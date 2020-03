Xbox Series X: 5 choses à savoir

Que la bataille commence! Les consoles Xbox Series X de Microsoft et PlayStation 5 de nouvelle génération de Sony ayant mis à nu leurs entrailles, nous sommes maintenant beaucoup plus près de connaître toutes les forces et les faiblesses de chaque console.

Et Microsoft prend un bon départ. Avec des fonctionnalités conviviales pour les fans, un engagement spectaculaire à jouer entre les générations et le matériel interne le plus puissant de toutes les consoles que nous ayons jamais vues, la Xbox Series X semble déjà digne de votre temps de jeu.

Alors, quels sont les éléments clés à savoir sur la quatrième génération de matériel Xbox? De quoi vous vanterez-vous après avoir précommandé la console dans les prochains mois? Lisez la suite pour découvrir les fonctionnalités les plus intéressantes de la Xbox Series X que nous avons vues jusqu’à présent.

Compatibilité descendante complète

C’était l’une des meilleures initiatives de bonne volonté que Microsoft ait prises depuis des années. Après un lancement difficile, la Xbox One est revenue sur la bonne voie avec un accent renouvelé sur les jeux – et cela comprenait le maintien de vos classiques plus anciens préférés sur la nouvelle machine.

C’est une tendance qui va se poursuivre avec la Xbox Series X – et Microsoft ne restreindra pas la gamme proposée. Non seulement l’intégralité du catalogue arrière de Xbox One fonctionnera sur la nouvelle Xbox Series X, mais il en sera de même pour les jeux de toutes les générations de consoles Xbox précédentes. Donc, que vous cherchiez à jouer à Fusion Frenzy de la Xbox OG ou à faire un autre trek autour d’Albion dans la Fable II de la Xbox 360, vous pourrez le faire sur votre nouvelle console à couper le souffle. Et Microsoft a également quelques friandises en magasin …

(Crédit d’image: Microsoft)

Mise à niveau du HDR vers des jeux plus anciens

Oui, vous avez bien lu. Non seulement vous pourrez jouer à vos anciens jeux préférés sur la Xbox Series X, mais ils seront également plus beaux que jamais. En allant au-delà de la technologie de conversion ascendante 4K «améliorée» de la Xbox One X, la Xbox Series X pourra ajouter des effets HDR à des jeux plus anciens qui n’en avaient jamais auparavant.

L’apprentissage automatique sera utilisé pour appliquer intelligemment et rétroactivement le visuel HDR via la puissance brute de la Xbox Series X – sans aucune intervention de développeur nécessaire. Et cela remonte également aux jeux Xbox de première génération. Jusqu’à présent, Microsoft a fait une démonstration de Fusion Frenzy montrant l’astuce, ainsi que Gears of War: Ultimate Edition, qui fonctionne à 1080p sur Xbox One, et fonctionne maintenant à 2160p (4K) avec HDR sur Xbox Series X.

Pause et reprise de plusieurs jeux en un instant

Depuis des mois, nous savons que la Xbox Series X utilisera un système de stockage SSD personnalisé pour améliorer ce que les développeurs sont capables de construire dans leurs jeux. Alors que nous nous attendions à ce que cela se traduise par des vitesses de chargement plus rapides et un chargement de texture amélioré, Microsoft l’a également utilisé pour implémenter une nouvelle fonctionnalité intéressante, «Quick Resume».

Bien que nous soyons toujours en train de déterminer les détails exacts de cela va fonctionner, cela vous permettra essentiellement de laisser plusieurs jeux dans un état de stase, vous permettant de passer instantanément entre quelques titres différents stockés sur vos machines – et au point exact où vous les avez laissés. Pensez à la façon dont vous pouvez parcourir les applications sur votre téléphone et revenir immédiatement à l’endroit où elles se trouvaient, mais pour les jeux sur console, et vous serez sur la bonne voie. Nous pensons que cela sera également possible immédiatement après le démarrage d’une console à partir du mode veille.

(Crédit d’image: Lionhead Studios)

Smart Delivery améliorera les anciens jeux que vous possédez

Comme le suggère la partie «Série» du nom, Microsoft considère les nouvelles machines Xbox Series X comme faisant partie d’un continuum de l’héritage de la famille Xbox. En tant que tel, il ne pense plus aux générations exclusives de consoles, et s’est engagé à ce que les jeux Xbox propriétaires à l’avenir fonctionnent à la fois sur les nouvelles machines (avec les cloches et les sifflets plus puissants offerts par le matériel) et sur le matériel Xbox One sortant.

Cela signifie-t-il que vous devrez acheter un jeu deux fois? Absolument pas. Microsoft présentera un nouveau système «Smart Delivery» qui identifiera sur quelle console vous jouez à un jeu et déploiera la bonne version, avec tous les bonus graphiques appropriés, pour votre système. Et cela se fera sans avoir besoin d’un achat supplémentaire – achetez un jeu sur la Xbox One qui prend en charge Smart Delivery, et vous obtiendrez la version Xbox Series X gratuitement. Jusqu’à présent, Microsoft s’est engagé à ce que tous ses jeux de première partie entrants prennent en charge la technologie, tandis que CD Projekt Red a déclaré que le jeu Cyberpunk 2077 utiliserait également la livraison intelligente. Alors ne lésinez pas sur l’achat de Cyberpunk dans cette génération de peur de passer à côté de la suivante.

(Crédit d’image: Microsoft)

C’est incroyablement puissant

Comme si ce qui précède ne l’avait pas déjà suggéré, la Xbox Series X va être une console ridiculement puissante.

La Xbox Series X utilise un processeur AMD conçu sur mesure (un processeur 8 cœurs à 16 threads avec une horloge maximale de 3,8 GHz, utilisant l’architecture Zen 2 et Navi), un GPU 12TFLOP (avec 3 328 processeurs de flux répartis sur 52 unités de calcul) et 16 Go de GDDR6 14 Gbit / s (partagé entre le processeur et le GPU).

Ce qui est intéressant, c’est que Microsoft semble vouloir souligner que la machine aura le double du grognement graphique comme la Xbox One X – vous regardez les 12TFLOP vs les 6TFLOPS de la Xbox One X – mais cela ne doit pas être confondu avec la puissance de calcul. Pourtant, combiné avec la norme HDMI 2.1, il y a suffisamment de puissance brute ici pour que les jeux fonctionnent à des fréquences d’images aussi élevées que 120 images par seconde, ou à des résolutions 8K potentielles pour un contenu moins exigeant.