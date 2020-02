X-MEN confirme que la sorcière écarlate est fondamentalement le diable

Avertissement: SPOILERS for X-Men # 7

C’est officiel: Scarlet Witch est le diable du X Men‘île mutante. Scarlet Witch a toujours eu une relation troublée avec la communauté mutante. Elle a été présentée comme membre de la Fraternité des mutants du mal de Magneto, mais elle et son frère Quicksilver ont fait le saut pour devenir des super-héros. Ils ont ensuite passé des années en marge de la société mutante naissante.

Wanda possède la capacité de manipuler la réalité à un niveau fondamental, et c’est un ensemble de pouvoirs extrêmement dangereux. “Pouvez-vous comprendre l’état d’esprit délicat d’une femme, une personne, qui contrôle la réalité”, a demandé le docteur Strange aux Avengers. “Cela signifie que la réalité la contrôle. L’imagination devient l’ennemi. La structure disparaît.” À l’insu de Strange, un être démoniaque exerçait également une influence sur la psyché de Scarlet Witch, déchirant son esprit. Tout a atteint son paroxysme en 2005, lors de l’événement “House of M” de Marvel. Là, Wanda a lancé une malédiction qui a réécrit la réalité: “Plus de mutants”. 98% des mutants ont perdu leurs pouvoirs. La relance des X-Men de Jonathan Hickman a rétabli le nombre de mutants affectés, mais l’horreur de tout cela a laissé une marque indélébile sur la culture mutante.

Les mutants du monde se rassemblent sur l’île vivante de Krakoa, et ils ont formé une civilisation entière. Il semble que Scarlet Witch n’est pas seulement un ennemi, mais est considérée comme un type de figure du diable, détestée par les enfants, son nom ne devant même jamais être mentionné.

C’est la deuxième fois que Scarlet Witch est référencée comme le “Pretender” à l’ère Hickman. Cela fait référence au fait qu’elle a longtemps été considérée comme une mutante, mais cela s’est révélé être une tromperie perpétrée contre elle par un être cosmique appelé le Haut Évolutionnaire. Wanda a maintenant été reconvertie en véritable sorcière, manipulant “l’énergie de la Terre et de la femme”, une force ancienne qui avait été redoutée et supprimée par les hommes. Tout cela a été un coup particulièrement personnel pour Magneto, qui avait auparavant cru que Scarlet Witch et Quicksilver étaient ses enfants. Il semble que les habitants de Krakoa savent tous que la sorcière écarlate ne devrait plus être considérée comme une mutante – et, conformément aux allusions au suprémacisme mutant qui ont traversé l’ère Hickman X-Men, ils la détestent pour être un humain qui a osé faire semblant d’être un mutant.

Bien sûr, il y a une grande différence entre la religion mutante naissante du Krakoa et les autres confessions. Tôt ou tard, il est tout à fait possible que certains de ces enfants croisent Scarlet Witch. Si cela se produit, leur haine pourrait potentiellement entraîner de la violence – et cela pourrait même déclencher une autre guerre entre les X-Men et les Avengers.

X Men #sept est maintenant en vente chez Marvel Comics.

