Xbox Series X vs Xbox One X: vaudra-t-il la mise à niveau?

Xbox One X vs Xbox Series X: devez-vous effectuer la mise à niveau? Plus de détails émergent de Microsoft sur la prochaine Xbox, la Xbox Series X, mais il ne faut pas oublier son prédécesseur – et la console la plus puissante du marché aujourd’hui – la Xbox One X.

L’actualisation de mi-génération de la Xbox One par Microsoft – et la réponse à la PS4 Pro de Sony – est la meilleure console de jeux en ce qui concerne les côtelettes informatiques. C’est pour les joueurs de console qui veulent le meilleur des meilleures en termes de spécifications et de prise en charge native 4K et HDR, mais la prochaine Xbox Series X aura quelque chose à dire à ce sujet lors de sa sortie cette année.

Donc, voici une ventilation de tout ce que nous savons sur les deux consoles jusqu’à présent, y compris le prix (ou le prix supposé), les spécifications et les jeux existants ou attendus pour vous aider à évaluer s’il vaut la peine de passer de la Xbox One X à la Xbox Series X.

Prix ​​Xbox Series X vs Xbox One X

(Crédit d’image: Microsoft)

Sony et Microsoft sont timides sur le prix, et pour cause. Le prix Xbox Series X et PS5 est arrivé en tête dans un sondage sur Twitter des facteurs les plus importants pour ceux qui cherchent à acheter une console de nouvelle génération. Aucune des deux sociétés n’a l’intention de répéter les erreurs de la PS3 à 599 $ en 2006, ni celle de la Xbox One à 499 $. Certaines rumeurs suggèrent que la prochaine Xbox coûtera environ 499 $, mais ce ne sont que des spéculations.

En d’autres termes, nous ne connaissons pas encore le prix de la Xbox de nouvelle génération, mais le chef de la Xbox, Phil Spencer, a souligné que Microsoft ne commettrait pas la même erreur qui a paralysé le début de la génération de consoles actuelle. S’exprimant avec The Verge, Spencer a déclaré: “nous ne serons pas en position de puissance ou de prix”, alors attendez-vous à ce que le RRP soit plus compétitif cette fois.

En termes de prix de lancement de Xbox One X de 499 $ / 449 £ / 649 $ AU, vous pouvez faire beaucoup mieux que cela de nos jours. Au moment de la publication, certaines des meilleures offres Xbox One X vous permettent d’acheter la console pour moins de 300 $ avec un mois de Xbox Game Pass Ultimate aux États-Unis ou la console et chaque jeu Gears numéroté pour 299 £ au Royaume-Uni. Cependant, attendez-vous à ce que la Xbox One X soit encore plus réduite lorsque la série X sera lancée plus tard cette année.

Spécifications Xbox One X vs Xbox Series X

(Crédit d’image: Microsoft)

Les détails des spécifications de la Xbox Series X sont en hausse et ils brossent un tableau passionnant pour les jeux de nouvelle génération. Voici ce que nous savons jusqu’à présent:

CPU: AMD Navi / Zen 2 sur mesureGPU: 12 téraflopsFréquence d’images: 120 fpsRAM: GDDR6Résolution: Jusqu’à 8KOptique: DisqueEspace de rangement: SSD

Avec un GPU 12 téraflop pouvant atteindre 120 ips, la série X est deux fois plus puissante que la One X. Elle a également le muscle informatique pour prendre en charge le lancer de rayons, la technologie d’éclairage exigeante disponible uniquement sur les cartes graphiques de pointe actuellement .

Le disque SSD de la série X offre toutes sortes de possibilités: une partie de son système de stockage peut être utilisée pour augmenter les temps de chargement jusqu’à 40 fois et la reprise rapide permet aux utilisateurs de basculer entre plusieurs jeux à la fois sans charger d’écran.

En attendant, voici les spécifications de la Xbox One X:

CPU: AMD personnalisé à huit cœurs 2,3 GHzRAM: 12GB GDDR5GPU: Six téraflops 1172 MHzRésolution: 4KEspace de rangement: Disque dur 1 To

Les entrailles de la Xbox premium garantissent qu’il s’agit de la console la plus puissante disponible aujourd’hui et de la meilleure façon de jouer avec la 4K et la HDR natives. Cela dit, son disque dur mécanique de 1 To le retient: il est lent et peut contenir malheureusement peu de titres triple-A. Pour une console destinée à ceux qui n’acceptent rien de moins que le meilleur des meilleurs, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant dans cette catégorie.

Jeux Xbox Series X vs Xbox One X

(Crédit image: 343 Industries)

Au-delà de Halo Infinite, Hellblade 2 et Cyberpunk 2077, il n’y a pas grand-chose à se passionner en termes de jeux Xbox Series X confirmés. Au moment de la publication, ils sont:

Halo InfiniteCyberpunk 2077GothiqueSaga de Senaa: Hellblade 2OutridersLe Seigneur des Anneaux: GollumDieux et MonstresRainbow Six QuarantineWatch Dogs: Legion

Bien que cela ne soit pas grand-chose jusqu’à présent, la promesse des spécifications de la série X en combinaison avec l’excellente valeur de Xbox Game Pass offre aux premiers utilisateurs une bibliothèque prête à l’emploi qui bénéficie de temps de chargement plus rapides, de meilleurs graphismes et d’une résolution plus élevée.

La rétrocompatibilité est confirmée pour la série X, qui vous permet de jouer à des jeux des générations précédentes sur votre nouveau système, mais Microsoft est allé plus loin avec Smart Delivery. Considérez cette «compatibilité ascendante» dans le sens où lorsque vous achetez un jeu compatible, il est déverrouillé sur tout le matériel de support. Par exemple, Cyberpunk 2077 prend en charge la livraison intelligente, donc les propriétaires du jeu sur Xbox One X bénéficieront d’une mise à niveau gratuite sur Series X.

Cela signifie que si l’achat d’un One X vous a nettoyé, vous pouvez acheter Halo Infinite – qui sera lancé le premier jour du Game Pass – en sachant qu’il sera là pour vous sur la série X lorsque vous aurez bricolé l’argent.

Jusque-là, il existe de nombreux jeux Xbox One X dans 4K magnifique, comme Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus et Forza Horizon 4. Mais grâce à la rétrocompatibilité, de nombreux jeux de la génération actuelle et plus anciens devraient être disponibles sur la série X.

Verdict de Xbox One X vs Xbox Series X

(Crédit d’image: Micosoft)

La Xbox Series X est une perspective de plus en plus séduisante. Bien que nous ne sachions pas si ce sera la console la plus puissante d’ici la fin de l’année, son grognement graphique combiné à l’excellent service d’abonnement Game Pass signifie que les fans de Xbox devraient être sérieusement excités.

Pour les premiers utilisateurs, le manque de jeux de lancement passionnants de la série X est amélioré par une collection instantanée de grands jeux grâce au Game Pass et à la compatibilité descendante. Et avec Smart Delivery, ceux qui cherchent à mettre à niveau leur One X peuvent acheter des jeux pris en charge maintenant et passer gratuitement à la version Series X une fois qu’ils auront les moyens d’acheter la nouvelle unité.

Étant donné que le coût du One X chutera une fois que la série X sera lancée, il y a peu de raisons d’acheter une nouvelle version maintenant. Même dans ce cas, la meilleure perspective de valeur est la Xbox One S moins chère mais moins puissante. En réalité, c’est moins une bataille entre la Xbox One X et la Xbox Series X: Microsoft semble plutôt assurer une transition harmonieuse et flexible entre les consoles. pour ceux qui veulent le meilleur du meilleur d’une Xbox.