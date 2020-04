Xbox One X, la console à thème Cyberpunk 2077 à venir en juin

Après quelques rumeurs, Microsoft a dévoilé une édition limitée Xbox One X axée sur le très attendu Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red. Une bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube Xbox met en évidence certains détails cyberpunk de la console, y compris les gravures laser, les lumières LED et les panneaux personnalisés. Il montre également un contrôleur personnalisé conçu autour du personnage de Johnny Silverhand, joué par Keanu Reeves dans le jeu.

Le package en édition limitée sera publié en juin 2020, environ trois mois avant la date de sortie du jeu, qui arrivera le 17 septembre. Bien que cela ne soit pas confirmé, la bande-annonce suggère que le package de la console comprendra une copie numérique du jeu. Cependant, il ne sera pas accessible avant la date de sortie officielle du jeu.

Xbox One X, la version Cyberpunk 2077 pourrait être un succès

Bien qu’une version de nouvelle génération de Cyberpunk 2077 ne soit pas disponible immédiatement, ces détails indiquent que le jeu sera jouable sur la console de prochaine génération lorsqu’il sera disponible sur le marché. Ceux qui ont déjà une Xbox One et prévoient d’acheter Cyberpunk 2077 lors de son lancement en septembre, pourront également jouer sur la Xbox Series X s’ils utilisent le système Smart Delivery de Microsoft.

Apparemment, cette console sur le thème du cyberpunk sera l’une des consoles en édition limitée les plus détaillées jamais produites. Nous pensons donc qu’il sera difficile de résister aux collectionneurs qui ne souhaitent pas faire sauter la prochaine génération immédiatement. Pour le moment, le prix exact et la date de sortie n’ont pas encore été confirmés pour le package. Cyberpunk 2077 devrait cependant sortir le 17 septembre sur Xbox One, PlayStation 4, Stadia et PC.