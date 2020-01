Xbox Exec dévoile une nouvelle exclusivité de Red Dead Writer

L’un des nouveaux jeux Xbox les plus attendus est le titre non annoncé dans les travaux du nouveau studio de Microsoft, The Initiative. Fondamentalement, on ne sait rien de ce titre, mais nous savons qu’il est travaillé par l’écrivain / réalisateur de Red Dead Redemption Christian Cantamessa, tandis que le studio lui-même a été fondé par l’ancien patron de Square Enix et Call of Duty Darrell Gallagher.

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a maintenant fourni une mise à jour sur le jeu. Dans un tweet, il a taquiné que l’équipe de The Initiative se mettait au défi de “faire de nouvelles choses et de vieilles choses”.

“Un studio incroyablement talentueux se mettant au défi de faire de nouvelles choses (et de vieilles choses :-)) de nouvelles façons”, a déclaré Spencer.

Les gens lisent le tweet de Spencer et pensent que The Initiative pourrait travailler sur le redémarrage d’une franchise Xbox, mais ce n’est qu’une conjecture à ce stade.

Le directeur du design de l’Initiative, Drew Murray, a déclaré le 21 janvier que lui et l’équipe se rendaient au siège de la Xbox pour “mettre le jeu au point”. Cela signifie probablement que le studio s’est rendu au siège social pour obtenir les commentaires des principaux chefs des Xbox Game Studios, y compris Matt Booty.

Quelques jours plus tard, Murray a félicité l’équipe de The Initiative pour avoir apporté des changements «ultra-rapides» à leur jeu pour résoudre des problèmes. “Le jeu est devenu moins instable ces deux derniers jours …”, a-t-il déclaré.

@TheInitiative a fait un travail spectaculaire en apportant des changements ultra-rapides au jeu pour essayer de résoudre les problèmes en (presque) temps réel. Le jeu est devenu moins instable ces deux derniers jours ….

– Drew Murray (@PlaidKnuckles) 23 janvier 2020

L’initiative a été annoncée à l’E3 2018 dans le cadre de l’annonce plus large de Microsoft de nouveaux studios et d’acquisitions. L’entreprise, basée à Santa Monica, affirme que son ambition est “l’artisanat, la création d’histoires, l’innovation et la perspective de la prochaine grande chose”. Bien que la société soit détenue par Microsoft, elle prétend fonctionner de manière indépendante.

Cantamessa est une consultante narrative pour The Initiative par opposition à un employé direct. Il est également PDG du Sleep Deprivation Lab, une société de services créatifs qui a travaillé sur Shadow of Mordor, Rise of the Tomb Raider, The Crew et Forza Horizon.

L’Initiative a réuni une grande équipe de talents pour leur premier match. Le producteur principal de God of War, Brian Westergaard, travaille également au studio, aux côtés de Dan Neuburger (12 ans d’expérience de Crystal Dynamics), Blake Fischer (16 ans d’expérience de Microsoft dans l’édition), Annie Lohr (anciennement recruteur chez Respawn et Snapchat) et Lindsey McQueeney (ancien recruteur chez Google, Crystal Dynamics et 38 Studios).

En tant que titre Xbox Game Studios, le premier jeu de l’Initiative sera probablement lancé sur Xbox et PC et sera publié dans Xbox Game Pass.