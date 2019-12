X Cloud, le cloud dans lequel enregistrer des fichiers très sécurisés

Actuellement, en plus de stockage local, il est de plus en plus courant d'avoir un ou plusieurs comptes de service où enregistrer vos photos, vidéos, fichiers ou documents dans serveurs externes auquel vous pouvez accéder à partir de différents appareils connectés.

Une partie de ce que nous savons ou appelons le cloud correspond à ces services, comme les plus populaires Dropbox, Google Drive ou MEGA, pour citer trois exemples. Mais il existe de nombreux exemples, certains spécialisés dans le type de stockage, d'autres qui offrent une grande quantité d'espace prépayé et, enfin, certains de ces services de stockage en ligne permettent crypter vos fichiers afin qu'ils soient encore plus sûrs.

Un exemple de ce type de services axés sur la sécurité est X Cloud, à ne pas confondre avec le projet Microsoft xCloud. Votre objectif est d'offrir un stockage en ligne gratuit et payant qui se distingue non seulement par l'espace disponible ou la possibilité d'y accéder à partir de n'importe quel appareil connecté, l'un de ses principaux atouts est le la sécurité.

Fichiers cloud sécurisés

Nous supposons que nos fichiers sont en sécurité dans Google Drive, Dropbox et autres, mais cela ne doit pas nécessairement être ainsi. Autrement dit, les connexions pour télécharger et télécharger les fichiers sont sécurisées, mais les fichiers sont stocké tel quel sur les serveurs miles loin

La différence de X Cloud est que les fichiers que vous avez téléchargés sur votre espace personnel sont cryptés par algorithme AES 256 CTR. En outre, toutes les données ou informations, telles que les mots de passe, sont également cryptées à l'aide de SHA 256.

Non seulement cela. Ce service de stockage opte également pour un système décentralisé, c'est-à-dire que vos fichiers sont cryptés, divisés en plusieurs parties et ceux-ci sont stockés sur différents serveurs à différents endroits. Cela augmente encore la confidentialité et sécurité de vos fichiers

Et en option, nous pouvons activer le authentification à deux facteurs en utilisant Authy ou Google Authenticator et en suivant les instructions que vous trouverez dans votre espace utilisateur X Cloud. Ce système de deux facteurs Il sert à ajouter un bonus de sécurité à votre compte d'utilisateur et à empêcher quelqu'un d'accéder à un service en ligne en votre nom.

Derrière X Cloud, nous avons trouvé Internxt, une entreprise technologique qui mise sur la confidentialité et le respect de l'utilisateur. Basé à Valence (Espagne), cette entreprise se consacre à offrir des services liés au cloud et à la gestion des données et des fichiers. Et ils diffèrent non seulement par leur protection de la vie privée, ils ont également une conscience écologique comme ils l'expliquent sur leur site Web.

Une alternative prometteuse

Nous avons parlé du principal atout de X Cloud pour se différencier de la concurrence, mais nous voulons évidemment qu'il se conforme à ce que les autres proposent.

Pour commencer, nous pouvons accéder à ce service à partir du Web lui-même dans n'importe quel navigateur mis à jour ainsi qu'à partir d'applications pour Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad et Android. En bref, nous aurons accès aux fichiers téléchargés sur X Cloud de partout pour les consulter, les télécharger ou les partager en ligne.

Deuxième clé De combien d'espace disposons-nous? La version gratuite a 2 Gomais vous pouvez louer 20 Go pour 0,99 € au mois, 200 Go pour 4,49 € et jusqu'à 2 To pour 9,99 €. Les plans sont mensuels, bien que si nous louons une demi-année ou une année entière, le prix est réduit.

Sinon X Cloud Il se comporte avec la même facilité et transparence que d'autres services comme celui-ci. Inscrivez-vous simplement pour commencer à l'utiliser dès le premier instant en cliquant sur Créer un compte et en suivant quelques instructions simples.

