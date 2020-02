Xbox Series X, voici tout ce que nous savons sur la console Microsoft

Pour découvrir la nouvelle génération de consoles il faudra attendre encore quelques mois, mais Microsoft veut éveiller la curiosité de ses utilisateurs. Le chef de la division Xbox, Phil Spencer, a décidé de partager certaines informations concernant la très attendue Xbox Series X arrivant à Noël 2020.

Le premier changement concerne la révolution matérielle qui permettra une augmentation considérable des performances. Mais Microsoft ne s’arrêtera pas là avec la nouvelle console visera à améliorer la phase de jeu en réduisant les attentes inutiles. Le géant de Redmond a écouté les demandes des utilisateurs et a décidé de réduire les temps d’attente au minimum.

Pour y parvenir, La Xbox Series X pourra compter sur un SSD nouvelle génération pour assurer la vitesse d’accès aux informations stockées. Merci à ce choix vous pouvez profiter de la fonctionnalité CV rapide. Il sera possible d’arrêter et de reprendre plusieurs jeux presque instantanément sans charger les temps d’arrêt.

La Xbox Series X sera un ruban, a déclaré Microsoft

La technologie L’entrée de latence dynamique (DLI) servira à optimiser la latence entre le lecteur et la console. Les principaux outils qui seront optimisés sont les contrôleurs qui vont subir une révolution interne pour profiter de la nouvelle technologie de communication propriétaire. De cette façon, les commandes seront de plus en plus précises et plus rapides avec des répercussions évidentes sur la jouabilité des titres.

Merci aux portes HDMI 2.1 Innovation Il sera possible d’améliorer la communication entre la console et le téléviseur pour gérer de manière optimale les images sur l’écran. Cela permettra d’atteindre 120 fps par rapport aux 60 fps classiques avec des avantages pour le gameplay.

Ces informations sont toutes officielles et confirmées directement par Microsoft, mais pour voir la Xbox Series X en direct, vous devrez attendre quelques mois de plus.