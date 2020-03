Xbox Series X: spécifications détaillées, manette et démos

Microsoft a dévoilé toutes les spécifications de sa console vidéo de nouvelle génération, la Xbox Series X.

Selon le patron de Xbox, Phil Spencer, la Xbox Series X aura un processeur quatre fois plus puissant que la Xbox One, permettant aux développeurs d’utiliser pas moins de 12 téraflops de performances GPU, le double de celui de la Xbox One X et plus de huit fois que la Xbox One d’origine.

Dans le même temps, il a également déclaré que la vitesse d’ombrage sera variable, que le mappage DirectX sera accéléré par le matériel et qu’il réduira les temps de chargement.

Ce sont les spécifications complètes de la Xbox Series X

CPU8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT) Processeur Zen 2 personnaliséGPU12 TFLOPS, 52 CU à 1 825 GHz GPU RDNA 2 personnaliséTaille de la matrice360,45 mm2Processus7 nm amélioréLa mémoire16 Go GDDR6 avec bus 320 MoBande passante mémoire10 Go à 560 Go / s, 6 Go à 336 Go / sStockage interneSSD NVME personnalisé de 1 ToDébit d’E / S2,4 Go / s (brut), 4,8 Go / s (compressé, avec bloc de décompression matériel personnalisé)Stockage extensibleCarte d’extension 1 ToStockage externePrise en charge du disque dur USB 3.2 externeLecteur optiqueLecteur Blu-Ray 4K UHDPerformances4K à 60 FPS, jusqu’à 120 FPS

La cartographie DirectX est censée simuler plus précisément les propriétés de la lumière et du son en temps réel, mieux que la technologie précédente. Une telle situation pourrait être la lumière venant d’une fenêtre ou la réflexion de l’eau.

Microsoft a également déclaré qu’il comprenait quatre composants: des SSD NVMe personnalisés, un bloc de décompression matériel dédié, la nouvelle API DirectStorage et Sampler Feedback Streaming. Ces composants accéléreront le temps de charge.

De plus, les anciens jeux seront compatibles avec la Xbox Series X, tout en se chargeant plus rapidement, avec des FPS plus stables et des résolutions plus élevées et améliorées.

Nouvelle manette Xbox Series X

La Xbox Series X apportera également un nouveau contrôleur avec quelques améliorations. Pour commencer, même si vous n’achetez pas la Xbox Series X, vous pouvez l’acheter et elle sera compatible avec la Xbox One actuelle. Elle sera également compatible avec les accessoires Xbox One actuels, tels que le chatpad Microsoft.

D’un autre côté, grâce à la prise en charge du Bluetooth Low Energy, il peut être couplé avec un ordinateur ou des appareils Android et des iOs. Pour le recharger, il dispose d’un port USB Type-C.

De plus, la soi-disant entrée de latence dynamique générera une latence plus faible pendant les jeux, ce qui rendra les actions de jeu plus instantanées.

Le nouveau contrôleur aura un bouton “partager” qui vous permettra de prendre des captures d’écran et des vidéos du jeu auquel vous jouez. Il comportera également un d-pad hybride qui combine les points forts des d-pads standard et du contrôleur Elite.

Ajoutant des améliorations, les boutons auront une texture plus tactile, ainsi qu’une finition mate pour les rendre plus cohérents.

Enfin, Microsoft a amélioré son ergonomie afin que des millions de personnes supplémentaires puissent avoir une meilleure expérience de jeu avec le nouveau contrôleur.

La date de lancement de la Xbox Series X et de sa manette est prévue pour Noël 2020 et son prix est inconnu pour le moment.