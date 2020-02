Xiaomi annonce que Mi 10 et Mi 10 Pro prendront en charge la série Samsung Galaxy S20

Xiaomi a officiellement annoncé les smartphones phares Mi 10 et Mi 10 Pro pour l’année 2020, deux jours seulement après que Samsung a dévoilé sa série Galaxy S20 au monde. Plus tôt, Xiaomi avait prévu un événement de lancement physique en Chine, mais en raison de l’épidémie du coronavirus, il a été remplacé par une annonce en ligne uniquement.

Les Mi 10 et Mi 10 Pro se heurtent aux téléphones Galaxy S20 avec un matériel phare et une prise en charge 5G. Les téléphones devraient également arriver sur d’autres marchés dans les semaines à venir et nous pourrions également voir le lancement du Mi 10 en Inde, comme Manu Kumar Jain, vice-président mondial et MD, Xiaomi India a fait allusion dans son dernier tweet.

Cependant, la fabrication d’un tel appareil nécessite des installations de pointe, qui ne sont pas disponibles en Inde. Nous devrons importer 100% des unités si nous lançons le # Mi10 en Inde. Par conséquent, il aura un modèle de tarification différent de celui habituel.RT🔄 avec # Mi10 si vous voulez le voir en Inde. https://t.co/FbRGe4tvjL13 février 2020

Spécifications et prix du Xiaomi Mi 10 Pro

(Crédit d’image: Xiaomi)

Le Xiaomi Mi 10 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD + (2340 x 1080 pixels). Il prend en charge la lecture HDR10 +, la gamme de couleurs DCI-P3 et est recouvert d’une couche de Gorilla Glass 5 de Corning pour une protection supplémentaire contre l’usure régulière.

Le Mi 10 Pro est alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 865 avec un processeur octa-core et un GPU Adreno 650 pour démarrer. Ceci est jumelé avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.0. Il fonctionne sur MIUI 11 qui est basé sur Android 10.

Il a une configuration à quatre caméras à l’arrière qui se compose d’un appareil photo principal 108MP avec une ouverture f / 1,69, d’un téléobjectif 8MP avec zoom optique 10x, d’un appareil photo portrait 12MP avec zoom optique 2x et d’un objectif ultra grand-angle 20MP avec un champ de vision de 117 degrés. Sur le devant, il y a une caméra selfie 20MP logée dans une découpe d’encoche dans le coin supérieur.

Les caméras arrière peuvent enregistrer des clips 8K à 30 ips et des vidéos au ralenti Full HD 960 ips. Ceux-ci prennent également en charge la stabilisation optique de l’image, le mode Nuit, le Super stabilisateur d’image Pro, entre autres fonctionnalités.

Le téléphone dispose d’une batterie de 4500 mAh qui prend en charge une charge rapide de 50 W, une charge sans fil de 30 W et PD 3.0. Il est disponible en deux couleurs, blanc et bleu.

Xiaomi Mi 10 Pro est proposé à partir de 4999 CNY (~ 51 000 Rs / 716 $) pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, CNY 5499 (~ Rs 56 000/787 $) pour le modèle de 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage et CNY 5999 (~ Rs 61,000 / $ 859) pour le Mi 10 Pro avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Spécifications et prix du Xiaomi Mi 10

(Crédit d’image: Xiaomi)

Xiaomi Mi 10 partage sa conception, son affichage et son processeur avec le Mi 10 Pro et il n’y a que quelques différences entre ces deux téléphones. Le Mi 10 ordinaire possède un appareil photo principal de 108 MP avec une ouverture de f / 1,69, suivi d’un objectif macro 2MP, d’un capteur de profondeur 2MP et d’un objectif ultra grand-angle 13MP avec un champ de vision de 123 degrés.

Le Mi 10 est disponible dans un tas d’options de stockage différentes allant jusqu’à 256 Go et jusqu’à 12 Go de RAM. Il a une batterie de 4780 mAh avec un support pour une charge rapide de 30 W, une charge sans fil et PD 3.0.

Xiaomi Mi 10 commence à CNY 3999 (~ Rs 40,000 / $ 572) en Chine pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, CNY 4299 (~ Rs 43 900 / $ 615) pour le modèle avec 256 Go de stockage et CNY 4699 (~ Rs 47 999 / 673 $) pour le Mi 10 au maximum avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est disponible en trois couleurs – noir, or et bleu.