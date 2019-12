Xbox One X et plus à prix réduit dans les offres de dernière minute de Microsoft

Les vacances approchent à grands pas, et Microsoft a dévoilé une liste d'offres de dernière minute, en plus des soldes d'hiver de la Xbox One. Beaucoup de ces remises reflètent de près ce que la société Xbox One avait pendant le Black Friday, donc si vous avez raté, Microsoft vous donne une deuxième chance.

Cela signifie que les packs Xbox One X et S sont réduits respectivement de 150 $ et 100 $. Cependant, les packs Xbox One X incluent désormais un deuxième contrôleur sans frais supplémentaires. Vous pouvez également obtenir un contrôleur Xbox One supplémentaire pour 10 $ de réduction ou obtenir une gravure gratuite pour un contrôleur Xbox One Design Lab personnalisé. Microsoft propose également toujours son incroyable offre Xbox Game Pass Ultimate, où les nouveaux abonnés peuvent obtenir leurs trois premiers mois pour 1 $. L'abonnement comprend également un mois d'EA Access, trois mois de Discord Nitro et six mois de Spotify Premium – cependant, vous devez être un nouvel abonné Spotify pour profiter de ce bonus.

Bien sûr, Microsoft a également réduit certains des meilleurs jeux de Xbox Game Studios. Vous pouvez les voir ci-dessous ou consultez la vente d'hiver complète de Xbox One. Il y a des réductions sur certains des meilleurs jeux de 2019, notamment Call of Duty: Modern Warfare, A Plague Tale: Innocence et Resident Evil 2, en plus de Mortal Kombat 11, The Division 2 et Sekiro: Shadows Die Twice.

Offres Xbox One

Ensembles de console Xbox One X – 350 $.

Packs Xbox One X avec deuxième manette gratuite | 350 $ ( 500 $ )

Les offres de pack Xbox One X sont exactement les mêmes que lors du Black Friday. Cependant, ces offres sont légèrement meilleures, car elles incluent un deuxième contrôleur gratuit. Vous pouvez acheter n'importe quel pack Xbox One X pour 350 $ auprès de Microsoft, y compris la console Gears 5 en édition limitée, l'hyperspace Xbox One X en édition spéciale, et plus encore.

Packs Xbox One S – à partir de 150 $.

Ensembles Xbox One S | jusqu'à 100 $ de rabais

Malheureusement, les packs Xbox One S n'incluent pas de deuxième contrôleur, mais à 100 $ de réduction, ils sont encore beaucoup. Cela inclut à la fois l'édition All-Digital et les consoles Xbox One S avec lecteurs de disque.

Manettes Xbox One – À partir de 50 $

Contrôleurs sans fil Xbox One | 10 $ de rabais

L'accord sur les contrôleurs sans fil Xbox One n'est pas aussi bon que le Black Friday de 20 $ de rabais, mais c'est toujours une réduction solide qui vaut la peine d'être utilisée si vous avez besoin d'un pad supplémentaire avant les vacances. Cette offre s'applique à tous les contrôleurs propriétaires disponibles sur le site Web de Microsoft, à l'exception des options Xbox One Elite. Malheureusement, le stock est limité, donc le contrôleur que vous recherchez peut être épuisé.

Le Xbox One Design Lab vous permet de personnaliser une manette en changeant sa couleur et en ajoutant des poignées en caoutchouc moyennant des frais supplémentaires.

Obtenez une gravure gratuite avec votre manette Xbox One Design Lab

Il n'y a actuellement aucune réduction sur les contrôleurs Xbox One Design Lab, mais Microsoft offre une gravure gratuite à chaque achat – une valeur de 10 $. Xbox One Design Lab vous permet de personnaliser la couleur de chaque partie de la manette, et l'option de gravure vous permet de l'orner de n'importe quel message que vous aimez.

"," 480 ":" "}}," siteType ":" responsive web "," startMuted ": false," startTime ": 0," title ":" Gears% 205% 20Video% 20Review "," tracking ": ({" name ":" SiteCatalyst "," category ":" qos "," enabled ": true," params ": ({" name ":" charSet "," value ":" UTF-8 "}, {" name ":" currencyCode " , "valeur": "USD"}, {"nom": "siteType", "valeur": "responsive web"}, {"nom": "trackingServer", "valeur": "om.cbsi.com"} , {"name": "visitorNamespace", "value": "cbsinteractive"}, {"name": "heartbeatTrackingServer", "value": "cbsinteractive.hb.omtrdc.net"}, {"name": "heartbeatVisitorMarketingCloudOrgId "," value ":" 10D31225525FF5790A490D4D @ AdobeOrg "}, {" name ":" partnerID "," value ":" gamespot "}, {" name ":" siteCode "," value ":" gamespot "}, { "name": "brand", "value": "gamespot"}, {"name": "account", "value": "cbsigamespotsite"}, {"name": "edition", "value": "uk "})}, {" name ":" CNetTracking "," category ":" tracking "," enabled ": true," params ": ({" name ":" host "," value ":" https: //dw.cbsi.com/levt/video/e.gif?"},{"name":"siteid","value":"93"},{"name":"adastid ", "valeur": ""}, {"nom": "medastid", "valeur": "599"})}, {"nom ":" ComScore_ss "," catégorie ":" qos "," activé ": vrai," params ": ({" nom ":" c2 "," valeur ":" 3005086 "}, {" nom ":" publishersSecret "," valeur ":" 2cb08ca4d095dd734a374dff8422c2e5 "}, {" nom ":" c3 "," valeur ":" "}, {" nom ":" partnerID "," valeur ":" gamespot "}, {" nom " : "c4", "value": "gamespot"})}, {"name": "NielsenTracking", "category": "tracking", "enabled": true, "params": ({"name": " hôte "," valeur ":" https: / / secure-us.imrworldwide.com / cgi-bin / m? "}, {" nom ":" scCI "," valeur ":" us-200330 "}, {" nom ":" scC6 "," valeur ":" vc, c01 "})}, {" nom ":" MuxQOSPluginJS "," catégorie ":" qos "," activé ": vrai," params ": ({" name ":" propertyKey "," value ":" b7d6e48b7461a61cb6e863a62 "})})," trackingAccount ":" cbsigamespotsite "," trackingCookie ":" XCLGFbrowser "," trackingPrimaryId ":" cbsigamespotsiteCode "," ":" gs "," userId ": 0," uvpHi5Ima ":" https: / / s0.2mdn.net / instream / html5 /ima3.js "," uvpc ":" "," videoAdMobilePartner ":" mobile_web% 2Fgamespot.com_mobile "," videoAdPartner ":" desktop% 2Fgamespot.com "," videoAssetSource ":" GameSpot "," videoStreams ": {" adaptive_stream ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 09 / 11 /Review_Gears5_09102019_700,1000,1800,2500,3200,4000,8000,master.m3u8 "," adaptive_dash ":" https: / / gamespotvideo .cbsistatic.com / vr / 2019 / 09 / 11 /Review_Gears5_09102019_700,1000,1800,2500,3200,4000,8000,master.mpd "," adaptive_hd ":" https: / / gamespotvideo. cbsistatic.com / vr / 2019 / 09 / 11 /Review_Gears5_09102019_8000,master.m3u8 "," adaptive_high ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 09 /11/Review_Gears5_09102019_2500,master.m3u8","adaptive_low":"https://gamespotvideo.cbsistatic.com/vr/2019/09/11/Review_Gears5_09102019_700,master.m3u8","adaptive_ ":" https: / / gamespotvideo.cbsistatic.com / vr / 2019 / 09 / 11 /Review_Gears5_09102019_700,1000,1800,2500,master.m3u8 "}," videoType ":" vidéo-on " -demand "," WatchCookieDays ": 1," WatchCookieName ":" WatchVideoIds "}" data-non-iframe-embed = "1"> Vous avez besoin d'un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos. Taille: 640 × 360 480 × 270 Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils? Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant! Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos. Cette vidéo a un format de fichier non valide. Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu! Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo janvier février Mars avril Mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dix 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 An 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 [1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d'utilisation et

Politique de confidentialité entrer

Lecture en cours: Revue vidéo de Gears 5