, il répond aux préoccupations concernant les entrées et les cinématiques qui ne se déclenchent pas lors de la lecture du Demon Within Showcase. conditions lorsqu’elles sont affichées dans Créer une adresse superstar ont signalé des préoccupations selon lesquelles les apparences d’armes DLC pourraient ne pas s’appliquer lors de la tentative de définition des apparences d’armes préférées dans le menu de personnalisation de MyPlayerAddresses ont signalé des craintes que des plantages puissent se produire lors de la sortie du deuxième ma Le représentant de la tour “Trapped With Me” du Wasteland Wanderers DLCAddresses a signalé des préoccupations concernant des plantages peuvent se produire lors du chargement dans des scènes TALK pour certains matchs Showcase de Bump in the Night et Wasteland Wanderers DLCAddresses ont signalé des problèmes de crash pouvant survenir en provenance de Community Creations et en entrant une correspondance Showcase dans n’importe quel contenu 2K Originals

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: WWE 2K20 – Seth Rollins Vs. Le démon | Hell In The Cell Gameplay

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.