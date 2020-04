Xiaomi a annoncé de nouveaux écouteurs Bluetooth pour 7 euros

Quelques jours seulement après la présentation de la nouvelle MI 10 Lite Zoom Edition, le géant chinois Xiaomi a décidé de parler d’autres produits. Il y a quelques heures à peine, il a présenté quelques nouveaux écouteurs sans fil.

Nous parlons Casque Bluetooth gratuit Xiaomi Line et le casque Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth Edition. L’un de ces deux appareils a un prix de 7 euros. Découvrons les fonctionnalités.

Xiaomi présente de nouveaux écouteurs Bluetooth pour seulement 7 euros

Commençons immédiatement par Écouteurs Bluetooth sans ligne qui ne sont pas de vrais écouteurs sans fil, mais casque Bluetooth simple avec bandeau. Ces écouteurs se déclinent en deux variantes de couleurs: noir et gris et garantissent une faible latence grâce à la présence du standard Qualcomm aptX Adaptive, nous parlons des 80 ms. Le casque est équipé d’un chipset Qualcomm QCC5125 combiné à la technologie DSP + cVC, côté audio. Côté autonomie, l’entreprise garantit 9 heures et une charge via USB Type C.

Les écouteurs Bluetooth sans ligne disposent également de commandes physiques pour le contrôle de la lecture et prennent en charge les assistants virtuels tels que Siri, Google Assistant et XiaoAi. Le prix n’est que de 199 yuans, environ 26 euros au taux de change actuel. L’autre accessoire, le Mi Bluetooth Headset Youth Edition il s’agit d’un casque mono avec puce Bluetooth 5.0 qui garantit une portée maximale de 10 mètres, également équipé de la technologie DSP pour la réduction du bruit.

Quant à l’autonomie, les écouteurs en ont un batterie qui assure 4 heures d’utilisation continue et 80 heures en veille. Quant au prix, ils ne coûtent que 59 yuans, 7 euros au taux de change actuel. Ces derniers sont déjà en vente sur le site officiel chinois de la société.