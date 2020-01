X-Men Horror Spin-Off The New Mutants Gets Freaky New Poster

Alors que Dark Phoenix l’année dernière était apparemment la fin de la principale série X-Men, après son échec commercial et l’accord Disney / Fox, un film dérivé attend dans les coulisses. The New Mutants a été abattu en 2017 et a depuis subi une série de retards. Mais il devrait enfin sortir en salles en avril et une nouvelle affiche a été publiée.

Le film est un film de super-héros sur le thème de l’horreur et la nouvelle affiche effrayante capture certainement cette ambiance. Il montre les cinq jeunes stars – Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Blu Hunt, Henry Zaga et Charlie Heaton – avec le titre du film placé sur leur visage, révélant leurs crânes. Découvrez-le ci-dessous:

Cette affiche suit la bande-annonce la plus récente, qui a été publiée plus tôt ce mois-ci. The New Mutants sort le 3 avril et met également en vedette Alice Braga (Elysium), Antonio Banderas (Spy Kids) et Happy Anderson (Mindhunter). Il est réalisé par Josh Boone, qui avait auparavant réalisé le drame pour adolescents The Fault in our Stars et est le co-scénariste et réalisateur de la prochaine adaptation télévisée de The Stand de Stephen King.

The New Mutants était initialement prévu pour une sortie en avril 2018, mais les rumeurs de nouvelles prises de vues et de retards répétés ont amené certains à se demander si nous ne le verrions jamais – y compris les propres membres exaspérés du casting. Mais non seulement une nouvelle bande-annonce et une affiche sont arrivées au cours des dernières semaines, Boone lui-même a récemment publié une image de la distribution principale réunie pour regarder le film final. Alors quoi qu’il arrive maintenant, au moins ils l’ont vu. Pour en savoir plus, consultez le guide de GameSpot sur tout ce que nous savons jusqu’à présent sur The New Mutants.