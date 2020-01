Xbox Series X: AMD admet avoir utilisé de faux rendus lors d’une conférence de presse [UPDATE]

[UPDATE] Un porte-parole d’AMD a déclaré à The Verge que les images Xbox Series X utilisées lors de la conférence de presse n’étaient pas exactes. Les actifs proviendraient de Turbosquid.com, et non de Microsoft.

“Les images Xbox Series X utilisées lors de la conférence de presse d’AMD CES ne provenaient pas de Microsoft et ne représentent pas avec précision la conception ou les fonctionnalités de la prochaine console”, a déclaré un porte-parole d’AMD. “Ils ont été extraits de TurboSquid.com.”

L’histoire originale est ci-dessous.

Le briefing AMD CES 2020 de Las Vegas a débuté avec un nouveau regard sur la console de nouvelle génération de Microsoft, la Xbox Series X. Dans une bobine grésillante, l’arrière de la console a été montré pour la première fois, et il révèle une clé – mais sans surprise –détails sur le système.

La Xbox Series X comprendrait deux ports HDMI, deux ports USB-C, S / PDIF, Ethernet et bien sûr Power. C’est exactement la même chose que la Xbox One X. La Xbox Series X possède également un port USB à l’avant de la console, à proximité du lecteur de disque. La Xbox One X dispose également d’un port de sortie infrarouge, mais il reste à voir si la Xbox Series X en aura également.

Voici un aperçu de l’arrière de la Xbox Series X, comme illustré lors du briefing CES d’AMD:

AMD a admis que cette image n’était pas authentique

GameSpot a contacté Microsoft pour tenter de confirmer les détails des ports de la Xbox Series X. Continuez à vérifier avec GameSpot pour en savoir plus. Le briefing AMD a également inclus un nouveau regard sur le contrôleur Xbox Series X, qui dispose d’un bouton “Partager” pour la première fois. Le contrôleur montré dans l’image semble avoir des déclencheurs plus doux.

Cela a été un grand jour pour la Xbox Series X, car Microsoft a également montré le processeur de la console pour la première fois.

La Xbox Series X sera lancée dans Holiday 2020. Ce n’est peut-être pas la seule console Xbox de nouvelle génération en cours de route, car la convention de dénomination de la Xbox Series X laisse également de la place à d’autres consoles. La Xbox Series X sera également livrée avec une nouvelle manette dotée d’un bouton «Partager», ce que possède la DualShock 4 de la PlayStation 4 depuis 2013. L’un des titres de lancement de la Xbox Series X est Halo Infinite, tandis que d’autres titres être confirmé plus tard.

Pour en savoir plus sur la Xbox Series X, consultez la ventilation étendue et exclusive de GameSpot.

