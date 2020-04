Phil Spencer, chef de la division Xbox chez Microsoft, a confirmé que la Xbox Series X aura un modèle d’achat financé spécialement développé pour faciliter l’accès des utilisateurs à sa console de nouvelle génération, un détail très intéressant qui nous permet de lire quelque chose d’important entre les lignes.

Je vous mets en situation. Lorsque le lancement de la Xbox One a eu lieu, le prix de départ était 499 euros Pour venir accompagné de Kinect, Microsoft n’a à aucun moment envisagé l’idée de proposer un modèle de financement exclusif, situation qui s’est ensuite répétée avec le lancement de la Xbox One X, une console venue en Espagne au même prix, 499 euros.

Pourquoi Microsoft n’a-t-il pas proposé de plan de financement à l’époque et souhaite-t-il le faire avec la Xbox Series X? C’est la question la plus importante à se poser, et nous avons deux réponses possibles. La première est que peut-être les Redmond veulent faciliter l’accès à votre nouvelle console à tout le monde, et la seconde est que cela pourrait être une mesure pour essayer minimiser l’impact qu’une augmentation significative des prix aurait.

C’est simple, de nombreuses sources ont commenté que la Xbox Series X pourrait coûter environ 600 euros, et une minorité a même indiqué que le prix de vente serait encore plus élevé. Je me souviens parfaitement que la PS3 est arrivée sur le marché avec un prix de 599 euros dans sa configuration avec un disque dur de 60 Go, et PS1, la première console Sony, a commencé en Espagne avec un prix de 114 900 pesetas, environ 690 euros.

Il ne serait pas fou de penser que la Xbox Series X pourrait arriver sur le marché pour 600 voire 700 euros, d’autant plus que la société Redmond a clairement fait savoir que ce modèle fait partie d’une série, et donc nous pourrions voir d’autres versions avec une puissance inférieure, la rumeur Xbox Series S, dont le prix de vente serait d’environ 400 euros.

Xbox Series X et Xbox Series S: deux consoles pour atteindre tous les utilisateurs

Je fais partie de ceux qui avaient défendu l’idée que la Xbox Series X devrait arriver sur le marché avec un prix de 499 euros, en fait je pense toujours que ce serait la meilleure option pour Microsoft s’il veut accélérer la mise en place de sa console nouvelle génération, mais avec Xbox Series S dans l’équation, je comprends que la réalité pourrait changer, et beaucoup.

Jusqu’à présent, nous avons envisagé la possibilité que la Xbox Series X soit lancée à ce prix et que La Xbox Series S coûte environ 300 euros, le même prix que la Xbox One X en ce moment. Cela a du sens, car cette dernière pourrait être objet de règlement pour environ 200 euros et Xbox One S serait une option à faible coût pour certains 100 euros, environ.

Le problème est que l’idée que la Xbox Series X arrive sur le marché pour 600 euros et que la Xbox Series S atterrit pour 400 euros convient mieux, c’est-à-dire qu’elle permettrait à Microsoft intégration plus échelonnée des nouveaux modèles avec les modèles existants et vous permettrait de continuer à monétiser la Xbox One X et la Xbox Series S sans avoir à assumer une réduction de prix significative.

Pour le moment, les deux portes sont ouvertes, bien qu’après avoir vu l’engagement de Microsoft à financer la Xbox Series X Je commence à croire que cette console va être un modèle “premium” ou “haut de gamme” et que son prix sera plus élevé que prévu. Par contre, la Xbox Series S restera la version grand public “abordable” pour le consommateur moyen. Avant de terminer je vous rappelle les caractéristiques des deux consoles, gardez à l’esprit que les Xbox Series S ne sont pas confirmées.

Spécifications de la Xbox Series X

Processeur Zen 2 à huit cœurs et 16 cœurs à 3,6 GHz.

16 Go de GDDR6 sur un bus 320 bits: 10 Go avec une bande passante de 560 Go / s et 6 Go avec une bande passante de 336 Go / s.

GPU Radeon RDNA 2 avec 3 328 1 825 MHz shaders (12 TFLOP) avec matériel de traçage de rayons.

SSD NVME de 1 To facilement extensible grâce au format de type de carte utilisé par la Xbox Series X à 2,4 Go / s brut et 4,8 Go / s compressé.

Prise en charge du stockage externe via USB 3.2.

Lecteur de disques Blu-ray 4K.

Puce sonore 3D.

FreeSync, HDR10 et prise en charge de technologies avancées pour améliorer l’expérience d’utilisation, comme le mode Auto Low Latency, qui réduit la latence.

Spécifications de la Xbox Series S

Processeur Zen 2 à huit cœurs et seize fils à 3,1 GHz.

12 Go de GDDR6 sur un bus 320 bits.

GPU Radeon RDNA 2 alimenté par 4 TFLOP et matériel de traçage de rayons.

SSD NVME de 1 To facilement extensible grâce au format de type de carte utilisé par la Xbox Series X à 2,4 Go / s brut et 4,8 Go / s compressé.

Prise en charge du stockage externe via USB 3.2.

Lecteur de disques Blu-ray 4K.

Puce sonore 3D.

FreeSync, HDR10 et prise en charge de technologies avancées pour améliorer l’expérience d’utilisation, comme le mode Auto Low Latency, qui réduit la latence.