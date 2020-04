Xbox Live a rencontré des problèmes pour la troisième fois en un mois

Le service Xbox Live de Microsoft a rencontré des problèmes avec le multijoueur en ligne. “Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent avoir des problèmes pour jouer au multijoueur en ligne et nos équipes enquêtent”, a déclaré Microsoft dans un tweet. Détecteur de descente a indiqué dans un tweet un pic de problèmes signalés par les utilisateurs juste avant 14h00. Microsoft a déclaré que les problèmes auraient dû être résolus.

C’était la troisième fois en moins d’un mois que Xbox Live rencontrait des problèmes importants. Le service est entré en crise pendant plus de deux heures 15 mars et a eu une interruption de plusieurs heures sur 20 mars.

Xbox Live: le service a été interrompu très souvent, mais la charge sur le réseau n’aide pas

Plus de personnes que jamais comptent sur des services comme Xbox Live pour se divertir et rester en contact avec leurs amis et leur famille lorsqu’ils sont coincés à la maison en raison de la pandémie de Covid-19. Il y a aussi quelque chose à considérer l’augmentation du trafic réseau, qui teste sévèrement ces services.

Fin mars, Microsoft a annoncé avoir apporté des modifications à Xbox Live afin de réduire un peu cette tension, notamment en désactivant la possibilité de charger photos de profil personnalisé et la collaboration avec les éditeurs pour fournir mises à jour du jeu pendant les heures creuses.