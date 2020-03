Xbox vets fait ses débuts «Roundguard», un mélange accessible des jeux les plus addictifs – .

J’ai appelé Roundguard dangereux quand je l’ai vu au PAX West de l’année dernière, et maintenant que j’ai joué la version complète, je m’en tiens à cela. C’est une fusion délibérée entre plusieurs genres qui sont tous connus pour être très addictifs, mélangeant le tournage et le butin d’un Diablo avec les lumières clignotantes et les coups de pioche de Peggle, tous combinés avec un doux sens de l’humour.

Ce n’est pas nécessairement le genre de jeu qui dévore les week-ends ou ruine des vies. Au lieu de cela, c’est plus insidieux, car Roundguard est fait pour être joué dans des explosions courtes et intenses. Vous passerez 20 minutes ici, une heure là-bas, et avant de le savoir, vous avez 80 heures de profondeur.

Roundguard a été développé dans Unity par Wonderbelly Games, une équipe de trois personnes basée à Seattle et à Redmond, Washington. Deux des créateurs, Andrea Roberts et Kurt Loidl, sont des vétérans du département Xbox chez Microsoft, avec une expérience de travail sur des jeux tels que le Franchise fable.

Le jeu a fait ses débuts aujourd’hui pour Steam, Xbox One et Nintendo Switch pour 19,99 $. Dans une annonce surprise ce matin, Wonderbelly a également sorti le jeu sur l’Apple Arcade.

Roberts m’a décrit Roundguard à PAX l’année dernière comme «et si Peggle jouait à Dungeons & Dragons». Le Roundguard titulaire est un groupe de trois aventuriers, qui ont été envoyés dans un château infesté de monstres pour sauver un roi captif. Vous progressez une pièce à la fois, éliminant tous les habitants hostiles tout en collectant tous les trésors, reliques et améliorations d’équipement que vous pouvez.

Cependant, chaque pièce est, comme Peggle, une sorte de puzzle pachinko. Vous battez des monstres en lançant votre aventurier sur eux depuis le haut de l’écran comme un flipper hostile brandissant une hache. À chaque tour, vous espérez briser autant de pots d’or que possible, tout en battant des monstres, en saisissant des potions pour la santé et le mana, et finalement, en atterrissant sur le coussin mobile en bas de l’écran plutôt que sur les pointes en dessous.

C’est là que les facettes voyous de Roundguard entrent en jeu. Votre chemin à travers le château, les monstres que vous affrontez et le trésor que vous trouvez sont principalement aléatoires. Le défi consiste à aller le plus loin possible en gérant soigneusement vos ressources – santé, mana, équipement, autres améliorations – et en essayant de construire un personnage efficace à partir de n’importe quel morceau aléatoire du jeu.

Au début du jeu, c’est un processus simple, mais au fur et à mesure que vous développez votre personnage, vous acquérez rapidement des capacités et des équipements qui peuvent conduire à des stratégies plus complexes et rapides. Les trois personnages disponibles ont tous une grande variété de compétences actives que vous pouvez trouver et équiper, telles que le double saut ou la capacité de charger des ennemis dans les airs. Imaginez une table de flipper où vous pourriez microgérer dans quelle direction la balle va à un moment donné, et vous avez une idée de la façon dont le Roundguard de milieu à la fin du jeu peut être joué.

C’est une combinaison étrange, mais c’est aussi étonnamment satisfaisant. Une grande partie de l’attrait d’un robot de donjon de type voyou réside dans le fait de prendre toutes les bêtises aléatoires avec lesquelles le jeu vous colle et de les transformer progressivement en un personnage utilisable. Dans Roundguard, ce processus vous permet également de surmonter progressivement les règles de base du jeu, où vous passez d’être totalement à la merci du moteur physique du jeu pour devenir une sorte de requin de piscine télékinésique. C’est particulièrement amusant avec la bonne combinaison de compétences sur Shade the rogue, où vous pouvez graver une barre de mana entière en double sautant directement en arrière dans le visage stupide d’un seul monstre sans jamais avoir à atterrir.

Il y a beaucoup de voyous indie qui sortent récemment, et il convient de mentionner ici que Roundguard ne se prend pas du tout au sérieux. Beaucoup de jeux dans ce genre d’espace, tels que Darkest Dungeon ou Slay the Spire, ont tendance à être des drames fantastiques sombres, racontant des histoires aussi sombres et implacables que leurs boucles principales.

Au lieu de cela, Roundguard ressemble à un jeu télévisé Nickelodeon des années 90, avec un hôte excentrique. Les monstres sont tous plus loufoques que menaçants – des gobelins battant des poètes, des squelettes d’adolescents emo, des grands-mères d’ogre en colère – et les aventuriers sont, si quoi que ce soit, plus étranges qu’eux. C’est une douce parodie, et surtout, il n’arrive jamais à faire un clin d’œil directement à la caméra comme beaucoup d’autres médias. C’est drôle, mais je ne ressens pas le besoin de vous faire savoir que c’est dans la blague.

Si vous êtes vaincu, le jeu hausse les épaules, s’excuse et met tout en place pour que vous puissiez réessayer, comme si tout le château n’était qu’un plateau de tournage. Il enlève vraiment la piqûre d’un échec même soudain et malheureux.

Roundguard a cependant quelques bords rugueux. Le plus gros problème est que la plupart des capacités réellement souhaitables dans le jeu ne proviennent pas de récompenses ou de trésors de boss, mais semblent apparaître comme des bonus générés aléatoirement que vous pouvez trouver sur de nouveaux équipements.

La plupart des défis du jeu proviennent de la gestion des ressources. Naturellement, cela signifie que les meilleures capacités que vous pouvez obtenir sont celles qui vous donnent plus de ressources, telles que les soins gratuits ou un plafond de mana supérieur.

Cependant, la plupart de ces capacités semblent apparaître comme des bonus supplémentaires générés de manière aléatoire sur de nouvelles armes, armures et compétences actives. Dans mes meilleurs runs jusqu’à présent, j’ai eu la chance d’obtenir une combinaison de buffs passifs qui me permettent de régénérer rapidement la santé et le mana de mon personnage plus rapidement que le jeu ne m’a forcé à le dépenser.

En tant que tel, cela signifie qu’il est facile de se retrouver avec une construction de personnage efficace mais décevante. Une grande partie du plaisir d’un robot de donjon consiste à trouver de nouvelles et meilleures armes et armures pour votre personnage, mais dans Roundguard, il est facile d’obtenir du matériel en début de partie que vous ne pouvez pas vous permettre de remplacer. Je me retrouve souvent à abandonner une grosse mise à niveau potentielle, car elle n’a pas le bon buff passif, ce qui n’est pas génial.

Cela aurait plus de sens si les buffs passifs qui peuvent être attribués aux armes étaient plutôt obtenus à partir de reliques de boss, car cela vous encouragerait à rechercher des combats plus dangereux. Dans l’état actuel des choses, le chemin idéal à travers Roundguard semble être d’éviter autant que possible les conflits en faveur des salles au trésor, car la plupart des boss ne lâchent pas de butin qui est à moitié aussi utile que ce que vous pouvez trouver comme bonus d’équipement. .

Au fur et à mesure que les plaintes avancent, c’est assez technique. Roundguard est un tueur incessant de temps d’un jeu qui est facile à entrer, mais plus important encore, il est également facile à mettre bas. Si vous voulez quelque chose d’amusant et d’absorbant en courtes rafales, tout en étant stimulant et adapté à tous les publics, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux que cela en ce moment.