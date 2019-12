Xbox a connu des montagnes russes d'une décennie, mais l'avenir s'annonce radieux avec la série X

Une décennie, c'est long dans l'industrie des jeux. Les hauts et les bas que Sony, Nintendo et d'autres ont connus montrent la nature en constante évolution et, parfois, volatile de l'industrie.

Xbox a fait face à des fortunes contrastées plus importantes que ses pairs. La marque de jeux de Microsoft se débrouillait extrêmement bien alors que 2010 annonçait le début d'une nouvelle décennie, mais les 10 dernières années n'ont pas été simples.

Alors rejoignez-nous pendant que nous jetons un coup d'œil sur la dernière décennie de Xbox, y compris tous ses hauts et ses bas, et regardons vers l'avenir de la marque alors que la nouvelle génération de Xbox Series X se profile à l'horizon.

Une perte de Kinection

(Crédit d'image: Aiman ​​Khair / Shutterstock.com)

Des décisions bizarres au cours de la dernière décennie ont laissé Microsoft jouer à rattraper ses concurrents, et ce n'est que récemment que la société a réussi à récupérer la bonne volonté qu'elle a accumulée au cours des jours Xbox 360.

Ce n'était pas censé être comme ça. Avec les ventes de Xbox 360 se rapprochant de la barre des 40 millions en janvier 2010, et les unités de 80 millions vendues par la sortie de la Xbox One, Microsoft était plus que suffisant.

Des titres propriétaires comme Halo 3, Minecraft: Xbox 360 Edition et Kinect Adventures ont fourni aux fans de Xbox une variété de genres de jeux, tandis que des jeux tiers comme GTA V ont stimulé les ventes de consoles. L'erreur de console rouge "Ring of Death" a été largement éliminée, et tous les signes indiquent que Microsoft s'appuie sur le succès de la Xbox 360.

Les choses ont changé avec l'arrivée de la Xbox One. Les commentaires de l'ancien dirigeant Adam Orth sur la fonctionnalité «toujours en ligne» de la Xbox One, avant son dévoilement officiel, ont mis Microsoft sur le pied arrière. Ce mal continuera avec la révélation de la console en tant que système de divertissement à domicile tout-en-un – une décision critique qui a aliéné le public de jeu de base de Xbox.

D'autres choix, notamment les restrictions DRM de la console et l'insistance à garder le périphérique Kinect branché à tout moment, ont également eu un échec et conduit Microsoft à faire demi-tour après de vives critiques. Les dégâts, cependant, ont été causés par des joueurs se sentant trahis par des problèmes de confidentialité, de prêt de jeux, et poussant principalement l'appareil en tant que plate-forme de télévision.

Le manque de titres propriétaires de la console a également contribué à son démarrage lent. 11 de ses 23 titres de lancement étaient exclusifs, mais seulement deux – Dead Rising 3 et Forza Motorsport 5 – ont franchi la barre des ventes de 2 millions. Cependant, les deux jeux faisant partie de différents packs Xbox One Holiday, il est facile de comprendre pourquoi ils se sont bien vendus.

C'est une tendance que la Xbox One n'a pas été en mesure de changer, Minecraft: Xbox One Edition et Halo 5: Guardians étant les deux seuls jeux propriétaires à figurer dans la liste des 10 meilleures ventes de la console.

C'est un problème que la nouvelle génération de Xbox Series X doit résoudre si Microsoft veut faire jouer ses concurrents. Sous sa marque d'édition Xbox Game Studios, l'acquisition de développeurs tels que Ninja Theory, Double Fine, Obsidian et Undead Labs devrait aider à produire des exclusivités plus nombreuses et de meilleure qualité, mais le temps nous dira s'ils ont assez pour regagner les fans que la marque Xbox a perdu.

Route vers la rédemption

(Crédit d'image: Microsoft)

Avec la marque Xbox en difficulté, la promotion de Phil Spencer à la tête de Xbox a aidé à recentrer l'objectif principal de la marque et à remettre le jeu au cœur de ses préoccupations. L’évolution de la page d’accueil de la Xbox One en est la preuve, les applications de jeu devant et devant les autres tuiles de divertissement. La suppression progressive de l'accessoire Kinect et son arrêt éventuel ont encore souligné ce fait et montré que Microsoft écoutait enfin ce que voulait sa base de fans.

Le plus grand succès de Microsoft sur Xbox One est venu grâce à sa fonctionnalité de compatibilité descendante. Annoncée à l'E3 2015, la communauté Xbox a salué le désir de Microsoft de corriger les torts des premières années de la console et de redonner à sa base de fans. Les joueurs n'avaient plus besoin d'acheter des titres déjà possédés sur la boutique numérique s'ils voulaient jouer à des jeux Xbox ou Xbox 360. Le simple fait de posséder une copie physique a permis aux joueurs de parcourir la mémoire sur Xbox One quand ils le souhaitaient, et c'est une fonctionnalité qui est devenue un incontournable de la Xbox.

L'échange de la Xbox One ne s'est pas arrêté là. L’initiative Games with Gold de Microsoft, qui permet aux joueurs de télécharger jusqu’à quatre jeux par mois avec un abonnement Xbox Live, se poursuit. L’introduction du jeu multiplateforme, qui permet aux propriétaires de Xbox One de jouer avec des joueurs sur d’autres consoles, ordinateurs ou smartphones, aide à annuler l’argument de longue date «Xbox vs PlayStation». L'application Xbox, qui a remplacé SmartGlass, prend en charge le streaming de jeux local depuis la console Xbox One vers des PC ou des tablettes tant qu'un contrôleur Xbox One est utilisé.

D'autres consoles Xbox One – la Xbox One S, l'édition tout numérique Xbox One S et la Xbox One X – ont également permis à Microsoft de cibler correctement les autres consommateurs. Les modèles S moins chers ont permis aux parents à petit budget d'acheter une console pour leurs enfants, tandis que le X permet aux joueurs de jouer en 4K grâce à ses puissantes spécifications. Les contrôleurs Xbox Elite Wireless et Xbox Adaptive – ciblant les joueurs professionnels et handicapés – donnent aux gens de tous niveaux la possibilité de jouer à des jeux, et de s'inscrire dans la nouvelle philosophie de la marque «Quand tout le monde joue, nous gagnons tous».

La prochaine série

(Crédit d'image: Microsoft)

L'avenir s'annonce prometteur pour Microsoft. Son service d'abonnement Xbox Game Pass, qui permet aux utilisateurs d'accéder à un catalogue de jeux en constante évolution pour une seule redevance mensuelle, ne fera que s'améliorer. Le projet xCloud – actuellement dans sa phase de prévisualisation – permettra aux joueurs de diffuser des jeux sur leurs smartphones ou tablettes directement depuis le cloud via une connexion Internet.

La Xbox Series X, la prochaine itération Xbox prévue pour une sortie fin 2020, pourrait cimenter l'amélioration des relations de Microsoft avec les joueurs. Tant que les affirmations de Microsoft sur sa puissance, sa vitesse et ses performances sont vraies, il aura un intérieur assorti à son extérieur élégant. Le bouton de partage de la manette – une fonction souvent demandée et que Sony a implémentée avec succès sur PS4 – renforcera la présence des médias sociaux sur Xbox, surtout si les jeux sont beaux et amusants à jouer.

Halo: Infinite et Senua's Saga: Hellblade 2 sont les deux seuls titres confirmés de la série X jusqu'à présent, mais Microsoft aura besoin d'une gamme de jours de lancement stellaire pour éviter un autre démarrage lent. Divers modèles de consoles, tout comme la gamme Xbox One, seront essentiels pour inciter les joueurs avec différents salaires et préférences de jeu à l'acheter également. Attendez-vous donc à ce que Microsoft dévoile ses consoles de série X à petit budget, milieu de gamme et haut de gamme dans les mois à venir.

La marque Xbox a été revitalisée et, avec Spencer à sa tête, elle pourrait sérieusement rivaliser avec Sony et Nintendo dans les guerres de consoles de prochaine génération. Si les consoles Xbox Series X ne sont pas chères, ses titres exclusifs sont magnifiques et agréables, et des fonctionnalités telles que Game Pass et xCloud continuent de s'améliorer, la prochaine décennie peut être plus réussie que la précédente pour Xbox.