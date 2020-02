Xiaomi a également officialisé le Mi 10 Pro, découvrons-le en détail

Au cours des derniers jours, la société chinoise Xiaomi a présenté le nouveau haut de gamme comme le Mi 10 et la variante Mi 10 Pro. Les smartphones en question auraient dû être présentés lors du Mobile World Congress à Barcelone.

Comme nous le savons bien, cependant, cette année, le Mobile World Congress a été annulé et, par conséquent, toutes les grandes entreprises ont dû présenter leurs appareils dans d’autres endroits.

Xiaomi Mi 10 Pro enfin officiel, voici les caractéristiques techniques

Le tout nouveau Mi 10 Pro en a un Écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD + 2340 x 1080 pixels et une protection en verre Gorilla Glass 5. En ce qui concerne le secteur du matériel, il Processeur Qualcomm Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne.

Le secteur photographique est composé de quatre capteurs arrière respectivement de 108 mp, 20 mp, 12 mp et 8 mp chacun avec des fonctions spécifiques. la caméra frontale il est plutôt composé d’un capteur de 20 mégapixels. Les utilisateurs pourront également enregistrer des vidéos avec une résolution maximale de 8K.

La batterie est un aspect très intéressant, Capacité de 4500 mAh avec une charge rapide à 50 W, sans fil à 30 W et inversé à 10 W. Le système d’exploitation sera Android 10, comme dans la version de base, avec la personnalisation MIUI 11 Game Turbo, Connectivité 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS et NFC.

Le smartphone sera disponible en différents formats, par exemple 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 4 999 yuans, environ 658 euros, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage a 724 euros et enfin le modèle avec 2 Go de RAM et 512 Go de stockage un 790 euros. Que dites-vous? A-t-il répondu à vos attentes?