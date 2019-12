Xbox accusé d'avoir arraché des effets visuels pour la bande-annonce de la série X

Microsoft a été accusé d'avoir "arnaqué" le style et les effets visuels de divers artistes indépendants pour son Xbox Series X première bande-annonce. La société a révélé le titre et le design de sa console nouvelle génération et de sa manette aux Game Awards 2019.

Microsoft a révélé pour la première fois la nouvelle console, précédemment connue sous le nom de Project Scarlett, à l'E3 2019, où il a annoncé que le système de nouvelle génération sortirait en vacances 2020. Microsoft a taquiné des informations sur la console, y compris certains détails et les nouvelles qui Halo Infinite serait un titre de lancement, mais les fans n'ont pas été dévoilés avant les Game Awards début décembre. Ceux qui espéraient un design élégant et intéressant pourraient avoir été déçus par le résultat final, car il s'avère que la prochaine console de jeu Xbox n'est qu'une boîte. La conception simple a apporté des comparaisons immédiates aux tours de base pour PC, mais Microsoft a déclaré dans les spécifications de la Xbox Series X que la conception permettait à la société de "pour fournir quatre fois la puissance de traitement de la Xbox One X de la manière la plus silencieuse et la plus efficace."

Les artistes des médias sociaux ont accusé la bande-annonce de la nouvelle console de copier leur travail. Peu de temps après la révélation, David O'Reilly, créateur de 2017's Tout, le premier jeu à se qualifier pour un Academy Award, a partagé une comparaison entre la bande-annonce de lancement du jeu et la vidéo de révélation de Xbox. Les deux présentent des vues panoramiques panoramiques réglées sur des voix off philosophiques anciennes de narrateurs similaires. O'Reilly a expliqué qu'il tentait d'attirer l'attention sur la similitude afin d'empêcher les gens de supposer qu'il était celui qui avait copié Microsoft à l'avenir. Le message d'O'Reilly compte près de 20 000 likes.

Répondant au message d'O'Reilly sur la comparaison quelques jours plus tard, Nicolas Boritch du label de design visuel ANTIVJ a partagé une autre comparaison – cette fois, un regard côte à côte sur la bande-annonce de Microsoft et un court-métrage VFX 2015 intitulé "Dry Lights" de l'artiste ANTIVJ Xavier Chassaing. Alors que l'audio de chaque vidéo est très différent, les deux montrent des photos d'un paysage sombre et désertique peuplé de vagues de lumière pulsant au-dessus. O'Reilly a répondu au tweet de Boritch, disant "Xavier a été volé!", et un tweet distinct de Boritch (intégré ci-dessous) compte 900 likes.

Si les clips Xbox et "Dry Lights" montrés apparaissaient dans l'ordre, il serait difficile de nier les similitudes, mais les clips sélectionnés par Boritch dans les deux vidéos n'apparaissent pas réellement dans l'ordre indiqué. De plus, la bande-annonce du contrôleur et de la console Xbox Series X ne comporte qu'une impulsion lumineuse radiale solide se déplaçant vers l'extérieur. Bien que "Dry Lights" présente également cet effet visuel, il montre également plusieurs autres mouvements de lumière, tels que des impulsions de lumière erratiques qui se déplacent à travers le feuillage du désert lui-même plutôt que de simplement éclairer ledit feuillage. Comme beaucoup le soulignent dans les commentaires du tweet de Boritch, la bande-annonce Xbox a sans aucun doute un concept similaire à "Dry Lights", mais il est difficile d'appeler cela une arnaque complète. Après tout, en tant qu'utilisateur Twitter Friedrich Hartmann souligne, le "récit léger avant"est un trope VFX très courant.

La même chose pourrait probablement être dite pour les similitudes entre O'Reilly Tout remorque et le Xbox Series X révéler; Alors que les deux vidéos sont certainement similaires, "la narration motivante et ancienne sur de jolies séquences" n'est pas le concept le plus original. Fait intéressant, cependant, la société d'applications de messagerie en milieu de travail Slack a partagé en novembre une vidéo de comparaison similaire entre une campagne publicitaire Slack 2019 et une annonce Microsoft de novembre, alors peut-être que la société a un historique de suivre son inspiration de trop près. Espérons que Sony puisse éviter une controverse similaire en présentant le design de la PlayStation 5 récemment annoncée.

Source: David O'Reilly / Instagram, Nicolas Boritch / Twitter