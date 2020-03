Xerox achète des maisons de services d’impression gérés

Bien que Xerox n’ait pas encore réussi à tenter d’acquérir HP Inc, la société a annoncé qu’elle avait acquis le spécialiste britannique des services d’impression gérés et le spécialiste informatique Altodigital et ITEC Connect.

Bien que les conditions des transactions n’aient pas été divulguées, les deux acquisitions ont déjà reçu l’approbation du gouvernement.

En janvier, Xerox a annoncé qu’il avait acheté le groupe Arena qui fournit des technologies de bureau, des logiciels, des solutions et des services et la société a maintenant réalisé deux autres acquisitions stratégiques ciblant le marché des PME en forte croissance en 2020.

Services d’impression et informatiques gérés

Altodigital a été constituée en 1986 et en 2018, la société a généré 71,2 millions de livres sterling de chiffre d’affaires. ITEC Connect a quant à lui déclaré des ventes de 39,7 millions de livres sterling au 28 février 2019.

Le vice-président exécutif et président des opérations EMEA chez Xerox, Xavier Heiss, a expliqué dans un communiqué de presse que ces nouvelles acquisitions aideront l’entreprise à se développer avec de nouvelles offres, déclarant:

“Nous soutenons les petites et moyennes entreprises à la recherche d’une expérience de travail moderne grâce à deux acquisitions au Royaume-Uni. Altodigital et ITEC sont tous deux leaders dans les services d’impression gérée et spécialistes des services informatiques, un domaine dans lequel Xerox se développe rapidement avec de nouvelles offres. »

Via le registre