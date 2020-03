Xbox vous offre 3 jeux à mettre en quarantaine pour COVID-19

Ce sont des jeux vidéo dont vous pouvez profiter sur Xbox One ou Xbox 360.

Il est très probable que vous soyez

enfermé dans votre maison pour la mise en quarantaine à cause du coronavirus ou que

vous évitez tout simplement d’aller à tout pour lutter contre la maladie.

Quelle que soit votre situation, vous avez besoin de quelque chose pour vous divertir. Heureusement, Xbox

Il a couvert, car il vous offre 3 jeux coopératifs pour passer un

bon moment.

Ce que nous voulons dire, c’est que,

Actuellement, Microsoft propose gratuitement 3 titres de son catalogue. Il

il s’agit de Crackdown; Crackdown 2 et trop humain. Si vous les connaissez, vous savez très bien

Il s’agit de jeux de Microsoft Game Studios qui ont quelques points communs:

Ils ont fait leurs débuts sur Xbox 360 et ont des options de coopération.

Bien que Microsoft n’ait pas dit que

être des cadeaux pour traîner dans la quarantaine des coronavirus, la vérité

c’est qu’ils arrivent à un moment parfait pour de nombreux joueurs. Donc si

Vous n’en avez toujours pas, nous vous recommandons de profiter de l’occasion.

COMMENT OBTENIR GRATUITEMENT CRACKDOWN, CRACKDOWN 2 ET TROP HUMAIN?

Maintenant, la question est de savoir comment

allez-vous obtenir ces jeux Heureusement, la procédure est très simple et

vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ou votre smartphone.

Ci-dessous, nous vous laisserons un

série de liens pour accéder à la page produit de chacun de ces jeux.

Dans leurs liens, il vous suffit de cliquer sur les liens et de sélectionner le

option qui dit “Acheter un jeu” ou “Télécharger sur Xbox 360”. Avec cela, ils feront partie de

votre collection.

CrackdownCrackdown 2Too Human

Nous vous rappelons que Crackdown,

Crackdown 2 et Too Human sont des jeux rétrocompatibles. Vous pouvez donc les jouer

sur votre Xbox 360 ou Xbox One.

Source: LevelUp.com

