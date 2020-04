Xerox se retire du rachat de HP

À la suite des turbulences macroéconomiques et du marché causées par l’épidémie de coronavirus, Xerox a annoncé qu’elle ne poursuivrait plus l’acquisition de HP Inc.

La société basée dans le Connecticut a d’abord révélé qu’elle envisageait d’acheter son collègue géant de l’impression en novembre de l’année dernière. Cependant, après que HP a refusé sa première offre d’achat de la société, Xerox a alors décidé d’aller de l’avant avec une offre hostile en présentant son offre directement aux actionnaires de son rival.

HP a récemment remis une lettre cinglante à ses actionnaires dans laquelle elle critiquait la décision de Xerox de poursuivre sa prise de contrôle hostile dans le contexte de la crise mondiale actuelle. Maintenant, cependant, il semble que Xerox ait changé d’avis concernant la prise de contrôle.

Reculer

En plus de retirer son offre, Xerox a également révélé qu’elle ne chercherait plus à nommer ses candidats choisis au conseil d’administration de HP.

Dans un communiqué de presse, la société a expliqué qu’elle s’était désormais concentrée sur la protection de ses employés pendant la crise mondiale, déclarant:

«Bien qu’il soit décevant de franchir cette étape, nous accordons la priorité à la santé, à la sécurité et au bien-être de nos employés, clients, partenaires et autres parties prenantes, et à notre réponse plus large à la pandémie, au-delà de toutes autres considérations.»

Alors que Xerox a officiellement annoncé qu’elle ne poursuivra pas son acquisition de HP, la société pourrait peut-être essayer à nouveau de le faire à l’avenir une fois que les choses redeviendront normales.