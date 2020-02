X-Men / Fantastic Four: Comment Franklin Richards a sauvé Kitty Pryde

Avertissement: SPOILERS for X-Men / Fantastic Four

le X Men ont adopté un comportement douteux ces dernières années. La technologie mutante sur Krakoa confère à de nombreux mutants l’immortalité par clonage. Et dans la prochaine mini-série X-Men / Fantastic Four, le professeur Xavier demande à Kitty Pryde de “recruter” les Franklin Richards des Fantastic Four à leurs côtés.

En tant que mutant de niveau Omega avec des pouvoirs déformant la réalité, Franklin Richards est très désiré par les X-Men, presque au point où ils le voient davantage comme un atout plutôt qu’un être humain. Ce qui est particulièrement inquiétant, cependant, c’est que Charles Xavier semble disposé à exploiter une amitié entre Kitty et Franklin pour obtenir ce qu’il veut. L’amitié, née lors de la mini-série des Quatre Fantastiques contre X-Men des années 80, s’est produite à un moment très vulnérable dans la vie de Franklin et de Kitty.

Bien que les deux ne soient plus les gens qu’ils étaient à l’époque, leur histoire peut détenir la clé de la façon dont les X-Men ont choisi de se rapprocher de Franklin avec bienveillance ou corruption.

Fantastic Four vs X-Men a eu lieu alors que Franklin Richards n’était encore qu’un enfant, à peine âgé de cinq ans. Bien que Franklin soit apparu pour la première fois dans Fantastic Four Annual # 6 (1968), douze bonnes années avant que Kitty Pryde ne fasse ses débuts dans Uncanny X-Men # 129, les écrivains ont choisi de le garder un enfant pendant des décennies en raison de l’échelle de temps mobile de Marvel qui a empêché de nombreux jeunes personnages de grandir.

Alors que Franklin a montré des pouvoirs psioniques incroyables dans certaines histoires, il a placé des amortisseurs psychiques dans son esprit l’empêchant d’accéder à la plupart de son pouvoir. Le seul pouvoir qu’il pouvait manifester à l’époque était une forme de projection astrale où il pouvait envoyer son «moi de rêve» dans des endroits lointains. Il avait également des rêves précognitifs qui révélaient l’avenir – comme il l’a montré au début de Fantastic Four vs.X-Men quand il rêvait que son père Reed Richards portait l’armure et le masque du Dr Doom, ce qui signifie une connexion sombre.

Simultanément, Kitty Pryde, 14 ans, avait ses propres problèmes. Après avoir été frappée par une lance d’énergie pendant le récit du massacre des mutants, Kitty a été enfermée dans un état intangible où ses molécules ont commencé à dériver de plus en plus. Réalisant qu’elle finirait par mourir sans aide, les X-Men – dont la gamme se composait de Magneto, Dazzler, Rogue, Wolverine, Psylocke et Longshot – sont allés à Reed Richards, qui avait conçu une machine capable de réaligner des molécules, théoriquement capables de guérir Kitty. état.

À leur arrivée, cependant, Reed a refusé de l’aider. Les Fantastic Four avaient récemment découvert un journal intime de Reed qui suggérait que Richards avait intentionnellement causé «l’accident» qui avait donné les pouvoirs aux Fantastic Four. La révélation menaçait de diviser le FF et infecta Reed avec un énorme doute de lui-même, lui faisant se demander s’il pouvait faire confiance pour sauver Kitty. Pour les X-Men, cependant, les Quatre Fantastiques étaient des lâches, tournant le dos à une fille mourante. Après qu’une brève bataille n’ait pas forcé Richards à aider, les X-Men se sont tournés vers le docteur Doom qui a promis qu’il pouvait guérir Kitty Pryde.

Mais là où les adultes dans la pièce n’ont vu que division et tromperie, Franklin Richards, cinq ans, a vu une fille effrayée qui avait besoin de l’aide de son père. Alors que sa famille commençait à se séparer, Franklin a envoyé son moi de rêve visiter Kitty.

À ce stade, l’état de Kitty s’était aggravé au point où elle devait rester dans une cellule de confinement en verre juste pour éviter de s’effondrer. Elle ne pouvait plus parler ou interagir avec le monde de manière significative. Craignant que l’accord des X-Men avec le docteur Doom ne détruise sa propre famille, Kitty a décidé de prendre les choses en main en éliminant progressivement sa cellule de confinement et en laissant ses molécules commencer à se séparer – se suicidant efficacement.

À ce moment, le moi de rêve de Franklin est apparu à côté de Kitty. Réalisant ce qu’elle faisait, Franklin a crié pour qu’elle revienne, promettant que son père la sauverait. Touché, Kitty a arrêté sa tentative de suicide et est retournée dans sa cellule de confinement. À partir de ce moment, Franklin rendrait constamment visite à Kitty, racontant ses histoires pour essayer de lui remonter le moral. Bien que Kitty ne puisse pas parler à Franklin, le mutant télépathique Psylocke a établi un lien mental entre eux, où les deux ont révélé qu’ils se voyaient comme le frère et la sœur qu’ils n’avaient jamais eu.

Cependant, alors que les deux se connectaient, les tensions continuaient d’augmenter entre les X-Men et les Fantastic Four, en partie grâce au docteur Doom qui avait secrètement manipulé Reed en plantant le journal et en semant des graines de doute dans son esprit. Comme une deuxième bataille semblait inévitable, cependant, Franklin, chevauchant le dragon de compagnie de Kitty, Lockheed, a volé entre les super-héros et les mutants et a appelé les deux équipes sur leur comportement – demandant si l’un d’eux se souciait même que Kitty mourrait pendant qu’ils se battaient. Honteux, les Fantastic Four et X-Men ont finalement tourné leur attention vers le sauvetage de Kitty. Franklin a continué à jouer le rôle de pacificateur – se mettant même entre son père et le docteur Doom et obligeant les deux rivaux à travailler ensemble.

En fin de compte, Richards a réussi à stabiliser Kitty – même si cela prendrait des mois pour que ses pouvoirs reviennent à la normale. Dans une scène finale, Kitty danse avec le rêve de Franklin, lui promettant qu’elle lui rendrait visite un jour une fois qu’elle aura retrouvé sa solidité.

Malheureusement, cette réunion peut maintenant s’accompagner de nuages ​​sombres, car Kitty (qui passe maintenant par «Kate») a été chargé par Charles Xavier de convaincre Franklin Richards de quitter sa famille pour la nation mutante de Krakoa. Kitty et Franklin ont connu de nombreux changements depuis leur première rencontre – Kate est maintenant une femme dans la vingtaine et est la nouvelle reine rouge du Hellfire Club. Pendant ce temps, Franklin est devenu un adolescent sous le nom de super-héros “Powerhouse”.

Kate Pryde a clairement des réticences à utiliser sa relation avec Franklin pour recruter le mutant de niveau Omega. Dans le premier numéro de X-Men / Fantastic Four, elle remet en question la capacité de Xavier et Magneto à convaincre Reed et Sue Richards que leur fils est mieux à Krakoa – et est visiblement énervée lorsqu’elle se rend compte que Xavier veut exploiter son amitié avec Franklin. Fait intéressant, alors que Kate travaille avec les X-Men, elle est également actuellement une sorte d’outsider parmi les mutants. Aucune des portes Krakoan réservées aux mutants ne fonctionne pour Kitty, et la technologie de clonage mutant pourrait ne pas être en mesure de la ressusciter.

Ce statut d’étranger – ainsi que les souvenirs de Kitty sur la façon dont Franklin a tout risqué pour la sauver – convaincra-t-il que ce que X Men font est mal? Seul le temps nous dira comment cette histoire se déroulera, mais il convient de noter que lors de leur première réunion, Kitty a réalisé que Franklin ne se souciait pas de la politique mutante ou des vieilles rancunes – il voulait juste l’aider. Il est peut-être enfin temps pour Kitty Pryde de voir au-delà de l’agenda politique des X-Men et d’aider un adolescent Franklin Richards, de la même manière qu’un jeune garçon a autrefois aidé une adolescente effrayée.

