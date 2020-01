Xbox: vous pouvez vérifier les réalisations de votre décennie avec cet excellent outil

Les succès Xbox restent un élément central de l’écosystème Xbox, et avoir un score de joueur élevé dans un jeu – ou enfin accrocher un exploit difficile – peut se sentir plutôt bien. Le site de suivi des succès Xbox True Achievements a créé un outil, appelé #MyDecadeOnXbox, pour vous donner un aperçu de vos propres habitudes de jeu.

Connectez-vous à votre compte Xbox et le tracker du site vous dira combien de jeux vous avez joué au cours de cette décennie sur Xbox, combien de réalisations et de scores de joueurs vous avez débloqués, combien de ces réalisations étaient rares et bien plus encore. Il suit votre meilleur mois et jour pour les réalisations, vous donne une ventilation de la plate-forme et répertorie vos réalisations les plus rares.

Il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’une initiative officielle de Microsoft – vous aurez besoin d’un compte True Achievements et vous devrez leur donner accès aux informations de votre compte Xbox pour obtenir ces chiffres.

C’est une liste intéressante de statistiques et un bon moyen de voir comment vos habitudes de jeu sur les systèmes Xbox ont ou n’ont pas changé. Les succès Xbox ont beaucoup changé au cours de la décennie, la distinction entre les jeux de détail et les jeux d’arcade ayant été supprimée, et Microsoft a été moins rigide quant au nombre de succès qu’un jeu peut ou ne peut pas avoir. Vous pouvez même les gagner sur Switch, mais seulement dans une petite poignée de jeux.

Les réalisations resteront probablement une grande partie de la Xbox Series X lors de son lancement à la fin de 2020. Cependant, il y a encore beaucoup de jeux Xbox One à l’horizon, de sorte que les chasseurs de réalisations pourront rester occupés cette année.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Xbox Year In Review 2019