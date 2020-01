Xbox Game Pass gratuit, 25 $ Fire TV Stick 4K, 6 $ de prises intelligentes, 450 $ 65 ″ Roku TV, plus – .

Nous vous proposons des offres quotidiennes fantastiques à vérifier samedi, et tout commence avec un mois de Xbox Game Pass Ultimate gratuit lorsque vous achetez un mois pour 14,99 $. Les autres meilleures offres du samedi incluent un Fire TV Stick 4K pour le prix le plus bas de tous les temps de 24,99 $ avec le code promo 4KFIRETV (des restrictions s’appliquent, voir les conditions ici), un superbe téléviseur Roku 4K de 65 pouces qui est en quelque sorte en vente pour seulement 450,49 $, le meilleur -vendant de véritables écouteurs sans fil pour seulement 24,64 $, l’extension de gamme Wi-Fi d’Amazon la plus vendue pour 15,99 $ et le nouveau modèle deux fois plus rapide pour 22,99 $, un seul câble Anker qui charge chaque appareil iOS et Android que vous possédez pour 11,24 $ avec le code de coupon ANKER3IN1 , l’Echo Dot pour les voitures pour seulement 19,49 $, les prises intelligentes Wi-Fi compatibles avec Alexa et Google pour 5,75 $ la pièce, et une vente d’une journée sur les cafés et les thés infusés. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Xbox Game Pass Ultimate: abonnement d’un mois [Digital Code]

14,99 $

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

Dispositif de diffusion Fire TV Stick 4K avec Alexa intégré, Ultra HD, Dolby Vision, comprend la Ale…

24,99 $

D’Amazon | Utilisez le code 4KFIRETV

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

Téléviseur intelligent Roku Dolby Vision HDR 4K UHD classe 5 de 65 pouces TCL – 65S525

450,49 $

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

SoundPEATS TrueFree True Wireless Écouteurs Bluetooth 5.0 Écouteurs stéréo Bluetooth intra-auriculaires avec…

24,64 $

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

TP-Link | Prolongateur de portée WiFi N300 | Jusqu’à 300 Mbps | Extendeur WiFi, répéteur, amplificateur de signal Wifi…

15,99 $

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

TP-Link | AC750 WiFi Range Extender – Contrôle d’application cloud bi-bande | Sortie 2019 | Jusqu’à 750Mbp…

22,99 $

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

Câble 3 en 1 Anker Powerline II, Câble Lightning / Type C / Micro USB pour iPhone, iPad, Huawei, HTC…

11,24 $

D’Amazon | Utilisez le code ANKER3IN1

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

Roav Viva par Anker, chargeur de voiture USB à 2 ports compatible Alexa, compatible avec et…

19,49 $

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

Smart Plug, KMC WIFI MiNi Outle Fonctionne avec Alexa, Google Home & IFTTT, Smart Life, No Hub Requi…

22,99 $ (5,75 $ chacun)

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

Économisez jusqu’à 32% sur VitaCup!

4,70 $ – 55,96 $

Disponible sur Amazon

. peut recevoir une commission

Acheter maintenant

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

Source de l’image: journal télévisé / REX / Shutterstock

Mots clés: . Deals, Top Deals

.