Xbox One X baisse son prix et il est maintenant temps de l’acheter

Si vous avez toujours voulu pouvoir profiter de toute la puissance de la Xbox One X, il est temps pour vous d’y arriver.

Xbox One propose une grande variété de jeux non seulement ils ont l’air bien, mais ils ont l’air beaucoup mieux s’ils sont joués sur la Xbox One X.

Étant donné que c’est la console la plus chère de Microsoft jusqu’à présent, sachant qu’il a un rabais important nous fait tous le regarder.

Enfin jouer X

Un des les plus grands avantages de cette console sont que certains jeux qui en eux-mêmes semblent spectaculaires sont améliorés pour Xbox One X. Maintenant que cette console est à prix réduit, nous prévoyons vraiment de l’obtenir immédiatement.

Cette console il est actuellement à seulement 299 $ et cela a été confirmé par le profil officiel Xbox sur Twitter.

“Sur sa propre orbite. La puissante Xbox One X est maintenant à 299 $. “

Sans aucun doute, c’est l’une des meilleures offres que nous pouvons trouver liées aux jeux vidéo ces derniers temps. Bien que tout puisse avoir une bonne explication, c’est qu’ils doivent vendre le plus de Xbox One X avant la mise en vente de la série X, qui promet d’être l’une des consoles les plus puissantes du marché, mais la plus puissante jamais vue dans l’histoire.

De toute évidence sans compter les PC de jeu spécialisés.

Quelques jeux qui sont améliorés pour cette console à prix réduit sont:

Star Wars Jedi: The Fallen OrderGears 5Cyberpunk 2077 (dès sa sortie) Apex LegendsForza Horizon 4Tom Clancy’s The Division 2

Source: Fayerwayer.com

ARP