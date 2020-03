X-Men: 15 acteurs qui pourraient jouer au Wolverine du MCU

La meilleure chose que le MCU a fait avec Spider-Man était de nous donner une version qui combinait des éléments de quelques versions précédentes des bandes dessinées qui n’avaient pas encore été adaptées pour l’écran. Donc, Spider-Man de Tom Holland se sentait complètement différent des incarnations de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Celui qui jouera Wolverine ensuite (lorsque le personnage rejoindra le MCU, finalement), leur vision du personnage devrait probablement être complètement différente de celle de Hugh Jackman. Jackman est si emblématique dans le rôle que la seule façon de rivaliser avec lui est de différencier cette manifestation du personnage de la sienne. Alors, voici 10 acteurs qui pourraient jouer au Wolverine du MCU.

Mis à jour par Ben Sherlock le 30 mars 2020: Marvel garde toujours les fans dans l’ignorance concernant leurs projets d’introduire les X-Men – ou, au moins, les personnages des X-Men, qui, selon Kevin Feige, seront simplement appelés «mutants» à l’écran – dans le MCU . Mais cela n’a pas empêché les fans de spéculer sur qui sera choisi dans divers rôles emblématiques. Étant donné qu’il sera presque impossible de dépasser Hugh Jackman, lancer le nouveau Wolverine reste une discussion populaire auprès des fans. Nous avons donc mis à jour cette liste avec quelques choix de casting supplémentaires.

15 Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe a été un casting populaire pour Wolverine, et sa performance grisonnante dans le thriller de survie peu vu Jungle, associée à la rage débridée qu’il a affichée dans le plus récent Guns Akimbo, prouve qu’il clouerait probablement le rôle.

Jouer deux rôles principaux peut également être bénéfique pour éviter qu’un acteur ne se souvienne d’un seul rôle. Harrison Ford n’est pas classé comme Han Solo ou Indiana Jones; c’est juste Harrison Ford. Le rôle de Batman aidera sans aucun doute Robert Pattinson à ébranler son image d’Edward Cullen aux yeux de nombreux fans. Si Daniel Radcliffe était Harry Potter et Wolverine, alors il cesserait de se faire pigeonner comme le garçon qui vivait.

14 Brad Pitt

Lorsque Deadpool 2 était en pré-production, Brad Pitt était à l’étude pour le rôle de Cable. Il a fini par jouer le Vanisher à la place, dans une apparition de deux secondes, mais il pourrait plutôt jouer un autre X-Man grisonnant et ass-kicking.

Le tour primé aux Oscars de Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino a prouvé qu’il pouvait montrer une gamme d’émotions à travers un badass mortel comme de la glace, dur comme des ongles. Si le succès de Logan fait que Marvel recherche un Wolverine plus âgé, Pitt pourrait être un choix solide.

13 Ben Affleck

Un choix hors des sentiers battus pourrait être Ben Affleck. Il y a peu de chances qu’Affleck joue un autre rôle dans la bande dessinée après le bilan de son infernal séjour de six ans dans le rôle de Batman dans sa vie personnelle. Mais les performances plus sombres d’Affleck dans des films comme Gone Girl et The Town prouvent qu’il pourrait certainement jouer un grand Wolverine.

La meilleure chose à propos de Batfleck était sa rage, montrée physiquement dans son agression brutale en tant que Bat ou mijotant silencieusement dans des scènes plus calmes en tant que Bruce Wayne. Ce conflit est transférable au rôle de Wolverine.

12 Justin Theroux

Une grande partie du jeu Wolverine consiste à dépeindre l’agitation intérieure du personnage. Cela peut être difficile à réaliser, car cela nécessite qu’un acteur soit bien versé dans la communication non verbale.

Cependant, comme le montrent ses performances dans les joyaux éphémères et sous-estimés de HBO The Leftovers et les films surréalistes de Mulholland Drive et Inland Empire de David Lynch, Justin Theroux est formidable dans ce genre d’acteur.

11 Joel Edgerton

Au cours des dernières années, Joel Edgerton est devenu l’un des meilleurs acteurs contemporains. Il lui suffit de faire pousser sa barbe pour avoir le look Wolverine.

Et ses performances captivantes dans des joyaux récents comme It Comes at Night, The Gift, Warrior, Loving et Black Mass ont prouvé qu’il peut transmettre le large éventail d’émotions grisonnantes nécessaires pour jouer à Wolverine.

10 Taron Egerton

Curieusement, Taron Egerton était avec Hugh Jackman quand il a annoncé sa retraite du rôle de Wolverine, donc il serait logique pour lui de jouer le rôle suivant. Il serait également parfait pour une version plus jeune du personnage à l’écran.

Les craintes d’Egerton concernant ce rôle concernent principalement son apparence physique: «Je suis un grand fan des X-Men! Mon sentiment à ce sujet est … je ne sais pas si je suis assez grizzly. Mes poils du visage sont toujours très fins et inégaux. Je pense que quelqu’un qui joue à Wolverine a potentiellement besoin de testostérone en abondance. Ouais, j’adorerais essayer, mais je ne sais pas. ” Cela pourrait ne pas être un problème – cela différencierait simplement sa version de celle de Hugh Jackman.

9 Jon Bernthal

Il vient peut-être de jouer au Punisher dans une série Netflix terriblement sous-estimée, mais comme Disney + semble réduire ces émissions de la franchise, Jon Bernthal pourrait peut-être jouer un autre anti-héros grisonnant de l’univers Marvel.

Bernthal a toujours cloué des personnages qui ont un problème de rage et un penchant pour la violence brutale qui entravent leur volonté de faire la bonne chose, comme Shane Walsh de The Walking Dead (avant qu’il ne devienne un psychopathe absolu), Fury’s Grady Travis, et bien sûr, le château Frank de Marvel. Bernthal peut jouer des personnages intenses et moralement discutables qui font des choses violentes, mais sont finalement sympathiques.

8 Charlie Hunnam

Grâce à de gros tas de films fumants comme Pacific Rim et King Arthur: Legend of the Sword, Charlie Hunnam a été privé du rôle principal dans une franchise à succès qu’il mérite.

Il a porté un récit sérialisé de longue date comme un anti-héros complexe et profondément imparfait quand il a joué Jax Teller dans le drame de motards de FX, Sons of Anarchy. C’est un très grand acteur, et c’est dommage que sur grand écran, on ne lui ait jamais donné le matériel qu’il mérite. Avec son physique et son bourru avec un courant de douceur, Hunnam ferait un choix idéal pour jouer à Wolverine.

7 Dafne Keen

Si le MCU décide de suivre une voie différente avec son incarnation de Wolverine, alors les producteurs pourraient fabriquer le canon Logan et ramener le X-23 de Dafne Keen. Ce serait un peu comme la façon dont Ant-Man du MCU est la deuxième incarnation du personnage.

Avec la concentration actuelle du MCU sur la diversité et le recrutement de jeunes héros comme Kate Bishop et Mme Marvel, Laura serait peut-être un meilleur choix pour Wolverine du MCU. Keen était très populaire et sympathique dans le rôle et on nous a promis un spin-off que nous n’avons jamais obtenu, donc cela irait vers la rectification.

6 Jason Momoa

Aussi improbable que Jason Momoa aurait le temps de jouer l’un des super-héros les plus populaires de DC et l’un des super-héros les plus populaires de Marvel, le badass tatoué préféré de tous ferait un Wolverine génial et, peut-être plus important encore, un Wolverine très différent de Hugh Jackman incarnation. Il pouvait combiner le charme facile d’Aquaman avec la présence intimidante de Khal Drogo.

Momoa a déclaré qu’il serait prêt à jouer ce rôle. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé par un rôle de MCU, il a répondu: “J’aimerais jouer Wolverine …[Hugh Jackman] était phénoménal. J’ai grandi en adorant Wolverine. » Donc, peut-être qu’il pourrait trouver du temps dans son emploi du temps après tout.

5 Tom Hardy

Tom Hardy peut faire une intensité de couvaison dans son sommeil – il suffit de regarder Locke, Bronson, Mad Max: Fury Road et tout film de Christopher Nolan dans lequel il a été – et Venom de l’année dernière a prouvé qu’il pouvait apporter une excentricité de bande dessinée à ce genre de rôle qui le rendrait plus apte à figurer dans le MCU.

Hardy n’est pas l’acteur le plus grand, mais Wolverine n’est pas non plus le super-héros le plus grand. Hugh Jackman peut mesurer plus de six pieds de haut (6’2 “), mais le Wolverine des bandes dessinées est en fait plus court (5’3”), il serait donc logique que Marvel Studios recherche un acteur plus court pour le redémarrage. Leur plus grand succès jusqu’à présent a été la fidélité aux bandes dessinées, et le fait de choisir un acteur plus court contribuerait également beaucoup à différencier cette version de Wolverine de la précédente.

4 Andrew Lincoln

Après une longue période de lecture d’un anti-héros de bande dessinée rempli de rage dans une série télévisée populaire (et une trilogie de films à venir, pour une raison quelconque), Andrew Lincoln serait peut-être intéressé à en lancer un autre.

Il y a un certain nombre de similitudes primordiales partagées par Rick Grimes et Wolverine, comme leur agression incontrôlée et le fait qu’ils sont tourmentés par leur passé. Mais il y a aussi beaucoup de grandes différences qui en feraient un nouveau défi pour Lincoln. Rick est un leader né, tandis que Wolvie préfère travailler seul et doit apprendre à contrecœur à rejoindre une équipe.

3 Joaquin Phoenix

Marvel Studios a initialement contacté Joaquin Phoenix à propos du rôle de Doctor Strange et il l’a refusé en raison d’une réticence à se connecter à un arc multi-films. Ce qui lui a plu dans le nouveau film Joker, c’est la possibilité de faire une étude de personnage de bande dessinée unique. Il semble donc peu probable qu’il accepte de jouer un favori des fans comme Wolverine, que les fans voudront revoir encore et encore pendant plusieurs années.

Pourtant, s’il y a une chance qu’il soit intéressé, car il est un personnage très complexe et présenterait un défi d’acteur intrigant, son rôle dans You Were Never Really Here de Lynne Ramsay a prouvé qu’il pouvait jouer un Wolverine formidable.

2 Oscar Isaac

Nous avons peut-être vu Oscar Isaac dans X-Men: Apocalypse de Fox jouer le méchant titulaire, mais ce rôle n’a pas fait ses talents d’acteur partout près de la justice. Son rôle le plus connu est l’adorable voyou de Star Wars, Poe Dameron, qui est beaucoup plus optimiste que Wolverine, mais comme son rôle dans Ex Machina l’a prouvé, il peut jouer un personnage vraiment intense qui n’est pas nécessairement sympathique et imprévisible en raison d’un problème d’alcool avec beaucoup d’enthousiasme.

Cela ferait d’Isaac l’un des meilleurs choix de casting pour Wolverine, s’il veut donner une seconde chance à la propriété X-Men, car il se trouve dans sa timonerie indie à plus petite échelle.

1 Keanu Reeves

Marvel aurait rencontré Keanu Reeves pour discuter d’un rôle dans à peu près tous les films MCU, et ils attendaient le bon personnage. Certains fans ont suggéré Namor, Moon Knight et Adam Warlock, mais peut-être que Wolverine serait le bon choix.

Nous savons que Reeves peut jouer des rôles d’action dans son sommeil avec suffisamment d’engagement envers les cascades et la chorégraphie pour vendre chaque scène de combat, mais c’est son intensité brûlante qui ferait de lui un Wolverine idéal. Imaginez la rage et les compétences de combat de John Wick avec les griffes d’adamantium et le traumatisme émotionnel de Wolverine – il serait imparable!

