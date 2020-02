Xiaomi ajoute un deuxième écran et supprime la caméra avant

Pour le moment nous attendons toujours de connaître les prix du nouveau haut de gamme présenté par le géant chinois Xiaomi. Nous parlons évidemment du Mi 10 et du Mi 10 Pro.

Ces derniers jours, la société a en effet présenté ces deux smartphones, qui devaient être présentés lors du Mobile World Congress 2020, annulés il y a quelques jours à peine. Dans le dernier brevet de la société, cependant, nous avons remarqué un écran plus grand et l’inexistence de la caméra frontale. Voici les détails.

Xiaomi ajoute un deuxième écran mais supprime la caméra avant

Le constructeur chinois a déposé un nouveau brevet fin juillet dernier, au CNIPA, a enfin reçu l’approbation et nous pouvons en parler en conséquence. Ce n’est pas une brochure comme dans le précédent brevet déposé par la société. Il pourrait donc s’agir d’un smartphone “normal” qui pourrait être présenté dans les prochains mois voire l’année prochaine.

La lutte de ces dernières années était basée entre la caméra frontale et l’écran, la présence des deux obligeant les fabricants à insérer une encoche, également connue sous le nom d’encoche, jusqu’à la caméra rétractable du Mi 9 Pro. Le nouveau brevet, cependant, nous en montre une smartphone plein écran et sans caméra frontale, solution adoptée pour résoudre le problème également pour la Nubie X ou Z20.

Nous parlons donc de la présence d’un deuxième écran à l’arrière du smartphone, pas un écran de service comme celui du Motorola Razr ou du Samsung Galaxy Z Flip, mais un écran entièrement fonctionnel et entièrement fonctionnel. Cette option n’a jamais été conçue et testée par aucun fabricant de smartphones, mais elle semble parfaite et capable de satisfaire tout le monde.

L’écran avant s’affiche sans interruption et vous permet de prendre des selfies dans le dos, avec l’appareil photo principal et le deuxième écran qui facilite la prise de vue. Au-dessus de la lunette arrière, en fait, le dessin montre un triple came développée horizontalement, et non verticalement comme les derniers smartphones produits, qui se distinguent par un élément circulaire, une sorte de lunette.