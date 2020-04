Xbox, voici les jeux que vous pouvez télécharger gratuitement pour le mois d’avril

Avril a maintenant commencé et même pour ce mois, ceux qui possèdent un abonnement Xbox Live Gold peuvent télécharger gratuitement quatre titres fantastiques sur leur console. Si vous ne savez toujours pas ce que c’est, Xbox Live Gold est un service d’abonnement proposé par Microsoft, grâce auquel vous pouvez accéder à l’expérience multijoueur en ligne à partir de votre Xbox, ainsi que profiter d’une série de remises exclusives et télécharger, chaque mois, deux à quatre nouveaux jeux gratuits. Eh bien, pour le mois d’avril, il sera possible de télécharger les titres suivants:

Projet CARS 2, l’un des meilleurs jeux de course de tous les temps, avec pas moins de cent quatre-vingts voitures des constructeurs automobiles les plus prestigieux, de nombreux circuits et une progression de carrière inspirée du monde réel. Le titre a été développé par Slightly Mad Studios et publié par Bandai Namco Entertainment. Le projet CARS 2 sera disponible jusqu’au 30 avril.

Anniversaire de fable, la version HD remasterisée du célèbre jeu de rôle Fable, avec de nouveaux graphismes, de nouveaux objectifs, le contenu de The Lost Chapters et bien plus. Développé par Lionhed Studios, le titre suit la vie d’un garçon sans nom, de sa naissance à l’âge adulte, et chaque action effectuée par le joueur détermine ses capacités, son apparence et son caractère. Fable Anniversary sera disponible jusqu’au 15 avril.

Toybox Turbos, un jeu de conduite par le haut où vous pouvez personnaliser les véhicules collectés et participer à différents circuits en essayant de mettre vos adversaires en difficulté avec une série d’améliorations, y compris des mines, des mitrailleuses et des marteaux. Les Turbos Toybox seront disponibles du 16 au 30 avril.

Pack Chevaliers de plume et papier, avec Knights of Pen & Paper + Knights of Pen & Paper 2, un titre de style Dungeons & Dragons dans lequel le joueur lui-même agit en tant que Dungeon Master, pour créer l’histoire, en fait, et pour contrôler les personnages jouables . Le pack Chevaliers de plume et papier sera disponible du 16 avril au 15 mai.